Dax nach Verlustserie wenig verändert

Von: Redaktion (dpa) | 28.09.23

FRANKFURT/MAIN: Nach fünf Verlusttagen hat sich der Dax am Donnerstag zunächst leicht stabilisiert. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 15.229,55 Punkte zu. Das Vortagestief seit März bei 15.194 Punkten bleibt aber im Fokus.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,21 Prozent auf 25.681,98 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag geringfügig im Plus.

An der New Yorker Börse an der Wall Street hatten sich nach zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten im späten Handel wieder Käufer gefunden. Sie suchten auf dem tiefsten Niveau der US-Indizes seit Juni ihre Chance. Die Verunsicherung, insbesondere hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank, bleibt allerdings groß.