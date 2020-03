Das neue Thailand Magazin ist erhältlich

Von: Björn Jahner | 05.03.20

THAILAND: Thailand-Interessierte können ab sofort das neue Thailand Reisemagazin 2020 beim Thailändischen Fremdenverkehrsamt (TAT) in Frankfurt am Main bestellen.

Wer die Druckausgabe zugeschickt haben möchte, schickt einfach eine E-Mail an die deutsche TAT-Niederlassung an info@thailandtourismus.de. Die praktische digitale PDF-Ausgabe des Reisemagazins steht kostenlos unter nachfolgenden Link zum Download bereit: ThailandMagazin2020. Enthalten sind viele Tipps für nachhaltiges Reisen in Thailand, Anregungen für die Nebensaison sowie unzählige Möglichkeiten an Aktivitäten und Wellness.