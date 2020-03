Mehr als 1000 Covid-19-Tote in Italien gemeldet

ROM: Bars zu - Geschäfte zu - Spaziergang nein. In Italien ist das öffentliche Leben wegen der Coronavirus-Krise komplett zum Erliegen gekommen. Doch die Zahl der Toten steigt weiter.

In Italien ist die Zahl der Toten im Zuge der Coronavirus-Krise auf mehr als 1000 gestiegen. Das teilte der Zivilschutz am Donnerstag in Rom mit. Am Vortag waren es noch 827 Tote. Die Zahl der Infizierten stieg derweil auf mehr als 15 000 - das sind rund 2500 mehr als am Vortag.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat Italien seine Sperrmaßnahmen erneut deutlich verschärft. Seit Donnerstagmorgen bleiben die Geschäfte im ganzen Land geschlossen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, so dürfen Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen und Kioske weiter öffnen. Bars und Restaurants müssen ganz dichtmachen. Schon vorher galten für die Lokale eingeschränkte Öffnungszeiten von 6 bis 18 Uhr. Ziel ist es, dass die 60 Millionen Italiener so weit wie möglich zu Hause bleiben, damit die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch möglichst verhindert wird.

Premierminister Giuseppe Conte hatte angekündigt, dass auch alle nicht notwendigen Geschäftsaktivitäten der Wirtschaft eingestellt werden müssten. Die Produktion etwa in der Industrie solle weiterlaufen. Abteilungen, die für die Produktion nicht unbedingt erforderlich seien, sollten aber schließen. Das neue Maßnahmenpaket gilt zunächst bis zum 25. März.

Auch Spazierengehen im Park, Joggen oder Spielen mit Kindern draußen soll vermieden werden. Auch innerhalb der Familie soll untereinander die Distanz gewahrt werden, betonte Zivilschutzchef Angelo Borrelli.

Am meisten ist nach wie vor die Lombardei betroffen. Dort haben sich nach Angaben der Region auch fast 700 Ärzte und Krankenpfleger angesteckt. Die Kliniken sind am Limit. Italien ist nach China das Land mit den meisten gemeldeten Infektionen.

Ganz Italien ist mittlerweile Sperrzone. Flug-, Zug- und Schiffsverbindungen mit dem Ausland wurden größtenteils gekappt. An der Grenze zu Österreich bildeten sich wegen verstärkter Kontrollen der Österreicher zeitweise kilometerlange Lkw-Staus am Brenner. Die italienische Regierung forderte Österreich auf, die Kontrollen zu beschleunigen. Die meisten Ladungen sind für Deutschland und Nordeuropa bestimmt. Der Brenner ist die wichtigste Verbindung für den Güterverkehr zwischen Italien und Deutschland.

In diesen Ländern fällt der Unterricht aus

BERLIN: Als erste deutsche Großstadt schließt Halle in Sachsen-Anhalt von diesem Freitag an für zwei Wochen alle Schulen und Kindertagesstätten. Solche «Corona-Ferien» seien kein Allheilmittel und müssten genau vorbereitet werden, sagt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Von 40 000 Schulen in Deutschland seien derzeit etwa ein Prozent betroffen. Unsere direkten Nachbarländer lassen den Unterricht zum Teil landesweit ausfallen. Ein Überblick:

FRANKREICH: In den besonders betroffenen Départements Haut-Rhin im südlichen Elsass und Oise im Norden des Landes sind die Schulen seit Montag (9. März) für zwei Wochen geschlossen. Davon betroffen sind Kinderkrippen, Kindergärten, weiterführende Schulen und Gymnasien. Auf der Mittelmeerinsel Korsika ruht der Schulbetrieb komplett bis 29. März. Teilweise setzen Privatschulen in französischen Großstädten von Montag (16. März) an für drei Wochen mit dem Unterricht aus.

ÖSTERREICH: Bis zum 3. April, dem Beginn der Osterferien, sind die Schulen geschlossen. Ab Montag (16. März) betrifft das die Oberschüler, zwei Tage danach wird auch der Unterricht für alle anderen eingestellt. Die Bundesregierung appellierte an die Eltern, Kindergartenkinder möglichst zu Hause zu lassen.

POLEN schließt für zwei Wochen alle Kindergärten, Schulen und Universitäten. In Grundschulen und Kindergärten werden die Kinder bei Bedarf noch bis Freitag (13. März) betreut, um den Eltern Zeit für die Organisation der Betreuung zu geben.

SCHWEIZ: Hier gibt es bisher keine einheitliche Regelung. Der Kanton Tessin rief den Notstand aus. Manche Schulen und Ausbildungsstätten wurden geschlossen, Grundschulen bleiben vorerst geöffnet. In vielen Landesteilen fingen nach den Winterferien am Montag (9. März) die Schulen wieder an. Sie sollten nicht geschlossen werden, um zu vermeiden, dass Kinder von gefährdeten Großeltern betreut werden müssen.

DÄNEMARK schließt ab Montag (16. März) für zwei Wochen alle öffentlichen Schulen und Kindertagesstätten. Alle Schüler und Studenten werden ab Freitag (13. März) vorläufig für zwei Wochen nach Hause geschickt.

TSCHECHIEN schließt alle Schulen und untersagt Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern. Bereits seit Mittwoch (11. März) ist der Lehrbetrieb an allen Schulen eingestellt. Die Maßnahme gilt vorerst unbefristet. Weiter geöffnet bleiben dürfen Kindergärten und Kitas.

BELGIEN: Im südlichen Landesteil, der Wallonie, haben einzelne Schulen ihren Unterrichtsbetrieb eingestellt. Die Europäischen Schulen teilten den Eltern mit, man werde alle fünf Standorte in Brüssel mit zusammen mehr als 10 000 Schülern von Montag an bis Ende März schließen.

NIEDERLANDE und LUXEMBURG: Bis Donnerstagnachmittag waren keine Maßnahmen bekannt.

Saudi-Arabien verhängt Einreisestopp aus Europa und weiteren Ländern

RIAD: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Saudi-Arabien einen Einreisestopp aus allen 27 Ländern der Europäischen Union sowie aus weiteren Staaten in Asien und Afrika verhängt. Betroffen seien neben den EU-Ländern unter anderem die Schweiz, Indien, Pakistan, der Sudan und Äthiopien, berichtete der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal «Al-Arabija» am Donnerstag. Auch Reisende, die diese Länder bis zu 14 Tage vor ihrer Ankunft in Saudi-Arabien besuchten, dürften vorerst nicht mehr einreisen.

Das Königreich hatte den eigenen Staatsbürgern und Ausländern zuvor bereits Wallfahrten in die Städte Mekka und Medina untersagt. Davon betroffen ist bisher nur die Umrah, die sogenannte Kleine Wallfahrt. Ob sich das Virus auch auf die alljährliche Große Wallfahrt Hadsch auswirken könnte, ist unklar. Sie beginnt dieses Jahr Ende Juli. In Saudi-Arabien wurden bisher 45 Covid-19-Erkrankungen gemeldet.

Das Sultanat Oman kündigte an, vorerst keine Touristenvisa mehr auszustellen. Ab Sonntag dürfen demnach keine Besucher mehr ins Land und keine Kreuzfahrtschiffe mehr in den Häfen des Landes anlegen. Bürger wurden angehalten nur in dringenden Fällen zu reisen. Zuvor hatte Kuwait angekündigt, ab Freitag vorerst alle kommerziellen Flüge auszusetzen.

Im arabischen Raum sind Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und der Irak am stärksten von der Lungenkrankheit betroffen. In Afrika hat Ägypten mit 59 Infektionen die meisten Fälle gemeldet. In Algerien wurde am Donnerstag der erste Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus bekannt. Auch Marokko und Ägypten hatten in den vergangenen Tagen ihren jeweils ersten Todesfall gemeldet. Südlich der Sahara ist Südafrika am stärksten betroffen.

Covid-19: Erster Todesfall in Polen

WARSCHAU: In Polen ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben.

Es handelt sich um eine 57 Jahre alte Frau, die im Krankenhaus in Poznan behandelt wurde und am Donnerstag starb, wie der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Jedrzej Solarski, laut Nachrichtenagentur PAP mitteilte. Sie habe schon bei ihrer Einlieferung in die Klinik eine schwere Lungenentzündung gehabt und sei künstlich beatmet worden.

Kronprinz Frederik kehrt wegen Corona-Krise nach Dänemark zurück

KOPENHAGEN: Der dänische Kronprinz Frederik (51) und seine Familie kehren wegen der Corona-Krise früher als geplant von einem längeren Aufenthalt in der Schweiz in ihre Heimat zurück. Angesichts der sich verschärfenden Covid-19-Situation in Dänemark hielten es Frederik und seine Frau Kronprinzessin Mary (48) für ganz natürlich, in dieser fordernden Zeit bei ihren Landsleuten zu Hause zu sein, teilte das dänische Königshaus am Donnerstag mit. Alle Dänen hätten eine gemeinsame Verantwortung, gegenseitig auf sich aufzupassen.

Frederik und Mary hatten sich Anfang Januar wegen eines 12-wöchigen Schulaufenthalts ihrer Kinder Prinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent, Prinzessin Josephine in die Schweiz begeben. Dieser Aufenthalt wird nach Königshaus-Angaben somit abgebrochen. Wenn die Schulen in Dänemark wieder öffnen, sollen die Kinder wieder in Gentofte nördlich von Kopenhagen zur Schule gehen. Wegen des neuartigen Coronavirus sollen die Schulen von Montag an für zwei Wochen geschlossen bleiben.

Corona-Folgen: VW setzt in China auf Normalisierung bis Jahresmitte

PEKING/WOLFSBURG: Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie waren für Chinas Autobranche verheerend. Auch Marktführer Volkswagen bekam das deutlich zu spüren. Nun sieht der weltgrößte Hersteller einen Silberstreifen am Horizont.

Nach dem Einbruch am chinesischen Automarkt wegen des neuen Coronavirus rechnet der Volkswagen-Konzern nach und nach mit einer Besserung der Lage. Derzeit seien bis auf 2 der insgesamt 33 Werke im Land wieder alle Fabriken am Netz, sagte ein China-Manager des Autobauers am Donnerstag. «Wir sind im Wesentlichen im Ein-Schicht-Betrieb unterwegs.» Das werde sukzessive hochgefahren, so solle in den kommenden Tagen in den Komponentenwerken wieder in den Zwei-Schicht-Betrieb übergegangen werden. Üblich in Chinas Industrie ist die Fertigung in drei Schichten.

«Wenn sich das so fortsetzt, sind wir vorsichtig optimistisch, dass wir im Juni oder Juli wieder auf Vorjahresniveau sind», hieß es. Die konzerninternen Lieferketten habe man bisher aufrechterhalten können. Auch Zulieferungen aus China in andere Weltregionen seien nicht abgerissen. Es gebe nur «ein kritisches Bauteil», bei dem an den europäischen Standorten aber keine Sorge vor Mangel bestehen müsse.

China hatte nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 die Neujahrsfeierlichkeiten verlängert und viele Gebiete weitgehend abgeriegelt, um die Ausbreitung einzudämmen. Auch das öffentliche Leben war in großen Teilen lahmgelegt, vor allem in den betroffenen Mega-Citys des Landes. Im Januar war der gesamte Automarkt in der Volksrepublik bei den Verkäufen um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat abgesackt, im Februar sogar um 80 Prozent.

Vorsichtig blieb der VW-Manager bei den weiteren Aussichten. «Es ist noch unklar, ob das zweite Halbjahr ein Boom-Halbjahr wird oder ob wir nur eine Normalisierung zurück zum Niveau von 2019 sehen», sagte er. «Wir versuchen, jetzt auch auf der Kostenseite entgegenzuwirken.»

Generell kehre das Leben «in den großen Städten wieder langsam zur Normalität zurück». Vielerorts hielten sich Infizierte und Geheilte mittlerweile die Waage. Das Unternehmen gehe davon aus, dass auch die Automobilindustrie langsam in normale Verhältnisse zurückfinde.

In den Werken, die VW mit den Partnern FAW und SAIC betreibt, sei die Umsetzung der behördlichen Gesundheitsmaßnahmen derzeit kein Problem - auch weil die Produktion noch nicht wieder unter Volllast läuft. Es gebe für alle Mitarbeiter Eingangskontrollen mit Temperaturmessung, persönliche Gesundheitswerte müssten in eine App eingetragen werden. Daneben gelte Mundschutzpflicht, an vielen Stellen gebe es Möglichkeiten der Desinfektion. In Kantinen gälten Abstandsregeln, viele Mitarbeiter der Verwaltung arbeiteten von zu Hause aus.

Solidarität in Zeiten der Corona-Krise

WIEN: Das Coronavirus ist vor allem für Ältere und für Menschen mit Vorerkrankungen eine Gefahr.

Das Coronavirus ist vor allem für Ältere und für Menschen mit Vorerkrankungen eine Gefahr.

In Sozialen Medien haben zahlreiche Nutzer daher eine Solidaritätsaktion gestartet, um genau diesen Menschen in den kommenden Tagen zu helfen.

Rettung beendet: 29 Tote nach Einsturz von Quarantäne-Hotel in China

PEKING: Nach dem Einsturz eines als Quarantäne-Unterkunft genutzten Hotels in der ostchinesischen Stadt Quanzhou ist die Zahl der Todesopfer auf 29 gestiegen.

42 Menschen konnten lebend gerettet werden, wie chinesische Staatsmedien am Donnerstag nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten berichteten. Das Xinjia Hotel in der Metropole der südostchinesischen Provinz Fujian war am Samstag eingestürzt. Nach ersten Ermittlungen könnten Renovierungsarbeiten der Auslöser gewesen sein. Das siebengeschossige Hotel mit rund 80 Zimmern war genutzt worden, um Menschen, die aus anderen Provinzen kommen, wegen des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne zu stellen und zu beobachten..

China sieht Höhepunkt der Infektionswelle überschritten

PEKING: China hat laut Angaben der Pekinger Gesundheitskommission den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten. «Insgesamt ist der Höhepunkt der aktuellen Epidemie in China überschritten», sagte ein Sprecher der Kommission am Donnerstag. Die Zahl neuer Infektionen mit Sars-CoV-2 gehe immer weiter zurück.

Tatsächlich hat China in den vergangenen Tagen laut der offiziellen Statistik deutlich weniger Neuinfektionen und Todesfälle gemeldet. So kamen am Donnerstag nur noch 15 Infektionen hinzu - der niedrigste Wert seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie vor sieben Wochen. Der zuvor niedrigste Wert neuer Erkrankungen war am Dienstag mit 19 gemeldet worden.

Auch die Zahl der neuen Todesopfer stieg mit elf Fällen am Donnerstag so langsam wie seit Wochen nicht mehr. Insgesamt sind in der Volksrepublik seit Ausbruch des Coronavirus damit nach offizieller Zählung 3169 Tote zu beklagen. 80 793 Infektionen wurden auf dem chinesischen Festland gemeldet.

Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist, ist unklar. Seit einer Änderung der Zählweise Mitte Februar hat sich der täglich berichtete Anstieg der neuen Infektionen mit Sars-CoV-2 und der Todesfälle in der amtlichen Auflistung spürbar reduziert.

So werden nach Medienberichten beispielsweise Personen, die nachweislich infiziert sind, aber keine Symptome der Covid-19 genannten Krankheit zeigen, seit Anfang Februar nicht mehr bei den neu nachgewiesenen Ansteckungen mitgerechnet, sondern anderweitig aufgeführt. Solche Personen können auch ansteckend sein. Auch wurden klinische Diagnosen ausgenommen. Dabei stellt der Arzt nur anhand der Symptome oder Vorgeschichte des Patienten die Infektion fest, ohne dass ein DNA-Test gemacht wird. Experten befürchten zudem, dass es spätestens mit der Aufhebung der strikten Abschottungsmaßnahmen zu einem erneuten Anstieg der Fallzahlen kommen wird.

Maas wirft Trump Alleingang in Coronavirus-Krise vor

BERLIN: Außenminister Heiko Maas hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Schließung der Grenzen für Europäer vorher nicht mit seinen Bündnispartnern abgestimmt zu haben. «Der Hinweis bei der Verkündung dieser Entscheidung, dass es in Europa Versäumnisse gegeben hätte, deutet auch eher darauf hin, dass möglicherweise weniger sachliche Gründe eine Rolle gespielt haben bei dieser Entscheidung», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin.

Maas betonte, dass es sich bei der Bekämpfung des Coronavirus um eine globale Herausforderung handele. «Der werden wir nicht gerecht, auch nicht in den USA, wenn Entscheidungen getroffen werden, die garniert werden mit Schuldzuweisungen. Wir brauchen gerade jetzt mehr internationale Zusammenarbeit.»

Trump hatte am Mittwochabend angekündigt, am Freitag um 23.59 für 30 Tage die Grenzen der USA für Ausländer aus Europa zu schließen - mit Ausnahme von Großbritannien. Zur Begründung sagte der US-Präsident, die EU habe es versäumt, wie die USA Reisen aus China und anderen Krisenherden einzuschränken.

Salzburger Osterfestspiele wegen Coronavirus abgesagt

SALZBURG: Die Salzburger Osterfestspiele sind wegen des Coronavirus abgesagt worden. Der Aufsichtsrat habe am Donnerstag eine entsprechende Entscheidung getroffen, teilten die Festspiele mit. das Festival hätte am 4. April mit ihrer Hauptproduktion, der Oper «Don Carlos» von Giuseppe Verdi, beginnen sollen. Bei den diesjährigen Osterfestspielen standen auch die Kammeroper «La piccola Cubana» von Hans Werner Henze und mehrere Konzerte auf dem Programm.

Das von der österreichischen Regierung verfügte Verbot von Veranstaltungen in Gebäuden mit mehr als 100 Teilnehmern endet zwar am 3. April, eine Verlängerung gilt aber wegen der weiter steigenden Zahl an Sars-CoV-2-Infektionen als wahrscheinlich. Die Absage des in der Regel von einem besonders zahlungskräftigen Publikum besuchten Festivals trifft auch die Salzburger Hotellerie und Gastronomie, den Einzelhandel und den Kunsthandel.

Tschechien lässt Bürger mehrerer EU-Länder nicht mehr rein

PRAG: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus greift auch Tschechien zu drastischen Maßnahmen. Das Land riegelt sich ab - allerdings mit diversen Ausnahmen.

Tschechien schließt seine Grenzen weitgehend für Ausländer aus mehreren europäischen Ländern. Betroffen sind unter anderem Bürger aus Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich, die keinen festen Wohnsitz in dem EU-Mitgliedstaat haben. Das erklärte Ministerpräsident Andrej Babis nach einer Krisensitzung am Donnerstag. Der internationale Bahn- und Fernbusverkehr in die genannten Länder wird eingestellt

Die tschechische Staatsbahn Ceske Drahy (CD) stellt ab der Nacht zu Samstag den Verkehr von und nach Deutschland ein. «Die Züge werden bis zur Staatsgrenze fahren und dann umkehren», teilte der Konzern am Donnerstag bei Twitter mit. Man reagiere damit auf die Ausrufung des Notstands durch die Regierung in Prag.

Betroffen sind unter anderem die Eurocity-Verbindungen Hamburg-Berlin-Prag sowie die IC-Busse zwischen Leipzig und Prag sowie zwischen Nürnberg und Prag. Auch das tschechische Privatunternehmen RegioJet stellt seine Zug- und Fernbusverbindungen ab Samstag ein; unter anderem nach Deutschland, die Niederlande, Frankreich, Österreich und in die Schweiz.

Tschechien führt zu den Nachbarstaaten Deutschland und Österreich die Grenzkontrollen wieder ein. Der Übertritt außerhalb von sieben ausgewiesenen Grenzübergängen zu Deutschland und vier zu Österreich werde gänzlich verboten, erklärte Innenminister Jan Hamacek. Weitere sieben Übergänge sollen ebenfalls nur in den genannten Ausnahmefällen wie für Arbeitspendler für den sogenannten kleinen, grenznahen Verkehr geöffnet sein.

Zugleich rief das Kabinett in Prag mit sofortiger Wirkung für zunächst 30 Tage den nationalen Notstand aus. Grund sei die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung. Auch Reisende aus China, Korea und dem Iran erhalten ein Einreiseverbot. Tschechischen Bürgern werden Reisen in die sogenannten «Risikogebiete», darunter auch Deutschland, untersagt. Für Grenzpendler, die im nahen Ausland arbeiten, soll es aber Ausnahmen geben.

Die Maßnahme tritt in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kraft. Die Armee wird die Polizei bei der Sicherung der Grenze unterstützen.

Macron schließt wegen Corona Schulen - Kommunalwahlen finden statt

PARIS: Eine drastische Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern: Schüler und Studierende sollen zu Haue bleiben. Alle Register hat der Präsident aber noch nicht gezogen.

Frankreich schließt im Kampf gegen das Coronavirus vorerst alle Schulen. «Ab Montag und bis auf Weiteres werden alle Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Universitäten geschlossen», kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend in einer TV-Ansprache an. Von weiteren drastischen Maßnahmen wie der Absage der Kommunalwahlen oder der Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs sah er jedoch ab.

«Diese Epidemie ist die schlimmste Gesundheitskrise in Frankreich seit einem Jahrhundert», betonte Macron. Er rief alle Menschen über 70 Jahre, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen dazu auf, so weit wie möglich in ihren Häusern zu bleiben. Alle Franzosen sollte am besten, wenn sie nicht zur Arbeit müssen, zu Hause bleiben. Er appellierte an die Vernunft aller, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. «Gesundheit ist unbezahlbar.» Die Regierung werde tun, was immer nötig sei, um die Epidemie einzudämmen.

Beobachter hatten erwartet, dass der Präsident die Kommunalwahlen absagen würde - am Nachmittag war sogar in französischen Medien vom Ausnahmezustand die Rede. Nichts halte die Franzosen, selbst die Schwächsten, davon ab, an die Urnen zu gehen, betonte Macron nachdem er am Nachmittag Gesundheitsexperten konsultiert hatte. Zumindest die erste Runde der Wahlen am 15. März ist gesichert, die zweite ist für den 22. März geplant. Auch der öffentliche Nahverkehr soll weiterlaufen.

Es könne zu Grenzschließungen kommen, aber sie sollten vorgenommen werden, wenn es angebracht ist, betonte der 42-jährige Staatschef. «Dieses Virus hat keinen Reisepass. Wir müssen unsere Kräfte koordinieren, wir müssen zusammenarbeiten.» Gleichzeitig sagte er Unternehmen, die von den Auswirkungen von Covid-19 betroffen sind, umfangreiche Hilfe zu, darunter eine Unterstützung für Kurzarbeit und befristete Entlassungen mit minimalen Lohnkürzungen.

Macron kündigte auch an, mit seinem US-Kollegen Donald Trump über eine außerordentliche Initiative der G7-Gruppe sprechen. Die USA haben derzeit den Vorsitz des G7-Clubs der großen Wirtschaftsnationen. Es dürfe nicht zu einer Finanz- und Wirtschaftskrise kommen. «Europa wird in organisierter, massiver Weise reagieren, um seine Wirtschaft zu schützen», sagte Macron. Er äußerte dabei Zweifel, dass die bisherigen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) ausreichend seien.

Die Epidemie trifft Frankreich hart. Nach offiziellen Angaben sind mehr als 2876 Fälle Sars-CoV-2-Infektionen erfasst. 61 Menschen starben bisher. In Frankreich gab es zuletzt zahlreiche Regionen, in denen das Virus vermehrt auftrat - sogenannte Cluster. Etwa die Stadt Ajaccio auf der Mittelmeerinsel Korsika, Orte im Département Haute-Savoie an der Grenze zur Schweiz und Italien oder die Stadt Mülhausen im Elsass. Die Region Grand Est an der deutschen Grenze wurde zuletzt vom Robert Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt.

Die Regierung hatte am vergangenen Wochenende wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt. Von dem Verbot sind vor allem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen betroffen sowie Sportevents.