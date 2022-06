Dax eröffnet im Minus

Von: Redaktion (dpa) | 22.06.22

FRANKFURT/MAIN: Nach der jüngsten Erholung muss der Dax einen Rückschlag verkraften.

Kurz nach dem Handelsstart am Mittwoch büßte der Leitindex 2,03 Prozent auf 13.022,79 Punkte ein und setzte damit die Signale für einen schwachen Börsenstart an der Wall Street um. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 1,94 Prozent auf 26.978,26 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,88 Prozent auf 3428,26 Punkte. Besondere Beachtung dürfte am Mittwoch eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats finden.