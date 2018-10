Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.18

PATTAYA: Das Restaurant „Das Wirtshaus“ (ehemals „Bei Gerhard“) ist in die Soi Photisarn in Naklua umgezogen und empfängt seine Gäste seit dem ersten Oktober in den Räumlichkeiten vom ehemaligen „Backhaus“, schräg gegenüber vom Photisarn-Markt.

Im Angebot stehen deutsche und schwäbische Küche, herzhafte Speisen, Thai Food und jeden Samstag Eintopf. Khun Som und ihr Team würden sich freuen, viele neue und alte Gesichter im neuen Lokal zu begrüßen. Kontakt, Tel.: 062-402.5573, 092-874.0978. Google Maps: goo.gl/hh17R2.