Mehr als 500 Tote in den USA

WASHINGTON: Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA ist auf mehr als 500 gestiegen. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Demnach sprang die Zahl der Todesopfer am Montagnachmittag (Ortszeit) von 499 auf 573. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 in den USA lag diesen Angaben zufolge bei mehr als 41.700. Damit liegen die USA bei der Zahl der bestätigten Fälle an dritter Stelle - hinter China und Italien, aber noch vor Spanien und Deutschland. Am schwersten in den USA ist der Bundesstaat New York an der Ostküste betroffen, gefolgt vom Bundesstaat Washington an der Westküste.

Zahl «importierter Fälle» in China steigt deutlich

PEKING: In China ist die Zahl der so genannten importierten Erkrankungen mit dem Coronavirus deutlich gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurde das Virus bei 74 weiteren Menschen nachgewiesen, die kürzlich in die Volksrepublik eingereist sind. Erstmals seit Tagen wurden auch wieder einige lokale Fälle gemeldet. Wie aus den offiziellen Zahlen hervorgeht, gab es demnach vier Fälle, die nicht bei Eingereisten festgestellt wurden.

Bei einem großen Teil der Rückkehrer handelt es sich um Chinesen, die unter anderem wieder in ihre Heimat kommen, weil sie annehmen, dass dort das Schlimmste nun überstanden ist. Insgesamt seien bislang 427 importierte Fälle festgestellt worden, wie die Kommission weiter mitteilte.

Um eine Ausbreitung der eingeschleppten Fälle möglichst zu verhindern, gelten strenge Quarantänemaßnahmen für Menschen, die aus dem Ausland ankommen. In die Hauptstadt Peking gibt es keine direkten Flüge mehr aus anderen Ländern. Maschinen, die aus dem Ausland kommen, müssen zuerst andere Flughäfen ansteuern, wo die Passagiere auf Symptome gecheckt werden. Danach müssen die Reisenden für zwei Wochen in Quarantäne.

Erneut kam es zu neuen Todesfällen. Nach offiziellen Angaben vom Dienstag kletterte die Zahl der Opfer um sieben auf nun 3.277. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 81.171 Infizierte registriert, von denen sich bislang mehr als 73.000 wieder erholt haben.

Südkorea meldet leichten Anstieg bei Infektionen

SEOUL: Die Zahl der erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder leicht angestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden am Dienstag mitteilten, wurden am Montag 76 neue Fälle festgestellt - nach 64 am Sonntag. Die Gesamtzahl stieg damit auf nunmehr über 9.000. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Sars-CoV-2-Erreger in Verbindung gebracht werden, kletterte um neun auf 120.

In Südkorea hatte sich im März nach dem Höhepunkt Ende Februar mit über 900 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ein deutlicher Abwärtstrend eingestellt. Doch Sorgen bereiten den Behörden nach wie vor lokale Häufungen von Fällen sowie eine wachsende Zahl von Infizierten, die aus dem Ausland eintreffen. Am Montag wurden den Angaben zufolge 20 ankommende Personen positiv auf das Virus getestet. Von allen Ankommenden aus Europa, für die verschärfte Einreisebestimmungen gelten, seien etwa 90 Prozent Südkoreaner.

Von den neu gemeldeten Infektionsfällen stammten erneut die meisten aus der südöstlichen Millionenstadt Daegu. Die größte Häufung im Land gibt es unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat.

Erste Coronavirus-Fälle in Myanmar - Botschaft will Deutschen helfen

RANGUN: Myanmar hat seine ersten beiden Fälle des Coronavirus bestätigt. Es ist eines letzten Länder in Asien, das offiziell von der Pandemie erreicht wurde. Wie das Gesundheitsministerium am Montagabend erklärte, handelt es sich bei den 36 und 26 Jahre alten Patienten um Staatsbürger des Landes, die aus den USA und Großbritannien zurückgekehrt waren.

Die deutsche Botschaft hatte vergangene Woche Touristen geraten, das südostasiatische Land (früher Birma) zu verlassen. «Im Falle eines Ausbruchs der Pandemie ist damit zu rechnen, dass das myanmarische Gesundheitssystem nicht in der Lage sein wird, die medizinische Versorgung in ausreichendem Maße sicherzustellen», erklärte sie.

Am Dienstag rief die Botschaft die noch im Land festsitzenden Deutschen auf, sich zu melden - im Wissen, dass viele vergeblich versuchten, ein Ticket nach Europa zu buchen. Die Botschaft bemühe sich mit Hochdruck um Lösungen. Aber die Deutschen sollen auch weiterhin versuchen, die Rückreise selbst zu organisieren.

Derzeit läuft eine internationale Rückholaktion des Auswärtigen Amtes. Zahlreiche Länder haben wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Grenzen dicht gemacht und Flugverbindungen gekappt.

Schwer betroffene Provinz Hubei hebt Blockade auf

PEKING: In der zentralchinesischen Provinz Hubei, wo der Ausbruch des Coronavirus seinen Ausgang genommen hatte, sollen erste Beschränkungen wie Reiseverbote in Kürze aufgehoben werden. Wie die Lokalregierung von Hubei am Dienstag mitteilte, sollen Menschen die Provinz ab Mittwoch um Mitternacht wieder verlassen dürfen. Ausgenommen ist jedoch noch die Millionenmetropole Wuhan, die besonders schwer betroffen war. Dort soll es ab dem 8. April wieder möglich sein, die Stadt zu verlassen.

Voraussetzung für die Reisefreiheit ist, dass die Menschen über einen «grünen Code» verfügen, demnach werden sie als gesund eingestuft. In der Provinz Hubei hatten faktisch rund 60 Millionen Menschen unter Zwangsquarantäne gestanden. Besonders streng waren die Regeln in Wuhan, wo Millionen Menschen über Wochen überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen durften.

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus hatte China vergangene Woche erstmal landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurde das Virus aber erneut bei 74 weiteren Menschen nachgewiesen, die kürzlich in die Volksrepublik eingereist sind. Insgesamt seien bislang 427 importierte Fälle festgestellt worden, wie die Kommission weiter mitteilte.

Nach offiziellen Angaben vom Dienstag kletterte die Zahl der Opfer um sieben auf nun 3.277. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 81.171 Infizierte registriert, von denen sich bislang mehr als 73.000 wieder erholt haben.

Irans heiligste Stätte bleibt wegen Coronakrise weiterhin gesperrt

TEHERAN: Die heiligste Stätte des Irans, das Mausoleum des achten schiitischen Imams Resa in Maschad in Nordostiran, bleibt wegen der Corona-Krise weiterhin gesperrt. Es ist auch unklar, wann es für die Gläubigen wieder geöffnet werden kann, so die Behörden in Maschad laut Nachrichtenagentur Isna am Dienstag. Millionen Pilger besuchen jährlich die heilige Stätte, besonders während der persischen Neujahrsferien (20. März bis zum 2. April).

Wegen der Corona-Krise wurden neben dem Imam Resa Mausoleum auch die Mausoleen seiner Schwester Massumeh in Ghom südlich von Teheran, Abdolasims in der Hauptstadt Teheran sowie die große Dschamkaran-Moschee in Ghom geschlossen. Damit soll eine mögliche Ansteckung der Pilger verhindert werden. Bis jetzt gab es im Iran nach offiziellen Angaben mehr als 23.000 mit dem Coronavirus Infizierte, über 1.800 Menschen starben.

Die Schließung der Mausoleen führte bei streng gläubigen Muslimen zu heftigen Protesten. Das Tor des Mausoleums in Ghom wurde aufgebrochen. Gläubige Muslime glauben, dass ein Besuch in diesen Mausoleen auch die schlimmsten Krankheiten heilen könne. Daher meinen auch viele Pilger, dass sie dort nicht mit dem Coronavirus infiziert würden. Kleriker versuchten im Staatsfernsehen die Gläubigen vom Gegenteil zu überzeugen. In den letzten Wochen wurden auch die im Land wichtigen Freitagsgebete wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt.

Weltärztepräsident: Corona-Krise mindestens bis Ende des Jahres

BERLIN: Der Präsident des Weltärztebundes rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Corona-Krise. «Diese Problematik wird uns mit Sicherheit bis zum Ende des Jahres begleiten», sagte Frank Ulrich Montgomery der Deutschen Presse-Agentur. Bis ein Impfstoff verfügbar sei, «werden wir unser gesamtes soziales Leben und unser Arbeitsleben umstellen müssen».

Montgomery begrüßte die Einigung von Bund und Ländern auf eine Kontaktbegrenzung. Es sei ein großer Unterschied, ob Menschen durch staatliche Repression eingeschlossen würden - wie bei einer Ausgangssperre - «oder ob sie es selber in der Hand haben». Der Weltärztepräsident hatte sich zuvor gegen ein Ausgangsverbot ausgesprochen.

Regierung: Vorerst keine Rückholaktionen für Neuseeländer im Ausland

WELLINGTON: Neuseelands Regierung hat seine weltweit gestrandeten Bürger aufgefordert, vorerst an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort für ihre Sicherheit zu sorgen. Für Heimreisen sei es nun möglicherweise zu spät. «Seit dem 18. März haben wir Neuseeländer, die sich im Ausland aufhalten, gewarnt, dass sich das Fenster für Heimflüge schließt. Eine Woche später ist es nun fast vollständig geschlossen», sagte Außenminister Winston Peters am Dienstag.

Das Beste sei nun, «an Ort und Stelle Schutz zu suchen». Er forderte betroffene Neuseeländer auf - insgesamt Zehntausende Menschen - sich an die Vorgaben örtlicher Behörden und der Weltgesundheitsorganisation WHO zu halten. Wem es noch möglich sei, der solle sich dringend selbst um einen Heimflug bemühen. Die Regierung werde die Durchführbarkeit von staatlichen Rückholaktionen prüfen. Garantien, dass diese zustande kämen, gebe es nicht, sagte Peters.

Zahlreiche Länder haben wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Grenzen dicht gemacht und Flugverbindungen gekappt. Reisebeschränkungen an Drehkreuzen wie Singapur, wo die Flughäfen den Transit von Ausländern nicht mehr zuließen, erschwere Neuseeländern die Rückreise besonders, sagte Peters.

Die Regierung in Berlin hat indes gemeinsam mit Reiseveranstaltern und der Lufthansa bisher rund 120.000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Deutsche zurückgeholt. Weitere Aktionen stehen an.

In Neuseeland hatte Premierministerin Jacinda Ardern jüngst die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie verschärft. Von Mittwoch an sollen Bars, Cafés und Geschäfte für den nicht dringend notwendigen Bedarf sowie Schulen einen Monat lang schließen. Supermärkte und Apotheken sollen geöffnet bleiben. Landesweit wurden in Neuseeland bis Dienstag 155 bestätigte Infektionen gemeldet.

Mehr als 1.500 Coronavirus-Fälle in Türkei - 37 Todesopfer

ISTANBUL: Die Zahl der Todesopfer durch Covid-19 ist in der Türkei auf 37 gestiegen. An einem Tag seien sieben Menschen verstorben, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Montagabend auf Twitter mit. Zudem seien 293 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, damit steigt die Gesamtzahl der erfassten Infizierten auf 1.529. In 24 Stunden seien rund 3.700 Tests durchgeführt worden, schrieb Koca.

Die türkische Regierung teilt nicht mit, in welchen Städten oder Provinzen Menschen positiv getestet wurden. Koca hatte in einer Pressekonferenz am Montag lediglich gesagt, dass es im ganzen Land Fälle gebe. Die Türkische Ärztevereinigung (TTB) fordert von der Regierung in Ankara Transparenz, sie beklagt zudem, dass es in den Krankenhäusern an Schutzkleidung für medizinisches Personal mangele.

Das türkische Innenminister veröffentlichte am Dienstag unterdessen eine neue Regelung, womit unter anderem die Anzahl der Kunden, die gleichzeitig einen Supermarkt besuchen dürfen, begrenzt wird. Die Anzahl der erlaubten Besucher variiert je nach Größe des Marktes. In öffentlichen Verkehrsmitteln sind zudem nur noch 50 Prozent der zugelassenen Kapazität an Fahrgästen erlaubt.

Ankara hat bereits zahlreiche Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus erlassen. Unter anderem sind Cafés und Bars geschlossen und Sport- und Kulturveranstaltungen abgesagt. Seit Sonntag ist eine Ausgangssperre für Menschen ab 65 Jahren und chronisch Kranke in Kraft.