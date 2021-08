Dax im Plus

Von: Redaktion (dpa) | 02.08.21

FRANKFURT/MAIN: Nach den Verlusten vom Freitag und der negativen Vorwochenbilanz ist der deutsche Aktienmarkt mit Schwung in die neue Woche und den Monat August gestartet. Der Dax notierte kurz nach Eröffnung 0,68 Prozent höher bei 15.650,44 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex rund 0,6 Prozent und auf Wochensicht rund 0,8 Prozent verloren. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montagmorgen um 0,65 Prozent auf 35.377,08 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,9 Prozent.

Gute Vorgaben kamen aus Asien, wo sich die Börsen von ihren Freitagsabgaben merklich erholt haben. Positive Impulse lieferten zudem frische Konjunkturdaten aus Deutschland. Geprägt werden dürfte die neue Börsenwoche von der voll angelaufenen Quartalsberichtssaison der Unternehmen.