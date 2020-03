Das neueste Ã¼ber Covid-19 am Sonntag

China bestätigt neue 20 Infektionen - 10 Tote

PEKING: In China ist die Zahl der Infektionen durch das neuartige Coronavirus laut offizieller Angaben erneut nur leicht gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, kamen landesweit 20 Erkrankungen mit der Lungenkrankheit Covid-19 hinzu. 16 der Fälle wurden demnach bei Menschen nachgewiesen, die aus dem Ausland nach China zurückkehrten. Die Kommission führt diese Patienten als importierte Fälle in der Statistik. Zehn weitere Menschen kamen durch das Coronavirus ums Leben, wie die Behörde ferner berichtete.

Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80.844 Menschen in Festlandchina mit dem neuen Coronavirus infiziert. Mehr als 65.000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen. 3.199 Tote sind bislang in der Volksrepublik zu beklagen.

Die Gesundheitsbehörde hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass China den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten habe. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist, ist jedoch unklar.

Südkorea meldet wieder weniger Neuinfektionen

SEOUL: Die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen in Südkorea ist zum ersten Mal seit mehr als drei Wochen auf unter 100 zurückgegangen. Am Samstag seien 76 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Die Gesamtzahl der Menschen in dem Land, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, erreichte damit 8.162. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, kletterte um 3 auf 75.

Die aktuellen Fallzahlen bestätigten den Abwärtstrend bei den Neuerkrankungen in den vergangenen Tagen. Südkorea hatte am Freitag zum ersten Mal seit dem Beginn des Ausbruchs im Januar mehr Genesungen von dem Virus gemeldet als neue Infektionen.

Die Behörden warnten jedoch zuletzt mehrmals vor dem Risiko, dass weitere Virusfälle aus dem Ausland eingeschleppt werden könnten. Sorgen bereiten ihnen auch weiter lokale Häufungen von Ansteckungen. Zuletzt wurden in der Hauptstadt Seoul mehr als 100 Infektionen unter Mitarbeitern eines Call-Centers und ihren Familienangehörigen festgestellt.

Die Mehrheit der neu erfassten Fälle konzentriert sich aber erneut in der südöstlichen Millionen-Stadt Daegu und der umliegenden Region. Mehr als 60 Prozent aller Infektionen in Südkorea entfallen auf Anhänger der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat. Südkorea hatte am 23. Februar die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen.

Frankreich schließt wegen Coronavirus Restaurants und Läden

PARIS: Wann kommt «Phase 3» lautete die Frage in Frankreich schon seit einigen Tagen. Nun ist die höchste Stufe im Kampf gegen Covid-19 eingetreten - am Sonntag sollen die Franzosen aber dennoch wählen gehen.

Frankreich schließt im Kampf gegen das Coronavirus alle Restaurants, Läden und Bars. Apotheken und Lebensmittelgeschäfte oder Banken sollen aber geöffnet bleiben, kündigte Frankreichs Premier Édouard Philippe am Samstagabend an. Allerdings sollen ab Mitternacht alle nicht für das Leben notwendigen öffentlichen Orte schließen. Philippe begründete dies mit dem starken Anstieg der Coronavirus-Fälle im Land. Die bisherigen Maßnahmen seien offensichtlich nicht ausreichend gewesen.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden zählte Frankreich am Samstag 4500 Fälle, am Vortag waren es noch 3661. Es seien 91 Tote zu verzeichnen. Die erste Runde der Kommunalwahlen soll Philippe zufolge aber dennoch am Sonntag stattfinden - unter «strikter Einhaltung der Anweisungen». Frankreich hatte bereits zuvor zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen für die Wahl angekündigt. Dabei werden im ganzen Land neue Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt.

«Der beste Weg, die Ausbreitung der Epidemie zu stoppen, ist die räumliche Distanz», sagte Philippe. Nach der Rede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend seien in Frankreich immer noch zu viele Menschen in Restaurants oder Cafés gegangen, monierte er. Macron hatte sich mit einer Rede an die Französinnen und Franzosen gewandt und erklärt, dass ab Montag alle Bildungseinrichtungen schließen werden.

Nun gelte in Frankreich «Phase 3» erklärte Jérôme Salomon, der nationale Gesundheitsdirektor. Dies ist die höchste Stufe im Kampf gegen Epidemien. Zuvor hatte die zweite Stufe gegolten, Frankreich hatte unter anderem alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen untersagt.

Philippe kündigte nun ein, dass auch der öffentliche Verkehr eingeschränkt werden soll. Er rief die Französinnen und Franzosen zu mehr Disziplin auf. «Unser Ziel ist es, Sie zu schützen. Ich bin mir der Anstrengungen und Opfer bewusst, die von Ihnen verlangt werden», sagte er.

Neue Corona-Fälle in Afrika - Südafrika flog Landsleute aus Wuhan aus

JOHANNESBURG: In Afrika sind weitere Fälle des neuen Coronavirus bekannt geworden. Während am Samstag ein Flugzeug mit 122 Südafrikanern aus der chinesischen Metropole Wuhan in dem Kap-Staat eintraf, gaben die Staaten Namibia, Ruanda und das Gebirgskönigreich Eswatini (ehemals Swasiland) ihre ersten Fälle bekannt. Ein aus Mumbai einreisender Inder sei Ruandas erster Fall, erklärte Gesundheitsminister Daniel Ngamije. In Eswatini handelt es sich laut Gesundheitsminister Lizzie Nkosi um eine 33-Jährige, die vor kurzem von einer Geschäftsreise in den USA zurückkehrte. In Namibia gab Gesundheitsminister Kalumbi Shangula bei einer Pressekonferenz bekannt, ein spanisches Paar sei positiv getestet worden. Die Regierung setzte für die Dauer von 30 Tagen alle Flüge von und nach Deutschland, Katar und Äthiopien aus.

In Südafrika stieg die Zahl der Nachweise um 14 auf nun 38, teilte das Institut für meldepflichtige Krankheiten (NICD) mit. Darunter sind Rückkehrer aus Deutschland, den USA und Großbritannien. Im westafrikanischen Staat Senegal stieg die Zahl um drei neue Fälle auf nun 21 - darunter eine Französin und ein Spanier. Von Montag an sind die dortigen Schulen und Universitäten für drei Wochen geschlossen und öffentliche Versammlungen, aber auch das Anlegen von Kreuzfahrtschiffen in den Häfen des Landes für 30 Tage untersagt. Auch auf den Seychellen meldete das Gesundheitsministerium am Abend, dass zwei Reisende aus Italien positiv getestet worden seien.

Afrika war einige Zeit von dem neuartigen Coronavirus verschont geblieben, doch inzwischen breitet sich die Krankheit auf dem Kontinent aus. Bisher sind in mehr als 20 afrikanischen Ländern Fälle von Sars-CoV-2 aufgetreten. Nach Angaben der Wirtschaftskommission für Afrika (ECA) könnten die Volkswirtschaften vieler Länder auf dem Kontinent durch die Folgen der Krise stark in Mitleidenschaft gezogen werden. «Afrika könnte die Hälfte seines Bruttosozialproduktes verlieren bei einem Wachstum, das von 3,2 auf 2 Prozent sinkt», sagte Vera Songwe bei einer Pressekonferenz in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Vor allem Öl-exportierenden Ländern könnten durch gesunkene Ölpreise bis zu 65 Milliarden Dollar an Einkünften entgehen.

Erstes Covid-19-Todesopfer in Slowenien

LJUBLJANA: In Slowenien ist erstmals ein Mensch infolge einer Erkrankung durch das Coronavirus gestorben. Bei dem Opfer handelte es sich um einen älteren Mann mit mehreren Vorerkrankungen, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA am Samstag unter Berufung auf Krankenhauskreise.

Demnach habe sich der Mann in einem Pflegeheim angesteckt, in dem mehrere Patienten von einem Arzt infiziert worden waren, der das Virus aus Italien eingeschleppt haben soll. Im kleinen EU-Land Slowenien mit etwas mehr als zwei Millionen Einwohnern waren vom Sars-CoV-2-Virus bis Samstagnachmittag 181 Menschen infiziert - zwei Tage zuvor waren es noch 82 gewesen.

So schützen wir uns: Wenn jemand bei sich selbst einen Verdacht auf das Coronavirus hat (hohes Fieber, trockener Husten und Erkrankung der oberen Atemwege), dann kontaktieren Sie bitte zuerst telefonisch Ihren Hausarzt oder eine der Hotline-Nummern, siehe weiter unten. Bitte suchen Sie auf keinen Fall ohne telefonische Voranmeldung eine Arztpraxis oder einen Spital auf. Tests können nur in speziellen Spitälern und Kliniken gemacht werden und sind nur sinnvoll, wenn jemand womöglich Kontakt zu infizierten Personen gehabt hat. Immer wieder gründlich die Hände waschen.

Atemmaske und Desinfektionsmittel immer dabei haben.

In Taschentuch husten und niesen.

Bei Fieber und Husten zu Hause oder im Hotel bleiben.

Kein Händeschütteln.

Taschentücher in geschlossenem Behälter entsorgen.

​​Halten Sie Abstand anderen Personen (z.B. beim anstehen an einer Kasse, Bank, Post etc).

Vermeiden Sie die Nähe von Menschenansammlungen.

Meiden Sie öffentliche Verkehrsmittel in den Hauptverkehrszeite

​Unterschied zw. Coronavirus, 2019-nCoV, Sars-CoV-2, Covid-19 Der Erreger (Influenza) wird Coronavirus genannt. Wissenschaftlich wurde zunächst das Kürzel „2019-nCoV" zugeteilt. Später vergab die WHO den offiziellen Namen "Sars-CoV-2". Das Kürzel "Covid-19" steht für die Lungenkrankheit, die das Virus auslösen und die durch Atemnot die Todesfälle verursachen kann. Auch dieser Name wurde von der WHO vergeben. "Sars" steht für Severe Acute Respiratory Syndrome und verursacht ein akutes Krankheitsbild, welches die Atmung betrifft. "Covid" steht für Corona Virus Disease, also Coronavirus-Erkrankung. Häufig gestellte Fragen (Deutsch)

Lesen Sie dazu «Häusliche Quarantäne»: Behandlung mit Hausmitteln Verfolgen Sie auf dieser informativen Novel Weltkarte die Länder und Anzahl mit Coronavirus und Covid-19 infiszierten Personen. Thailand: Neue Bestimmungen für deutsche Urlauber (ab 3. März 2020)

Lesen Sie aktuelles auf der Webseite von WHO (Englisch)

Die Hotline des Department of Disease Control kontaktieren Sie über die Nummer 1422. Schweiz: Infoline Coronavirus

Täglich 24 h über die Tel.Nr.: +41 58 463 00 00 Deutschland: Hotlines zum Coronavirus

Unabhängige Patientenberatung Deutschland, Tel.Nr.: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer - 115 (www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon) - 030 346 465 100

Arzthotline 116 117 Österreich: Infoline Coronavirus

Täglich 24 h über die Tel.Nr.: 0800 555 621

Ärztefunktionäre besorgt wegen Personallage in Kliniken

BERLIN: Angesichts eines längerfristigen Kampfes gegen die Coronavirus-Epidemie weisen Ärztefunktionäre auf eine drohende Knappheit von Mitarbeitern in Krankenhäusern hin. «Was uns mehr Sorgen macht als die apparative Ausstattung, ist das Personal», sagte Michael Pfeifer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin.

Die Ressource Mensch in den Intensivstationen sei knapp. Personal, das nicht intensivmedizinisch ausgebildet sei, müsse frühzeitig geschult werden, damit es in Krisensituationen zusätzlich eingesetzt werden könne.

Uwe Janssens, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, stellte in diesem Zusammenhang Empfehlungen des Robert Koch-Instituts in Frage. Demnach soll Personal, das engen ungeschützten Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte, in häusliche Quarantäne gehen.

Dies sei «schlichtweg nicht praktikabel», wenn man das Gesundheitssystem nicht zum Einsturz bringen wolle, sagte Janssens. Die Mitarbeiter in den betroffenen Krankenhäusern stünden zudem unter hohem psychologischen Druck. Zusätzlich zu einer großen Arbeitsbelastung hätten viele Angst, selbst zu erkranken oder andere unbewusst mit dem Virus zu infizieren.