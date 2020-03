Zahl der Neuinfektionen steigt in Südkorea weiter an

SEOUL: Die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen in Südkorea ist weiter gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mitteilten, wurden am Dienstag 93 Neuansteckungen erfasst. Schon am Montag hatten die Fallzahlen über denjenigen am Wochenende gelegen. Die Gesamtzahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen stieg auf 8.413. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Sars-CoV-19-Erreger in Verbindung gebracht werden, kletterte um drei auf 84.

Die Behörden machten unter anderem Häufungen von Fällen in Kirchengemeinden und Krankenhäusern sowie eine steigende Zahl von infizierten Einreisenden für den erneuten Anstieg verantwortlich. «Wir gehen davon aus, dass die nächsten zwei bis drei Wochen kritisch sind, um den Ausbruch zu hemmen», sagte Yoon Tae Ho von der Zentrale für das Katastrophen-Management. Am Dienstag hatte Südkorea den Beginn des neuen Schulhalbjahrs um weitere zwei Wochen auf den 6. April verschoben. Die Regelung gilt auch für Kindertagesstätten.

Die Mehrheit der neu gemeldeten Infektionen konzentriert sich erneut auf die südöstliche Millionenstadt Daegu und die umliegende Region. Die größte Häufung im Land gibt es unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat.

Ein erhöhtes Risiko sehen die Behörden auch durch infizierte Reisende aus dem Ausland. Von Donnerstag sollen die verstärkten Einreisekontrollen auf ankommende Personen aus der ganzen Welt, Südkoreaner eingeschlossen, ausgedehnt werden.

Hunderttausende Kontrollen wegen Ausgangssperre in Italien

ROM: Die italienische Polizei hat im Zuge der seit einer Woche geltenden landesweiten Ausgangssperre Hunderttausende Menschen kontrolliert. Vom 11. bis 16. März seien mehr als 838.000 Menschen überprüft worden, teilte das Innenministerium am Dienstag in Rom mit. Mehr als 35.500 wurden angezeigt. In Italien gilt seit einer Woche eine Ausgangssperre. Man darf nur zum Arbeiten oder Einkaufen nach draußen. Jeder muss auf einem Formular den Grund für seinen Ausgang erklären, zum Beispiel wenn er ins Büro muss.

Allerdings umgehen einige Menschen auch die Sperre, indem sie Gassigehen mit Hunden unnötig ausdehnen oder vermehrt Einkaufen und Joggen gehen. Italien ist nach China das am schlimmsten von der Covid-19-Lungenkrankheit betroffene Land. Mehr als 2.100 Menschen sind bereits gestorben, die meisten davon in der Lombardei.

Putin: In Russland haben Behörden die Coronakrise im Griff

MOSKAU: Die Ausbreitung des hochansteckenden Coronavirus ist in Russland nach Darstellung von Kremlchef Wladimir Putin unter Kontrolle. «Trotz des hohen Risikos ist die Situation im Großen und Ganzen unter Kontrolle», sagte Putin am Dienstag bei einer Sitzung seines Krisenstabes in Moskau. Krankenhäuser, Ärzte und medizinisches Personal seien aber in hoher Alarmbereitschaft. In Russland sind nach offiziellen Zahlen bislang erst 114 Fälle (Stand Dienstagnachmittag) bekannt.

Grund für die relativ geringe Infektionszahl im größten Land der Erde seien die strengen vorbeugenden Maßnahmen in den Regionen und auch landesweit, sagte der Kremlchef. «In den ersten Wochen der weltweiten Pandemie haben wir es noch geschafft, die Massenausbreitung in Russland einzudämmen.» Vize-Regierungschefin warnte jedoch, jetzt zu entspannen und die Maßnahmen zu lockern.

Eine Quarantäne für die Millionenstadt Moskau - mit schätzungsweise rund 15 Millionen Einwohnern - sei bislang nicht geplant, hieß es von der Stadtverwaltung.

Russland hatte bereits vor Wochen die mehr als 4000 Kilometer lange Grenze zum Nachbarland China geschlossen; auch die Grenze für alle einreisenden Ausländer sollte dicht gemacht werden. Alle Sportveranstaltungen wurden abgesagt, und in Moskau sollen die Schüler zu Hause bleiben.

Gleichzeitig gibt es Berichte, dass die eigentliche Zahl der Infektionen in Russland wegen fehlender Tests deutlich höher sein könnte. Zudem könnten die russischen Tests nicht sicher sein. Putin betonte, man solle nicht auf Spekulationen und Gerüchte hören.

​Unterschied zw. Coronavirus, 2019-nCoV, Sars-CoV-2, Covid-19 Der Erreger (Influenza) wird Coronavirus genannt. Wissenschaftlich wurde zunächst das Kürzel „2019-nCoV" zugeteilt. Später vergab die WHO den offiziellen Namen "Sars-CoV-2". Das Kürzel "Covid-19" steht für die Lungenkrankheit, die das Virus auslösen und die durch Atemnot die Todesfälle verursachen kann. Auch dieser Name wurde von der WHO vergeben. "Sars" steht für Severe Acute Respiratory Syndrome und verursacht ein akutes Krankheitsbild, welches die Atmung betrifft. "Covid" steht für Corona Virus Disease, also Coronavirus-Erkrankung.

Erneut nur eine einzige Neuinfektion in Wuhan

PEKING: China hat den zweiten Tag in Folge nur noch eine einzige Neuerkrankungen mit dem Coronavirus in der Millionenmetropole Wuhan gemeldet, wo die weltweite Pandemie ihren Anfang genommen hatte. Wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Pekinger Gesundheitskommission hervorging, gab es ansonsten landesweit zudem noch zwölf so genannte «importierte Fälle», also Erkrankungen, die bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen wurden.

Bei diesen Rückkehrern handelt es sich zu einem großen Teil nicht um Ausländer, sondern um Chinesen, die unter anderem wieder in ihre Heimat kommen, weil sie annehmen, dass dort das Schlimmste nun überstanden ist. Insgesamt seien bislang 155 importierte Fälle festgestellt worden, wie die Kommission weiter mitteilte.

Obwohl es laut der offiziellen Zahlen landesweit fast keine neuen Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 mehr gibt, gelten vielerorts weiterhin strenge Quarantänevorschriften. In Wuhan, wo das Virus im Dezember erstmals bei Besuchern eines Tiermarkts nachgewiesen wurde, müssen die meisten Menschen weiterhin Zuhause bleiben. In Städten wie Peking und Shanghai harren weiterhin Hunderttausende in Quarantäne aus. Jedoch kehrt der Alltag langsam zurück.

Trotz eines drastischen Rückgangs der Neuinfektionen beklagt China täglich noch immer eine zweistellige Zahl neuer Todesfälle. Allein am Dienstag kamen elf Tote hinzu, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 3.237 Fälle gestiegen ist. Insgesamt wurden auf den chinesischen Festland 80.894 Infizierte nachgewiesen, von denen sich bislang fast 70.000 wieder erholt haben.

Die Gesundheitskommission hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass China den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten habe. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist, ist jedoch unklar.

Bolsonaro: Auch zweiter Coronavirus-Test negativ

RIO DE JANEIRO: Auch der zweite Test auf das Coronavirus bei Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro ist nach dessen eigenen Angaben negativ ausgefallen. Das verkündete Bolsonaro am Dienstagabend (Ortszeit) in den sozialen Medien. Bolsonaro hatte den zweiten Test im Präsidentenpalast in Brasília am Dienstag gemacht, wie der Minister für Institutionelle Sicherheit, Augusto Heleno, bekanntgab. Dem ersten Test hatte sich der brasilianische Staatschef vergangene Woche unterzogen, nachdem sein Kommunikationssekretär Fábio Wajngarten positiv getestet worden war.

Wajngarten war zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in dessen Resort in Mar-a-Lago in Florida gewesen. 13 Personen, die zu der Delegation Bolsonaros in den Vereinigten Staaten gehört hatten, wurden ebenfalls schon positiv getestet. Bolsonaro zufolge war sein erster Test negativ gewesen. Entgegen Empfehlungen von Gesundheitsbehörden und Ärzten der Regierung hatte der rechtsgerichtete Politiker bei einer Demonstration gegen den Kongress und für die Regierung am Sonntag Hände von Anhängern geschüttelt.

Das Coronavirus hatte der rechtsgerichtete Politiker in einem Radiointerview am Dienstag erneut als «Hysterie» bezeichnet. Er kritisierte die Maßnahmen der Gouverneure der Bundesstaaten, um Menschenansammlungen zu vermeiden und die Ausbreitung aufzuhalten, als sehr schädlich für die Wirtschaft. Rio de Janeiro und São Paulo hatten den Notstand erklärt. Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Brasilien lag zuletzt bei mehr als 300. Das Gesundheitsministerium bestätigte am Dienstag einen 62 Jahre alten Mann aus São Paulo als den ersten Toten im Zusammenhang mit dem Virus.

Casinos schließen - Coronavirus legt US-Staat Nevada lahm

LAS VEGAS: Der US-Staat Nevada mit dem Glücksspielparadies Las Vegas greift zur Eindämmung des Coronavirus zu drastischen Maßnahmen. Alle Casinos und andere Einrichtungen, die nicht lebensnotwendige Dinge anbieten, werden für 30 Tage geschlossen. Dies gab der Gouverneur von Nevada, Steve Sisolak, am Dienstagabend (Ortszeit) bekannt. Ab Mittwoch sollen neben den Spielhallen unter anderem auch Restaurants, Bars, Kinos, Fitnesscenter, Kosmetikstudios und Einkaufszentren schließen.

Um Leben zu retten, müsse man aggressive Schritte unternehmen, sagte Sisolak. Der Gouverneur wies die Bewohner von Nevada an, zu Hause zu bleiben. Von der Schließung ausgenommen sind wichtige Läden wie Supermärkte, Apotheken, Tankstellen und Banken.

Nevada folgt damit dem Beispiel anderer US-Metropolen und Bundesstaaten, darunter New York, Los Angeles und San Francisco, wo nach Schließung von Schulen, Restaurants und anderen Einrichtungen das öffentliche Leben weitgehend lahm liegt.