Dax leicht im Minus

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.23

FRANKFURT/MAIN: Nach einer bislang erneut positiven Woche haben neu entfachte Zinsbedenken den Dax am Freitag erst einmal von seiner Erfolgsspur abgebracht. Der Leitindex fiel in den Anfangsminuten um 0,37 Prozent auf 15.296,36 Punkte und reduzierte damit seinen Wochengewinn auf 0,7 Prozent. Der in dieser Woche deutlicher gestiegene MDax gab am Freitag stärker um 1,21 Prozent nach auf 25.507,55 Zähler nach. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent bergab.

Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell hatten am Vorabend bereits die US-Börsen belastet. Die Federal Reserve (Fed) ist nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Powell versicherte, man werde nicht zögern, die Zinsen nochmal anzuheben, wenn es sich als angemessen erweisen sollte.