Dax im Plus - Etwas erholt nach Russlands Angriffsschock

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Schock des russischen Angriffs auf die Ukraine etwas erholt. Stützend wirkten die US-Börsen, die am Vortag zwar zunächst ebenfalls abgesackt waren, dann aber den Weg in die Gewinnzone fanden und knapp unter Tageshoch schlossen.

Im frühen Handel legte der Dax um 0,18 Prozent auf 14.077,96 Punkte zu. Seine Auftaktgewinne sind damit aber bereits wieder spürbar abgebröckelt. Am Vortag war der deutsche Leitindex noch zeitweise auf den tiefsten Stand seit einem Jahr eingebrochen. Im bisherigen Verlauf dieser turbulenten Woche hat er aktuell knapp sechseinhalb Prozent eingebüßt.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 1,14 Prozent auf 31.012,51 Punkte. Europaweit eröffneten die Börsen ebenfalls mit Erholungsgewinnen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg zuletzt um 0,69 Prozent auf 3855,71 Punkte.

Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners rechnet auch in naher Zukunft mit überdurchschnittlichen Marktschwankungen. Positiv sei aus psychologischer Sicht dennoch, «dass der Dax gestern zumindest oberhalb von 14.000 Punkten geschlossen hat».

Im Fokus der Anleger bleibt die Ukraine. Während russische Panzer auf das Territorium der ehemaligen Sowjetrepublik vorstießen, gab es Luftangriffe im ganzen Land. Die Europäische Union will Russland mit einem umfassenden Sanktionspaket zur Vernunft bringen. Das schärfste Schwert aber, den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift, wurde nicht gezogen.

Unter den Einzelwerten standen Aktien von BASF nach Jahreszahlen im Blick und büßten als Dax-Schlusslicht 3,9 Prozent ein. Der weltgrößte Chemiekonzern will nach einem Milliardengewinn im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Dennoch sind diese nicht zufrieden mit der von Händlern als «durchwachsen» bezeichneten Quartalsbilanz von BASF.

Für die Aktien von VW und der Holdinggesellschaft Porsche ging es erneut nach oben, denn die obersten Gremien des VW-Konzerns stimmten einem Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG zu. Die Umsetzbarkeit wird nun konkret geprüft. Porsche SE gewannen an der Dax-Spitze 4,0 Prozent und VW legten um 2,1 Prozent zu.

Im MDax gewannen die Papiere des Mobilfunk-Anbieters Freenet nach am Vorabend vorgelegten Quartalszahlen 3,9 Prozent. Jefferies-Analyst Ulrich Rathe hob die starke Profitabilität im vierten Quartal und den zuversichtlichen Ausblick von Freenet positiv hervor.