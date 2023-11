Dax legt weiter zu

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.23 | Aktualisiert um: 16:10

FRANKFURT/MAIN: Mit der Hoffnung auf eine Entspannung der Geldpolitik sind die Anleger zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt weiter in Kauflaune. Der Leitindex Dax verbuchte in der ersten Handelsstunde ein Plus von 0,44 Prozent auf 15.683,84 Punkte. Erfreuliche Inflationsdaten aus den USA hatten ihm am Vortag ein Plus von 1,76 Prozent beschert.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Mittwoch 0,97 Prozent auf 26.499,76 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 stieg um rund 0,7 Prozent.

Anleger gehen angesichts eines nachlassenden Inflationsdrucks in den USA davon aus, dass der Zinshöhepunkt erreicht ist. Achten werden die Marktteilnehmer am Nachmittag noch auf die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober. Schwächt sich der Konsum ab, dürfte dies die Hoffnung auf fallende Zinsen zusätzlich untermauern.

Positiv hinzu kommt die Nachricht, dass der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA abgewendet scheint. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses haben mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit einem Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt zugestimmt. Eine noch notwendige Zustimmung im Senat gilt als Formsache.

Am hiesigen Aktienmarkt stehen am Mittwoch die Dax-Konzerne Infineon und Siemens Energy im Fokus. Siemens Energy kletterten nach den Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und der Einigung auf einen Anteilsverkauf am Indien-Geschäft um mehr als acht Prozent.

Der Chiphersteller Infineon traut sich nach einem überraschend guten Jahresendspurt für das neue Geschäftsjahr 2023/2024 weiteres Wachstum zu. Die Dividende will Infineon erhöhen. Das operative Gewinnziel von Vorstandschef Jochen Hanebeck liegt allerdings etwas unter den durchschnittlichen Marktschätzungen. Infineon gewannen zuletzt fast drei Prozent.

Der chinesische Online-Einzelhandelsriese JD.com spricht laut einem Pressebericht mit Altaktionären über einen Einstieg bei der Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy. Die Ceconomy-Aktien katapultierte die Nachrichten um mehr als 14 Prozent in die Höhe.