Datenpanne: Englische Polizei gibt Infos zu Verbrechensopfern heraus

NORWICH/IPSWICH: Bei einer Datenpanne hat die Polizei in England aus Versehen persönliche Informationen von Verbrechensopfern, Zeugen und Tatverdächtigen herausgegeben. Insgesamt seien «Rohdaten» von 1230 Personen zwischen April 2021 und März 2022 betroffen gewesen, die sich in einem speziellen Polizeisystem befanden, teilten die Behörden am Dienstag mit. «Die Daten waren für jeden, der sie öffnete, verborgen, hätten aber nicht enthalten sein dürfen», hieß es weiter. Dabei gehe es auch um die Beschreibung von Straftaten wie häusliche Gewalt, Sexualstraftaten, Körperverletzung, Diebstähle und Hassverbrechen.

Zu der Panne kam es demnach, als die Polizeibehörden der ostenglischen Grafschaften Norfolk und Suffolk auf eine Informationsfreiheitsabfrage antwortete. Mit einem sogenannten Freedom of Information Request (FOI) können Organisationen, Journalisten, aber auch Privatpersonen von Behörden Informationen anfordern, die nicht öffentlich einsehbar sind. Für großes Aufsehen hatte jüngst eine ähnliche Datenpanne gesorgt: Dabei hatte die Polizei in der früheren Bürgerkriegsregion Nordirland auf die Anfrage eines Bürgers aus Versehen die Nachnamen, Dienstgrade und Einsatzorte all ihrer fast 10.000 Beamten und Beschäftigten herausgegeben.