Das will dir deine Katze sagen

Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.23

ZÜRICH: Miau oder doch Miauuu? Viele Menschen haben Katzen, aber sprechen können sie mit ihnen nicht. Zum Weltkatzentag am Dienstag verraten wir dir, welche Signale Katzen uns mit ihrer Körpersprache dennoch senden. Denn: «Katzensprache muss man lernen», sagt der Forscher Dennis C. Turner.

Ohren: Katzen können sehr gut hören. «Wenn sie wissen wollen, was in ihrer Umgebung passiert, sind ihre Ohren aufrecht und nach vorn gerichtet», erklärt der Katzenforscher Dennis C. Turner. Haben sie Angst, legen sie die Ohren an.

Körperhaltung: Der Blick geradeaus, die Beine steif und der Schwanz hängt gerade nach unten. Wenn du so eine Katze siehst, solltest du dich fernhalten. «Das ist die Körperhaltung, die zeigt, dass sie bereit ist anzugreifen», sagt der Forscher.

Schwanz: «Wenn sie damit schnell hin und her wedeln, sind sie nervös und eher schlecht gelaunt», erklärt der Katzen-Fachmann. Dann sollte man sie lieber nicht streicheln. Das ist anders als bei Hunden, die häufiger vor Freude mit dem Schwanz wedeln. Anders ist es, wenn die Katze ihren Schwanz ruhig und aufrecht hält: «Kommt man nach Hause und die Katze streckt ihren Schwanz gerade nach oben, will sie einen begrüßen und sagen: "Ich will dir nichts tun"».

Laute: Wenn Katzen miauen, wollen sie oft auf sich aufmerksam machen. «Sie haben gelernt: Wenn ich miaue, dann hört mich der Mensch und öffnet mir die Tür oder bringt mir Futter», sagt der Forscher. Neben Miauen können Katzen auch schnurren. «Dann sind sie meistens glücklich, zum Beispiel, weil sie gestreichelt werden.»

Augen: «Schaut dich eine Katze an und schließt immer wieder langsam ihre Augen, ist sie sehr entspannt und mag dich», erklärt der Wissenschaftler. Wenn man sie dann streicheln will, sollte man die Katze anschauen, stillstehen und warten. «Sie kommt schon von allein und entscheidet selbst, ob und wie lange sie gestreichelt wird.» Studien hätten außerdem gezeigt, dass Katzen am liebsten am Hals und unter den Ohren gekrault würden.