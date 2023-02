Dax mit kleinem Punktgewinn zum Handelsauftakt

Von: Redaktion (dpa) | 15.02.23

FRANKFURT/MAIN: Vor wichtigen US-Konjunkturdaten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte erst einmal nur zaghaft zugegriffen.

In den ersten Handelsminuten stieg der Dax um 0,15 Prozent auf 15.403,74 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Mittwochmorgen um 0,24 Prozent auf 28.399,27 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,15 Prozent auf 4245,27 Zähler. Am Nachmittag werden die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht.