Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.22

Flugdrachen am Pattaya Beach. Foto: Jahner

PATTAYA: Thailand steht mit dem Geburtstag Seiner Majestät und dank einem weiteren Brückentag zur Ankurbelung des Tourismus von Donnerstag, 28. bis Sonntag, 31. Juli 2022 das nächste lange Wochenende bevor und auch in Pattaya wird mit erhöhten Inlandstouristenzahlen und erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet.

Der Geburtstag Seiner Majestät König Vajiralongkorn (Rama X.) wird am Donnerstag, 28. Juli 2022 begangen. Dank des Brückentages am Freitag, 29. Juli 2022 dürfen sich viele Thais auf ein viertägiges langes Wochenende freuen. Ausländer müssen beachten, dass an diesen Tagen die Büros der Immigration sowie aller weiteren Behörden und auch viele Staatsbetriebe geschlossen sind.



Das Medienhaus DER FARANG hat am Donnerstag, 28. Juli 2022 geschlossen. Es gilt diesmal kein Ausschank- und Verkaufsverbot für alkoholische Getränke.

Der Geburtstag Seiner Königlichen Majestät Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun wird im ganzen Land mit Aktivitäten, Zeremonien, Ehrungen und Veranstaltungen zelebriert.

DER FARANG wünscht Seiner Majestät König Vajiralongkorn alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und ein langes Leben.