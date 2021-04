Dax erholt sich nach schwachem Vortag

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.21

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat sich am Freitag von seinem schwachen Vortag erholt. Der deutsche Leitindex gewann in der ersten Stunde nach dem Xetra-Start 0,55 Prozent auf 15.236,91 Punkte. Tags zuvor war er mit 15.085 Punkten zwischenzeitlich fast an das Tief der Vorwoche zurückgefallen, konnte die Verluste dann aber etwas eindämmen. Auf Wochensicht stand für den Dax zuletzt ein Minus von 0,3 Prozent zu Buche, für den Monat April aber ein Plus von 1,5 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte im frühen Freitagshandel 0,21 Prozent höher bei 32.825,34 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu.

Der Münchner Triebwerksbauer MTU startete trotz eines deutlichen Umsatzeinbruchs mit schwarzen Zahlen ins neue Jahr und bestätigte die Prognose. Die Papiere gewannen an der Dax-Spitze mehr als zwei Prozent.

Autowerte erholten sich von ihrer schwachen Vortagsentwicklung. Volkswagen, BMW und Daimler gewannen bis zu 1,8 Prozent hinzu. Drohende Produktionskürzungen infolge des Chipmangels hatten dem Sektor zuletzt zugesetzt.

Die Aktien von Wacker Chemie verloren nach einem negativ aufgenommenen Ausblick 1,8 Prozent. Zwar hob der MDax-Konzern die Prognose an, doch am Markt wurde mehr erwartet.

Im SDax schwankten Grenke zwischen Plus und Minus, zuletzt standen sie ein halbes Prozent höher. Der wegen seiner Bilanzierung kritisierte Leasingspezialist geht wegen der Corona-Pandemie und laufender Sonderprüfungen weiter von einer deutlichen Belastung für seine Gewinne aus.