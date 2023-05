Dax erholt nach starken Apple-Zahlen

Von: Redaktion (dpa) | 05.05.23

FRANKFURT/MAIN: Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht hat der Dax am Freitag seinen bisherigen Wochenverlust reduziert. Am Markt wurde die Erholung vor allem auf starke Zahlen von Apple zurückgeführt, die am Vorabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht worden waren.

Der Leitindex legte im frühen Handel 0,71 Prozent auf 15.845,85 Punkte zu. Im Wochenverlauf war er zunächst knapp über 16.000 Punkte geklettert, dann aber unter Druck geraten, womit sich zuletztl noch ein Wochenminus von einem halben Prozent ergab. Der MDax stieg am Freitag um 0,47 Prozent auf 27.442,79 Zähler, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,4 Prozent zulegte.

Der Wochenabschluss hängt nun wohl vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab - dem letzten Höhepunkt der Wochet nach den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB. «Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ist, aber nicht boomt oder gar überhitzt», erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.