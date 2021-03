Das Rennen um die Merkel-Nachfolge ist eröffnet

Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin. Foto: epa/Hayoung Jeon

BERLIN: In Deutschland endet im Herbst die Ära Merkel. Nach 16 Amtsjahren wird die Kanzlerin bei der Bundestagswahl nicht mehr antreten. Ob dann ein Christdemokrat ihr Erbe übernimmt, erscheint gar nicht mehr so sicher.

So hatte sich Armin Laschet seinen Start als neuer Parteichef sicher nicht vorgestellt. «Ich sage es klipp und klar, das Wahlergebnis der Landtagswahlen ist für die CDU enttäuschend», sagte der Vorsitzende der deutschen Christdemokraten am Montag nach der Sitzung der CDU-Parteigremien in Berlin.

Vorausgegangen waren zwei dicke Wahlschlappen am Sonntag: In Baden-Württemberg wie in Rheinland-Pfalz, beides langjährige «schwarze» Hochburgen, fiel die Partei von Kanzlerin Angela Merkel auf die schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte dieser Länder zurück.

Der Auftakt zum deutschen Superwahljahr mit insgesamt sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl am 26. September galt als erste Bewährungsprobe für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, der im Januar zum neuen CDU-Chef gewählt wurde. Nach dem Debakel im Südwesten steht die deutsche Christdemokratie vor unsicheren Zeiten.

Sicher ist bisher nur, dass Merkel im Herbst nach 16 Amtsjahren als Kanzlerin aufhören wird. Unklar ist noch, wen die CDU und ihre bayerische Schwesterpartei CSU dann als gemeinsamen Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken. Und es ist nach diesem Sonntag ungewisser geworden, ob die Union ohne Merkel ihre langjährige Position als mit Abstand stärkste Kraft in Deutschland wird halten können. Das Rennen um die Merkel-Nachfolge ist offen.

Schon wittert die Konkurrenz Morgenluft. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, in Merkels schwarz-roter Koalition Bundesfinanzminister, sprach am Wahlabend von einem wichtigen Signal, dass eine Mehrheit ohne die CDU/CSU in Deutschland möglich sei. «Es ist viel möglich, und ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Auch das ist heute sichtbar geworden, dass das geht», sagte Scholz in der ARD.

Während Scholz' Parteifreundin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz mit 35,7 Prozent einen überzeugenden Sieg einfuhr, landeten die Sozialdemokraten im viel größeren Baden-Württemberg aber mit nur 11 Prozent abgeschlagen auf Platz drei. In bundesweiten Umfragen dümpelt die SPD, die zuletzt mit Gerhard Schröder (1998-2005) den Kanzler stellte, bei 16 bis 17 Prozent. Scholz müsste also in den sechs Monaten bis zur Wahl noch Millionen von Wählern umstimmen.

Die CDU/CSU rangiert in den Umfragen deutschlandweit weiter über 30 Prozent, allerdings hat sie in den vergangenen Wochen deutlich Punkte eingebüßt. Zuletzt machte sie Negativschlagzeilen mit Lobbyismus- und Korruptionsvorwürfen gegen Bundestagsabgeordnete, die sich bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken eine goldene Nase verdienten oder PR für den autokratischen Öl-Staat Aserbaidschan machten. In der Corona-Pandemie sind es zwei CDU-Minister, Jens Spahn (Gesundheit) und Peter Altmaier (Wirtschaft), die wegen des schleppenden Starts der Schutzimpfungen oder der Auszahlungen der Nothilfen im Fokus der öffentlichen Kritik stehen.

Zweitstärkste Kraft in Deutschland sind derzeit die Grünen, die mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg mit 32,6 Prozent ihr bestes Ergebnis aller Zeiten einfuhren. Sie profitierten von der Popularität des eher konservativen Landesvaters. In Rheinland-Pfalz kamen sie als Koalitionspartner Dreyers nur auf den dritten Platz mit 9,3 Prozent. In bundesweiten Umfragen rangieren sie bei 18 bis 20 Prozent. Noch haben sie sich nicht entschieden, welchen ihrer beiden Parteichefs - Robert Habeck oder Annalena Baerbock - sie als Kanzlerkandidat(in) ins Rennen um die Merkel-Nachfolge schicken.

In Baden-Württemberg regierte Kretschmann in den vergangenen fünf Jahren in einem grün-schwarzem Bündnis mit der CDU als Juniorpartner. Nach der Wahl vom Sonntag könnte er auch eine «Ampel»-Koalition (Rot-Gelb-Grün) mit der SPD und den erstarkten Liberalen (FDP) bilden, wie es sie in Rheinland-Pfalz schon seit fünf Jahren gibt. In der Christdemokratie wachsen die Befürchtungen, dies könne ein Signal auch für die Bundesebene sein.

«Für die CDU könnten die Verluste in beiden Bundesländern zu einem endgültigen Wendepunkt zum Schlechteren werden», schrieb die «Berliner Zeitung» am Montag in einem Kommentar. Der Amtsbonus der Spitzenkandidaten, von dem Grüne und SPD am Sonntag profitierten, wird der Union im September fehlen, wenn ihr Zugpferd Merkel nicht mehr antritt. Ein halbes Jahr vor der Wahl hat die CDU/CSU noch immer keinen Kanzlerkandidaten.

Ob es Laschet wird? Die Alternative wäre der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der in Umfragen deutlich populärer ist. Zwischen Ostern (4. April) und Pfingsten (23. Mai) wollen sich die Schwesterparteien CDU und CSU auf den gemeinsamen Spitzenkandidaten einigen. Welche Auswirkungen hat das Wahlergebnis auf die Kanzlerkandidatur? - «Da bin ich mir mit Markus Söder einig: keine», sagte Laschet am Montag auf eine entsprechende Frage.