Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.20

Liebe Leserinnen und Leser/ Liebe Kundinnen und Kunden,

das Team DER FARANG wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes Osterfest.

Wie wir Sie bereits in der vorletzten Ausgabe 07 am 27. März 2020 ausführlich informierten, intensivieren die thailändischen Behörden derzeit die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Trotz allen Schwierigkeiten, die aus dieser nicht alltäglichen Situation resultieren, sind wir für Sie da. Die Produktion und Publizierung des Magazins DER FARANG ist weiterhin gesichert, wenn auch mit Einschränkungen.

Die Druckausgabe 08/2020, welche am Freitag, 10. April erschienen ist, wurde bereits per Post und Kurierdienst an unsere Abonnenten und Kunden versendet bzw. verteilt. Falls das Magazin dennoch nicht bei Ihnen ankommen sollte, können Sie jetzt auch die vollständige PDF-Version der der aktuellen Druckausgabe herunterladen. Die PDF-Ausgabe können Sie entweder direkt auf Ihrem Computermonitor lesen oder auch ausdrucken.



Bitte beachten Sie, dass der Download der PDF-Ausgabe nur angemeldet (Button oben rechts „Anmelden“) funktioniert. Alle unsere Anzeigenkunden und Abonnenten haben bereits einen Onlinezugang und können direkt über den Button PDF-Ausgabe herunterladen. Diejenigen, die bisher kein Gebrauch von der PDF-Ausgabe gemacht haben und ihr Passwort vergessen haben, fordern nach der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse über den blauen Button „Passwort zurücksetzen?“ ein neues Passwort an. Eine Anleitung zur Anmeldung finden Sie hier.

Testen Sie unsere PDF-Ausgabe

Für Nicht-Abonnenten und Nicht-Anzeigenkunden bieten wir jetzt an, eine einzelne PDF-Ausgabe kostenlos herunterzuladen. Bei Gefallen würden wir uns freuen, wenn Sie ein Online-Abo für 6 oder 12 Monate in unserem Online-Shop abschließen. Durch den Kauf eines Abonnements oder Buchung einer Banner-Werbung im Newsportal DER FARANG helfen Sie sicherzustellen, dass wir Sie auch in den kommenden Monaten mit den wichtigsten Nachrichten und Berichten versorgen können. Eine Online-Anzeige lohnt sich: Derzeit verzeichnet das Newsportal DER FARANG 5,0 Mio. Seitenaufrufe pro Monat!

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir das FARANG-Medienhaus im April für den Publikumsverkehr geschlossen haben. Telefonisch und per E-Mail sind wir während unseren regulären Bürozeiten (Mo.–Sa., von 09.00–12.00 Uhr & 13.00–17.00 Uhr) erreichbar.

Natürlich werden wir unsere Leserschaft wie gewohnt über die Coronaviruskrise auf dem Laufenden halten. Abonnieren Sie unseren täglichen Nachrichten-Newsletter, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, was in Thailand, in den Nachbarländern und im Rest der Welt passiert.

Wir bedanken uns für Ihre Kunden- und Lesetreue. Bleiben Sie gesund!