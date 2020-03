27 weitere Tote in China - 44 neue Infektionen

PEKING: In China sind weitere 27 Menschen der Lungenkrankheit Covid-19 zum Opfer gefallen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, wurden sämtliche der neuen Opfer in der besonders betroffenen Provinz Hubei registriert, wo das Virus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war. Deutlich zurück ging die Zahl neuer Infektionen. Laut offiziellen Angaben kamen seit dem Vortag nur noch landesweit 44 Fälle hinzu - der geringste Wert seit Wochen. Es wird jedoch eine hohe Dunkelziffer vermutet. Seit Ausbruch des Coronavirus wurden in China über 80.000 Infektionen registriert, von denen bislang rund 57.000 geheilt wurden.

Italien weitet Sperrgebiet drastisch aus

ROM: Die Regierung verhängt im Kampf gegen das Coronavirus für die Lombardei und andere Gebiete Ein- und Ausreisesperren. Das kündigt der Ministerpräsident an. Betroffen sind mehr als zehn Millionen Menschen.

Italien sperrt im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus größere Gebiete im Norden des Landes ab. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am frühen Sonntagmorgen an, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Betroffen von den Maßnahmen sind die Region Lombardei und 14 Provinzen. Diese seien Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro und Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso und Venedig, sagte Conte. Damit treffen die Ein- und Ausreiseverbote mehr als zehn Millionen Menschen bis in die Mitte des Landes.

Italien ist der Staat in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Bis Samstag zählten die Behörden 5.883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben.

Um die Krise in den Griff zu bekommen, hat die Regierung in Rom unter anderem schon vorher alle Schulen im Land, die Kindergärten und Universitäten bis Mitte März geschlossen.

Die Lombardei gilt als Herz der italienischen Wirtschaft. Vor einiger Zeit waren bereits kleinere Gebiete mit zusammen rund 50.000 Menschen in der Provinz Lodi in der Lombardei und in Venetien zu Sperrzonen erklärt worden. Diese Vorsichtsmaßnahme werde jetzt ausgeweitet und ergänzt, sagte Conte. Die neuen Sperrgebiete sollten von sofort bis zunächst bis 3. April gelten, schrieb die Zeitung «La Repubblica».

Die Beratungen der Regierung über die verschärften Maßnahmen hatten seit dem Samstag gedauert. Ende der Woche war bereits in den Medien in Italien darüber spekuliert worden, ob und wie die Regierung die Verbotszonen wegen der Coronavirus-Welle ausweiten könnte.

US-Ligen prüfen Kabinensperre für Medien

BERLIN: Vier der fünf großen amerikanischen Profisport-Ligen prüfen aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Verschärfung des Zugangs zu den Umkleidekabinen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. In den höchsten Spielklassen im Basketball (NBA), Eishockey (NHL), Baseball (MLB) und Fußball (MLS) ist Medienvertretern der Zugang zu den «locker rooms» normalerweise nach und meist auch vor den Spielen gestattet. Die Saison in der Footballliga NFL startet erst im September.

Die NBA hatte der AP und «The Athletic» zufolge bereits ein Memo verschickt, laut dem sich die Teams darauf vorbereiten sollen, aufgrund der Ansteckungsgefahr vor leeren Zuschauerrängen zu spielen. «Spiele ohne Fans? Nein, das ist unmöglich... Ich würde nicht spielen», sagte Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers dazu.

Aufgrund der Sars-CoV-2-Epidemie hatten in den USA zuletzt die Bundesstaaten New York, Kalifornien, Maine und Washington den Notstand verhängt. Laut Zählungen der New York Times gab es in den Vereinigten Staaten bis Samstagnachmittag rund 350 bestätigte Fälle und 17 Tote.