Manila schließt seine Einkaufszentren

MANILA: Die philippinische Hauptstadt Manila schließt wegen des Coronavirus ihre Einkaufszentren. Nur einige Restaurants und Läden für den nötigsten Bedarf durften darin aufbleiben, darunter Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. «Wir müssen uns wirklich beschränken», sagte Salvador Panelo, Sprecher von Präsident Rodrigo Duterte, am Montag. Der Präsident sei sehr besorgt, daher mache er alles, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Das Kabinett empfehle strengere Maßnahmen für den Großraum Manila, wo 13 Millionen Menschen leben.

In dem südostasiatischen Inselstaat sind bisher 140 Fälle des Coronavirus bestätigt. Am Wochenende hatte das Militär damit begonnen, Manila für einen Monat abzuriegeln. Auch die Messen in der katholisch geprägten Metropole fielen aus.

Das neueste über Covid-19 am Montag

16 neue Fälle in China - Angst vor «Importen»

PEKING: Die Zahl der neuen Corona-Infektionen bleibt in China laut offizieller Zahlen auf niedrigem Niveau. Jedoch steigt die Sorge vor Erkrankten, die aus dem Ausland einreisen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, gab es landesweit 14 weitere Todesfälle und 16 neue Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19. Dabei handelte es sich in zwölf Fällen um Menschen, die nach ihrer Einreise nach China diagnostiziert und somit in der offiziellen Statistik als «importierte Fälle» geführt werden.

Die Hauptstadt Peking verschärfte ihre Quarantänemaßnahmen für Reisende aus anderen Staaten. Seit Montag müssen alle Passagiere, die aus dem Ausland am internationalen Flughafen ankommen, für zwei Wochen zur Beobachtung in Quarantänezentren. Zuvor war auch eine Quarantäne in Hotels oder Zuhause möglich.

Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80.860 Menschen in Festlandchina mit dem neuen Coronavirus infiziert. Mehr als 65.000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen. 3.213 Tote sind bislang in der Volksrepublik zu beklagen.

Die Gesundheitsbehörde hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass China den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten habe. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist, ist jedoch unklar.

Weiter rückläufige Zahlen in Südkorea

SEOUL: Die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen in Südkorea ist weiter zurückgegangen. Doch äußerten die Gesundheitsbehörden am Montag angesichts der raschen Ausbreitung des Coronavirus weltweit ihre zunehmende Sorge, dass infizierte Menschen aus dem Ausland einreisen könnten. Auch lokale Häufungen von Infektionen im Land selbst stellen demnach weiter ein erhöhtes Risiko dar.

Am Sonntag wurden den offiziellen Angaben zufolge 74 Neuinfektionen festgestellt. Schon am Samstag war die Zahl zum ersten Mal seit mehr als drei Wochen auf unter 100 zurückgegangen. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle stieg auf 8.236. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus lag weiterhin bei 75.

Mehr als 80 Prozent aller erfassten Infektionen in Südkorea entfallen auf Daegu und die umliegende Region. Auch die meisten Neuinfektionen wurden wieder dort gemeldet. Die größte Häufung im Land gibt es unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat.

Kleinere Häufungen traten jedoch zuletzt in anderen Regionen auf, darunter unter Mitarbeitern eines Callcenters im Südwesten von Seoul sowie unter Mitgliedern einer Gemeindekirche im südlich der Hauptstadt gelegenen Seongnam.

Südkorea dehnte unterdessen seine verstärkten Einreisekontrollen zur Identifizierung erkrankter Reisender auf alle Teile Europas aus.

Trump ruft Amerikaner zum Stopp von Panikkäufen auf

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner dazu aufgerufen, Panikkäufe wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Trump sagte am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus nach einer Telefonschalte mit Chefs großer Handelsketten an die Adresse der US-Bürger: «Sie müssen nicht so viel kaufen. Nur keine Hektik, entspannen Sie sich einfach.» Seine Gesprächspartner hätten ihm zugesagt, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Sie würden ihre Läden während der Krise offenhalten.

Trump sagte, die Menschen kauften derzeit «drei bis fünf Mal so viel, wie sie normalerweise einkaufen würden». Als Reaktion darauf würden Supermärkte ihre Lager deswegen in einem Ausmaß auffüllen, das jenes für das Weihnachtsgeschäft übersteigen werde. Trump betonte: «Es gibt für niemandem im Land die Notwendigkeit, Grundnahrungsmittel zu horten.» Seine Gesprächspartner hätten ihn gebeten, den Amerikanern auszurichten, dass sie «bitte ein bisschen weniger kaufen» sollten.

In den USA gibt es - wie auch in anderen von dem Virus betroffenen Ländern - einen Run auf Klopapier, Desinfektionsmittel, haltbare Lebensmittel wie Nudeln sowie Wasser. Vor manchen Supermärkten bildeten sich in den vergangenen Tagen lange Schlangen. Einige Läden begrenzen den Verkauf von Waren, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus besonders gefragt sind, auf eine bestimmte Stückzahl.

Vize-Gesundheitsminister Brett Giroir kündigte bei der Pressekonferenz der Arbeitsgruppe des Weißen Hauses zur Bekämpfung des Coronavirus an, die Testmöglichkeiten würden in den kommenden Tagen deutlich ausgeweitet. Bis Ende der Woche würden 1,9 Millionen Tests erhältlich sein, sagte er. US-Vizepräsident Mike Pence sagte, von Montag an hätten 2000 Labore die Möglichkeit, schnelle Tests durchzuführen. Die Trump-Regierung ist wegen des eklatanten Mangels an Testmöglichkeiten in die Kritik geraten.

Mit der Ausweitung der Tests dürften die Fallzahlen in den USA deutlich in die Höhe schnellen. Bislang wurden in den USA nach einer Statistik der Johns-Hopkins-Universität mehr als 3000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert, rund 60 Menschen starben. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, stellte die Amerikaner am Sonntag darauf ein, dass die Krise nicht vorüber ist. «Das Schlimmste liegt noch vor uns.»

New York City und der Bundesstaat Washington schließen Restaurants

NEW YORK/OLYMPIA: Um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, schränken die Ostküstenmetropole New York und der Bundesstaat Washington an der Westküste der USA das Sozialleben in den kommenden Tagen weiter ein. Bars, Restaurants und Cafés würden vorerst weitgehend geschlossen bleiben, kündigten die Behörden am Sonntag (Ortszeit) an. Nur Lieferdienste sowie Speisen und Getränke zum Mitnehmen seien weiter verfügbar. In New York müssten ab Dienstagmorgen um 9.00 Uhr (14.00 Uhr MEZ) zudem Nachtclubs, Kinos und andere Veranstaltungsorte schließen, hieß es.

Diese Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, schrieb Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter. «Aber unsere Stadt ist bedroht wie nie zuvor, und wir müssen mit einer Kriegsmentalität darauf reagieren», so de Blasio weiter.

Der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, teilte mit, er werde am Montag den Notstand ausrufen, um Veranstaltungsorte schließen zu lassen. Alle Versammlungen von mehr als 50 Teilnehmern würden verboten.

Manila schließt seine Einkaufszentren

MANILA: Die philippinische Hauptstadt Manila schließt wegen des Coronavirus ihre Einkaufszentren. Nur einige Restaurants und Läden für den nötigsten Bedarf durften darin aufbleiben, darunter Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. «Wir müssen uns wirklich beschränken», sagte Salvador Panelo, Sprecher von Präsident Rodrigo Duterte, am Montag. Der Präsident sei sehr besorgt, daher mache er alles, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Das Kabinett empfehle strengere Maßnahmen für den Großraum Manila, wo 13 Millionen Menschen leben.

In dem südostasiatischen Inselstaat sind bisher 140 Fälle des Coronavirus bestätigt. Am Wochenende hatte das Militär damit begonnen, Manila für einen Monat abzuriegeln. Auch die Messen in der katholisch geprägten Metropole fielen aus.

Kontrollen an Grenzen im Süden und Norden begonnen

BERLIN: Deutschland hat an den Grenzen nach Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark am Montagmorgen um 8.00 Uhr mit den geplanten Kontrollen begonnen. Dadurch soll eine rasante Ausbreitung des Virus verhindert und die Zahl der Infizierten und Toten kleingehalten werden. Reisende ohne triftigen Grund dürfen daher nicht mehr nach Deutschland einreisen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Der Warenverkehr und Berufspendler seien davon aber nicht betroffen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Maßnahmen am Sonntagabend angekündigt. Sie waren zuvor von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Seehofer und mehrere Ministerpräsidenten vereinbart worden.

Dänemark hatte die Grenze zu Deutschland bereits am Samstag um 12.00 Uhr geschlossen. Ein Verkehrschaos blieb am Montagmorgen zunächst aus.

An der Grenze zu Österreich blieb es kurz vor und zu Beginn der Kontrollen ruhig. Der Verkehr rollte zunächst normal weiter, der Rückstau nach Österreich war gering, wie dpa-Reporter vor Ort berichteten. Auch Raststätten und deren Parkplätze im Grenzgebiet seien auffällig leer.

Türkei meldet 18 Coronavirus-Fälle - weitere Maßnahmen

ISTANBUL: In der Türkei haben sich die bestätigten Coronavirus-Fälle verdreifacht. Man habe 18 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet, teilte der Gesundheitsminister Fahrettin Koca in der Nacht zu Montag mit. Bislang hatte die Türkei sechs Erkrankungen gemeldet.

Zwei der neuen Fälle stünden in Verbindung mit dem ersten gemeldeten Patienten von vergangenem Mittwoch. Sieben seien von Europareisen zurückgekehrt, drei aus den USA.

Die Türkei verschärfte ihre Maßnahmen aus Sorge wegen der Ausbreitung des Virus. Auch Flüge aus Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern werden nun gestoppt, nachdem die Flüge in die betreffenden Länder zuvor bis zum 17. April ausgesetzt worden waren. Zudem schließen auf Anordnung des Innenministeriums alle Bars und Clubs in der Türkei. Auch Schulen und Universitäten sind dicht.

So schützen wir uns: Wenn jemand bei sich selbst einen Verdacht auf das Coronavirus hat (hohes Fieber, trockener Husten und Erkrankung der oberen Atemwege), dann kontaktieren Sie bitte zuerst telefonisch Ihren Hausarzt oder eine der Hotline-Nummern, siehe weiter unten. Bitte suchen Sie auf keinen Fall ohne telefonische Voranmeldung eine Arztpraxis oder einen Spital auf. Tests können nur in speziellen Spitälern und Kliniken gemacht werden und sind nur sinnvoll, wenn jemand womöglich Kontakt zu infizierten Personen gehabt hat. Immer wieder gründlich die Hände waschen.

Atemmaske und Desinfektionsmittel immer dabei haben.

In Taschentuch husten und niesen.

Bei Fieber und Husten zu Hause oder im Hotel bleiben.

Kein Händeschütteln.

Taschentücher in geschlossenem Behälter entsorgen.

​​Halten Sie Abstand anderen Personen (z.B. beim anstehen an einer Kasse, Bank, Post etc).

Vermeiden Sie die Nähe von Menschenansammlungen.

Meiden Sie öffentliche Verkehrsmittel in den Hauptverkehrszeite

​Unterschied zw. Coronavirus, 2019-nCoV, Sars-CoV-2, Covid-19 Der Erreger (Influenza) wird Coronavirus genannt. Wissenschaftlich wurde zunächst das Kürzel „2019-nCoV“ zugeteilt. Später vergab die WHO den offiziellen Namen "Sars-CoV-2". Das Kürzel "Covid-19" steht für die Lungenkrankheit, die das Virus auslösen und die durch Atemnot die Todesfälle verursachen kann. Auch dieser Name wurde von der WHO vergeben. "Sars" steht für Severe Acute Respiratory Syndrome und verursacht ein akutes Krankheitsbild, welches die Atmung betrifft. "Covid" steht für Corona Virus Disease, also Coronavirus-Erkrankung. Häufig gestellte Fragen (Deutsch)

Lesen Sie dazu «Häusliche Quarantäne»: Behandlung mit Hausmitteln Verfolgen Sie auf dieser informativen Novel Weltkarte die Länder und Anzahl mit Coronavirus und Covid-19 infiszierten Personen. Thailand: Neue Bestimmungen für deutsche Urlauber (ab 3. März 2020)

Lesen Sie aktuelles auf der Webseite von WHO (Englisch)

Die Hotline des Department of Disease Control kontaktieren Sie über die Nummer 1422. Schweiz: Infoline Coronavirus

Täglich 24 h über die Tel.Nr.: +41 58 463 00 00 Deutschland: Hotlines zum Coronavirus

Unabhängige Patientenberatung Deutschland, Tel.Nr.: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer - 115 (www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon) - 030 346 465 100

Arzthotline 116 117 Österreich: Infoline Coronavirus

Täglich 24 h über die Tel.Nr.: 0800 555 621

Libanon schließt Grenzen und Flughafen ab Mittwoch

BEIRUT: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat der Libanon einen nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Sämtliche Grenzen, der landesweit einzige Flughafen sowie Häfen des Mittelmeerlandes würden ab Mittwoch und vorerst bis 29. März geschlossen, teilte Ministerpräsident Hassan Diab mit. Zudem würden bis dahin auch alle öffentlichen und privaten Einrichtungen geschlossen, nur Krankenhäuser, Apotheken und Bäckereien blieben weiterhin geöffnet.

Diab kündigte den Schritt am Sonntagabend nach einem Treffen mit Präsident Michel Aoun an. Aoun hatte die Libanesen bereits angewiesen, zu Hause zu bleiben und eine weitere Ausbreitung des Virus damit einzudämmen. Im Libanon wurden bisher 99 Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet, drei Menschen verstarben.

Die Anweisung zur Stilllegung des öffentlichen Lebens befolgten längst nicht alle Libanesen. In der Hauptstadt Beirut waren am Montag Spaziergänger, Jogger sowie Kaffee- und Teeverkäufer unterwegs. «Ich nehme ein Sonnenbad, das lässt das Virus verschwinden», sagte ein Mann in Badehose. «Ich mache Corona-Urlaub und genieße die Sonne an der Corniche», sagte ein anderer.

Der Libanon steckt in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise. Die nun verordneten Schritte dürften Betreiber von Geschäften, Restaurants und Cafés ebenfalls schwer treffen.

Polizei: Keine Probleme bei Warenverkehr über den Brenner

INNSBRUCK: Der Transport von Gütern über den italienisch-österreichischen Grenzpass Brenner läuft nach Angaben der Polizei ohne größere Probleme.

Trotz der Grenzkontrolle auf österreichischer Seite bilde sich nur hin und wieder ein Stau von ein, zwei Kilometern, sagte der Leiter der Landesverkehrsabteilung in Tirol, Markus Widmann, am Montag. «Für die Kontrolle nutzen wir drei Spuren.» Neben dem Überprüfen der Dokumente werde auch stichprobenhaft ein Gesundheitscheck gemacht, ob es einen Verdacht auf das Coronavirus gebe. Der grenzüberschreitende Autoverkehr sei ohnehin sehr gering.

Tschechiens Maßnahmen gegen Coronavirus treffen deutsche Unternehmen

PRAG: Von den Coronavirus-Einschränkungen in Tschechien sind viele Unternehmen - auch aus Deutschland - betroffen. «Da gibt es Tausende Anfragen, die Telefone laufen heiß», sagte Bernard Bauer von der deutsch-tschechischen Industrie- und Handelskammer (DTIHK) in Prag am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse jetzt darauf achten, dass die grenzüberschreitenden Lieferketten nicht zusammenbrechen. Die Produktion in Tschechien laufe derzeit weiter, auch der Transportverkehr sei möglich. Es sei indes klar, dass es zu Verzögerungen kommen werde. Im Internet hat die Außenhandelskammer eine Informationsseite eingerichtet.

Tschechiens restriktives Ein- und Ausreiseverbot für Personen gilt nicht für Lkw-Fahrer und grenznahe Pendler. Dennoch bildeten sich am Übergang Pomezi nad Ohri-Schirnding an der Europastraße 48 am Montagvormittag wegen der Kontrollen kilometerlange Rückstaus. Erschwerend kommt hinzu, dass für den Warenverkehr nur noch sieben Grenzübergänge zu Deutschland und fünf zu Österreich geöffnet sind.

Tschechien gilt als verlängerte Werkbank für viele Firmen aus Deutschland, die ihre Produktion seit dem EU-Beitritt des Landes 2004 ganz oder teilweise dorthin verlagert hatten. Ein Drittel der gesamten tschechischen Exporte geht in den westlichen Nachbarstaat.

«Wascht die Hände»: Terrormiliz IS warnt Anhänger vor Coronavirus

DAMASKUS: Die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus hat nun auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erfasst. In der jüngsten Ausgabe ihrer Wochenschrift «Al-Naba» geben die Extremisten auf der letzten Seite Tipps, wie Anhänger sich vor dem Virus Sars-CoV-2 schützen können. «Wascht die Hände» und «bedeckt den Mund beim Gähnen und Niesen», heißt in einer Übersicht, die mit lilafarbenen Viren illustriert ist.

Auch von Reisen in vom Coronavirus betroffene Länder rät der IS, der sonst zu Anschlägen in Europa und den USA aufruft, ab: «Gesunde Menschen sollten das Land der Epidemie nicht betreten, und Infizierte sollten es nicht verlassen.» Europa, das von dem Virus sehr stark betroffen ist, wird dabei allerdings nicht wörtlich genannt.

Dem Heimatschutz-Magazin «Homeland Security Today» zufolge hatte der IS schon seit Januar über das neuartige Coronavirus berichtet und den Ausbruch gefeiert. «Ein neues Virus verbreitet Tod und Terror in China», schrieb «Al-Naba» demnach vor einigen Wochen. In China sei «Panik» ausgebrochen. Die Extremisten hatten zuvor etwa auch Naturkatastrophen aufgegriffen als vermeintlichen Beweis dafür, dass Gott ihren Kampf unterstütze.

RKI stuft drei US-Bundesstaaten als Coronavirus-Risikogebiete ein

BERLIN: Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft inzwischen auch die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York als Coronavirus-Risikogebiete ein. Dort gebe es nach Einschätzung der US-Gesundheitsbehörden eine anhaltende Virusübertragung innerhalb der Bevölkerung, begründete RKI-Vizepräsident Lars Schaade den Schritt am Montag in Berlin. Bisher sind Italien und Iran sowie Regionen in China, Südkorea, Frankreich (Region Grand Est), Österreich (Bundesland Tirol) sowie Madrid in Spanien als Risikogebiete eingestuft. In Deutschland gilt der Kreis Heinsberg in NRW als «besonders betroffen».

Höhepunkt der Corona-Krise noch nicht erreicht

ROM: Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat die Menschen auf den Höhepunkt der Viruskrise vorbereitet. «Die Wissenschaftler sagen uns, dass wir den Höhepunkt noch nicht erreicht haben, dass dies die riskantesten Wochen sind und wir die größte Vorsicht walten lassen müssen», sagte Conte der Zeitung «Corriere della Sera» (Montag).

Italien ist so schlimm von der Covid-19-Lungenkrankheit betroffen wie kein anderes Land außer China. Mehr als 1.800 Menschen sind bereits gestorben, mehr als 20.000 sind infiziert. Das gesamte Land ist Sperrzone, niemand darf das Haus verlassen, wenn nicht unbedingt notwendig. Trotz der Sperrungen geht die Zahl der Infizierten weiter nach oben.

«Wir müssen noch einige Wochen warten, um die Ergebnisse unsere Entscheidungen zu überprüfen», sagte Conte. «Für den Rest brauchen wir keine neuen Verbote.» Es sei wichtig, die Maßnahmen einzuhalten, die es bereits gebe. Alle Menschen sollten zuhause bleiben. Individuell Sport zu machen, sei erlaubt, «aber alle zusammen Joggen zu gehen, ist verboten».