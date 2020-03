Von: Redaktion (dpa) | 12.03.20 | Aktualisiert um: 23:30

MELBOURNE: Der Formel-1-Auftakt in Melbourne wird der BBC zufolge wegen des Coronavirus verschoben. Das berichtete der britische Fernsehsender am Donnerstag unter Berufung auf zwei hochrangige Funktionäre aus der Rennserie. Demnach findet der erste Grand Prix des Jahres in Australien am Sonntag (6.10 Uhr/RTL und Sky) nun doch nicht wie geplant statt und soll kurzfristig verlegt werden. Kurz zuvor hatte es den ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 gegeben und das betroffene McLaren-Team seinen Rückzug für das Rennen bekanntgegeben.

Die Formel 1 musste wegen der Epidemie bereits das für den 19. April in China geplante Rennen verschieben. Der Grand Prix von Bahrain am 22. März wird im besten Fall und aus Sicherheitsgründen vor leeren Rängen ausgetragen. Die anschließend angesetzte Vietnam-Premiere in Hanoi am 5. April steht außerdem auf der Kippe. Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass die Formel 1 in diesem Jahr frühestens am 3. Mai in Zandvoort in den Niederlanden in die Saison startet.

McLaren um seinen deutschen Teamchef Andreas Seidl hatte am Donnerstag den positiven Test bei einem seiner Mitarbeiter öffentlich gemacht.

MELBOURNE: Die Spannung steigt. Die Formel 1 steht kurz vor ihrem Grand-Prix-Auftakt 2020. Doch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sorgt in Melbourne für viel Verunsicherung.

Von Normalität ist auch bei der Formel 1 keine Spur. Nur zu gerne würden die Veranstalter den Auftakt-Grand-Prix in Melbourne am Sonntag (6.10 Uhr) ohne Störgeräusche über die Bühne bringen. Doch die Ausbreitung des Coronavirus schürt Zweifel.

Wie viele Grand Prix wird es in diesem Jahr geben?

Im ursprünglichen Formel-1-Kalender stehen gleich 22 Rennen. Das wäre Rekord. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist aber der für den 19. April geplante Grand Prix von China schon verschoben worden. Ob sich ein Nachholtermin finden lässt, steht aber immer noch nicht fest. Der Grand Prix von Bahrain, der nur eine Woche nach dem Auftakt in Australien stattfinden soll, würde auf jeden Fall vor leeren Rängen ausgetragen. Doch starten Sebastian Vettel & Co. überhaupt in Melbourne? Angesichts erster Verdachtsfälle im Fahrerlager ist auch das nicht restlos gesichert. Hinter dem Rennen in Vietnam gibt es auch große Fragezeichen.

Wer sind die WM-Favoriten?

Lewis Hamilton ist der Topfavorit. Der 35-Jährige könnte in diesem Jahr nach WM-Titeln sogar mit Formel-1-Legende Michael Schumacher gleichziehen, der sieben Mal Weltmeister wurde. Hamiltons Vorbereitung im Winter war Detailarbeit. «Jedes Prozent, das man rausholt, ist wichtig. Man sollte nichts übersehen», sagte der Engländer, der mit weniger Gewicht in die neue Saison startet als in der vergangenen. Wenn es nach der Zahl der WM-Titel geht, dann ist Sebastian Vettel der Herausforderer Nummer eins. Der 32-Jährige will endlich auch mit Ferrari die Weltmeisterschaft gewinnen. Viermal war er mit Red Bull erfolgreich - der letzte Titel Vettels datiert aber aus dem Jahr 2013.

Wer könnte ihnen gefährlich werden?

Max Verstappen ist sicher einer der Kandidaten. Eine Kampfansage an Hamilton hat der Red-Bull-Pilot längst gerichtet. «Lewis ist sehr gut, er ist ganz bestimmt einer der Besten, aber er ist nicht Gott», sagte der 22-Jährige, der 2019 auf Platz drei im WM-Klassement abschloss. Jüngster Weltmeister der Geschichte ist immer noch Vettel, der 2010 in Abu Dhabi im Alter von 23 Jahren und 134 Tagen Champion wurde. Der Ferrari-Teamkollege des Deutschen ist ein anderer heißer Kandidat. Der 22-jährige Charles Leclerc ließ Vettel schon in der vergangenen Saison hinter sich und deutete mit zwei Grand-Prix-Erfolgen an, dass er ganz nach vorne fahren kann.

Was macht diese Saison so besonders?

Es sind nicht zuletzt die Zahlen. In Silverstone feiert die Formel 1 im Sommer ihren 70. Geburtstag. Kurz zuvor bestreitet Ferrari in Frankreich sein 1000. Rennen. Und dann sind da die unausweichlichen Fragen nach den Auswirkungen durch das Coronavirus. Müssen weitere Grand Prix verschoben oder sogar abgesagt werden? Regeltechnisch bietet dieses Jahr dagegen kaum etwas Neues. Erst ab der Saison 2021 gilt ein neuer Grundlagenvertrag. Für Spannung sorgt indes die ungeklärte Formel-1-Zukunft von Hamilton, Vettel oder auch Daniel Ricciardo von Renault. Ihre Verträge enden dieses Jahr.

Wo kann ich die Formel 1 im Fernsehen verfolgen?

Die TV-Zuschauer müssen sich nicht umstellen. RTL überträgt wie bisher auch alle Rennen im Free-TV, der Bezahlsender Sky besitzt ebenfalls Rechte. Nach dem Hype der Michael-Schumacher-Jahre hat sich die Quote auf einem beachtlichen Niveau stabilisiert. Im Jahresdurchschnitt aller 21 Formel-1-Übertragungen 2019 kam RTL auf 4,05 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 23,2 Prozent. RTL hat die komplette Live-Produktion der ersten drei Rennen aus Australien, Bahrain und Vietnam aber wegen des Coronavirus nach Köln verlagert. Sky ist nach eigenen Angaben mit kleinen Teams vor Ort. Die Formel 1 bietet auch eine eigene Plattform für Rennfans an. Für 64,99 Euro pro Jahr (oder 7,99 Euro pro Monat) bekommt man das Komplettpaket auf F1 TV geliefert.

Wo die Motorsport-Fans Formel 1 schauen können

BERLIN: Motorsport-Fans können alle Rennen der Formel 1 wieder bei RTL live sehen. Seit 1991 überträgt der Privatsender die Königsklasse des Motorsports frei empfangbar. Zudem bietet der Pay-TV-Sender Sky für seine Kunden alle Live-Übertragungen an.

RTL hat die komplette Live-Produktion der ersten drei Rennen aus Australien, Bahrain und Vietnam wegen des Coronavirus nach Köln verlagert. Sky ist nach eigenen Angaben mit kleinen Teams vor Ort.

RTL setzt auf das vertraute Personal. Moderator ist Florian König, die Kommentatoren sind Heiko Waßer und Christian Danner. RTL-Experten sind weiterhin Ex-Weltmeister Nico Rosberg und Timo Glock. Als Sky-Kommentator ist Sascha Roos im Einsatz. Experten und Co-Kommentatoren sind Ralf Schumacher und Nick Heidfeld. Als Reporter vor Ort wechseln sich Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner ab.