Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.20

BERLIN (dpa) - Bei der diesjährigen Berlinale gehen 18 Filme ins Rennen um den Goldenen Bären. Die Übersicht:

«Berlin Alexanderplatz» (Deutschland/Niederlande) von Burhan Qurbani, mit Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch, Joachim Król

«DAU. Natasha» (Deutschland/Ukraine/Vereinigtes Königreich/Russische Föderation) von Ilja Chrschanowski und Jekaterina Oertel mit Natalia Bereschnaja, Olga Schkabarnja, Vladimir Aschippo, Alexej Blinow

«Domangchin yeoja (The Woman Who Ran)» (Republik Korea) von Hong Sangsoo mit Kim Minhee, Seo Younghwa, Song Seonmi, Kim Saebyuk

«Effacer l'historique (Delete History)» (Frankreich/Belgien) von Benoît Delépine, Gustave Kervern mit Blanche Gardin, Denis Podalydès

«El prófugo (The Intruder)» (Argentinien/Mexiko) von Natalia Meta mit Érica Rivas, Nahuel Pérez Biscayart, Daniel Hendler, Cecilia Roth

«Favolacce (Bad Tales)» (Italien/Schweiz) von Damiano & Fabio D'Innocenzo mit Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella

«First Cow» (USA) von Kelly Reichardt mit John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Scott Shepherd, Gary Farmer, Lily Gladstone

«Irradiés (Irradiated)» (Frankreich/Kambodscha) von Rithy Panh

«Le sel des larmes (The Salt of Tears)» (Frankreich/Schweiz) von Philippe Garrel mit Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms

«Never Rarely Sometimes Always» (USA) von Eliza Hittman mit Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin, Ryan Eggold, Sharon Van Etten

«Rizi (Days)» (Taiwan) von Tsai Ming-Liang mit Lee Kang-Sheng, Anong Houngheuangsy

«The Roads Not Taken (Vereinigtes Königreich)» von Sally Potter mit Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek, Laura Linney

«Schwesterlein (My Little Sister)» (Schweiz) von Stéphanie Chuat, Véronique Reymond mit Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller, Jens Albinus, Thomas Ostermeier

«Sheytan vojud nadarad (There Is No Evil)» (Deutschland/Tschechische Republik/Iran) von Mohammed Rassulof

«Siberia (Italien/Deutschland/Mexiko)» von Abel Ferrara mit Willem Dafoe, Dounia Sichov, Simon McBurney, Cristina Chiriac

«Todos os mortos (All the Dead Ones)» (Brasilien/Frankreich) von Caetano Gotardo, Marco Dutra mit Mawusi Tulani, Clarissa Kiste

«Undine» (Deutschland/Frankreich) von Christian Petzold mit Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz

«Volevo nascondermi (Hidden Away)» (Italien) von Giorgio Diritti mit Elio Germano