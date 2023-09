Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.23

LEIPZIG: Die Leipziger Ärztin Brigitte Weyermann (Victoria Trauttmansdorff) findet die Mutter eines Patienten schwer verletzt in deren Küche. Tristan, der das Down-Syndrom hat und seit einer Transplantation regelmäßig untersucht werden muss, sitzt mit blutverschmierten Händen an der Küchenwand. Kurze Zeit später stirbt seine Mutter im Leipziger Klinikum und das Ermittlerteam um Maike Riem (Anja Kling) macht sich auf die Suche nach dem Mörder der Frau. Die neue Folge «Mörderischer Pakt» der ZDF-Serie «Das Quartett» wird am Samstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Ihre Ermittlungen führen die Kommissare schnell in eine Berliner Pizzeria. Der Inhaber, Besian Duro (Roman Kanonik), gerät in den Fokus der Polizisten: Er und sein Mitarbeiter verhalten sich auffällig, scheinen vertrauter miteinander, als es für Arbeitgeber und dessen Angestellte üblich ist.

Jedoch wirken nicht nur die beiden Berliner, sondern auch die Leipziger Ärztin, die das Opfer in dessen Haus im Leipziger Umland gefunden hat, rätselhaft. Es scheint, als würden sie die Wahrheit verschweigen. Eine angebliche Blinddarm-Operation ändert dann plötzlich das Bild, das die Ermittler sich bis zu diesem Punkt von dem Fall gemacht haben: Und der Pizzeria-Mitarbeiter Jannick Weber (Julius Nitschkoff) steht in Verdacht, das Opfer getötet zu haben.

Die Festnahme läuft jedoch anders als geplant: Weber stirbt durch einen Schulterschuss von Riem. Bevor der vermeintliche Mörder stirbt, verletzt er einen von Reims Kollegen mit einem Messerstich schwer.

Der Fall scheint durch den Tod des Täters gelöst. Doch nach einer verordneten Auszeit vom Job kehrt Riem zurück an ihren Arbeitsplatz - und hat neue Erkenntnisse zu dem eigentlich schon abgeschlossenen Fall in Erfahrung gebracht. Als er dann noch einmal aufgerollt wird, stellt sich heraus: Weyermann nimmt eine andere Rolle ein, als zuvor angenommen und der wirkliche Mörder lebt noch immer. Die Ermittler waren auf der falschen Spur.