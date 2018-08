Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.18

SAMUT PRAKAN/CHACHOENGSAO: Das zehnmillionste Fahrzeug hat die drei Toyota-Werke in Samut Prakan bzw. Chachoengsao verlassen. Der japanische Autobauer montiert seit dem Jahr 1962 in Thailand Fahrzeuge. 5,8 Millionen wurden im Königreich abgesetzt, 4,2 Millionen gingen in den Export nach 120 Ländern.

Toyota kann in Thailand im Jahr bis zu 750.000 Autos herstellen und beschäftigt derzeit 14.500 Menschen. Kfz-Teile kommen von 172 Zulieferern mit 240.000 Mitarbeitern. In eine neue Produktionsstätte für Batterien investiert der Konzern bis zum Jahr 2020 rund 19 Milliarden Baht. Hergestellt werden Batterien für Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge und später für Elektrowagen.