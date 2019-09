Daten und Fakten zum Autodromo Nazionale di Monza

Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.19

MONZA (dpa) -

Name: Autodromo Nazionale di Monza

Streckenlänge: 5,793 Kilometer

Rundenzahl: 53

Erster Grand Prix: 1950

Rekordsieger: Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006)

Besonderheit: Schnell, schneller, Monza - es ist der Hochgeschwindigkeitskurs im Rennkalender. Was entscheidet, ist vor allem der Motor. Die Autos fahren mit so wenig Flügeln wie möglich. Das sind technische Fakten. Hinzu kommt der Emotionsfaktor. Monza ist Ferrari-Land. Die Tifosi verwandeln den Königlichen Park in einen einzigen Roten Teppich für die Piloten der Scuderia.

Streckenprofil: Nur elf Kurven verteilen sich auf die knapp 5,8 Kilometer. Rund 70 Prozent Vollgasanteil - ein Spitzenwert. Bis zu 360 Stundenkilometer erreichen die Fahrer auf dem Kurs, der bereits 1922 erbaut wurde.

Fahrermeinung: Sebastian Vettel (Ferrari/Heppenheim): «Die Strecke ist einzigartig. Es ist nicht einfach, das Auto richtig abzustimmen, aber wenn es dir gelingt und du in den Rhythmus kommst, macht es dich einfach glücklich.» Max Verstappen (Red Bull/Niederlande): «Monza ist superschnell. Es macht Spaß, dort zu fahren. Monza hat auch so viel Geschichte, die Fans zählen zu den leidenschaftlichsten im ganzen Jahr.»

Der deutsche Faktor: Michael Schumacher feierte all seine fünf Monza-Erfolge für Ferrari. Aber auch Nachfolger Sebastian Vettel verbindet mit dem Kurs emotionale Momente. Er gewann 2008 mit Toro Rosso in Italien. Es war Vettels erster Grand-Prix-Erfolg. Im Red Bull legte er 2011 und 2013 Siege nach - im Ferrari gelang ihm in Monza noch keiner. Weitere deutsche Sieger: Heinz-Harald Frentzen 1999 und Nico Rosberg 2016.