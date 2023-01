Dax legt nach Preisdaten weiter zu

Von: Redaktion (dpa) | 04.01.23

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat zur Wochenmitte einen freundlichen Start hingelegt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,72 Prozent auf 14.283,96 Punkte. Damit steuert er auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,55 Prozent auf 26.058,86 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,75 Prozent auf 3911,50 Zähler.

Hintergrund sind gewisse Entspannungssignale mit Blick auf die Inflation. Nachdem am Dienstag die deutschen Verbraucherpreise für den Dezember eine weitere Verlangsamung der Teuerung auf hohem Niveau belegt hatten, zeigten die am Mittwoch veröffentlichten französischen Verbraucher- sowie die deutschen Importpreise für den November in die gleiche Richtung.