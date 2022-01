Das Münchner Gutachten und der «Benedikt-Mythos» Von Britta Schultejans, Johannes Neudecker und Christoph Driessen,

Papst Franziskus (R) leitet die wöchentliche Generalaudienz in der Halle Paolo VI. in der Vatikanstadt. Foto: epa/Maurizio Brambatti

MÜNCHEN/ROM: Nach dem Willen des Vatikans soll Papst Benedikt als Aufklärer des sexuellen Missbrauchs in die Kirchengeschichte eingehen. Doch nach der Veröffentlichung des Münchner Gutachtens ist es mehr als fraglich, dass sich diese Sicht durchsetzen wird.

Joseph Ratzinger war schon immer eine Reizfigur - nahezu gehasst von liberalen Katholiken, verehrt von konservativen. Das geriet nur ganz kurz in den Hintergrund, als es im Jahr 2005 hieß «Wir sind Papst», aus Ratzinger Papst Benedikt XVI. wurde und vor allem bayerischer Nationalstolz diesen tiefen Graben kurzzeitig zuzuschütten schien.

Inzwischen ist der Graben zu einer nahezu unüberbrückbaren Schlucht geworden, die Fronten im Streit um die Lebensleistung des inzwischen fast 95 Jahren alten deutschen Papstes haben sich seit Jahren verhärtet. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Rolle Ratzingers im scheinbar nie enden wollenden Missbrauchsskandal seiner Kirche.

Wenn es nach dem Vatikan geht, hat sich Benedetto in der Kirchengeschichte einen Platz als entschiedener Aufklärer des sexuellen Kindesmissbrauchs gesichert. Der frühere Präfekt der römischen Glaubenskongregation, William Joseph Levada (1936-2019), gab die offizielle Position wieder, als er schrieb: «Wir haben ihm gegenüber eine große Dankesschuld, da er die Verfahren eingesetzt hat, die es der Kirche ermöglichen, Maßnahmen zu ergreifen gegen den Skandal des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Priester.»

Dieses Bild, von manchen als «Benedikt-Mythos» bezeichnet, ist durch das Münchner Missbrauchsgutachten vom Donnerstag erschüttert worden. Einige sagen: unwiderruflich zerstört.

Das Gutachten legt unter anderem nahe, dass Benedikt über seine Kenntnisse in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising die Unwahrheit gesagt hat. «Der Hammer dieses Gutachtens ist: Wir wissen jetzt, dass Ratzinger bereit ist, öffentlich zu lügen, um sich seiner Verantwortung zu entledigen», sagt die Autorin und Ratziger-Kritikerin Doris Reisinger dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Freitag). «Wie dreist oder wie verzweifelt muss man sein, um so etwas zu tun?»

Reisinger hat gemeinsam mit dem Filmemacher Christoph Röhl das Buch «Nur die Wahrheit rettet» über Ratzingers Rolle im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche verfasst - und sich in der Debatte um den emeritierten Papst klar auf die linke Seite des Grabens gestellt. Sie hoffe nun nach Benedikts Einlassungen in dem Gutachten auf ein Ende des «Mythos» vom Chefaufklärer.

Benedikts Ruf als Aufklärer gründet darauf, dass er in seiner langen Amtszeit als Präfekt der Glaubenskongregation von 1982 bis 2005 die Zuständigkeit für Fälle von sexuellem Missbrauch durch Kleriker an sich zog. Die innerkirchliche Verfolgung ging damit auf die Nachfolgerin der Römischen Inquisition über, die mächtige Wächterbehörde über die katholische Lehre. Der damalige Kardinal Ratzinger ordnete auch an, dass alle Bistümer jede Anschuldigung von sexuellem Missbrauch zu untersuchen und die Informationen an seine Kongregation weiterzuleiten hätten.

Das waren unbestrittene Fortschritte, doch wurde Benedikt von Kritikern schon seit langem vorgehalten, dass diese Maßnahmen bei weitem nicht ausgereicht hätten. Durch das Münchner Gutachten hat das Bild des Aufklärers nun noch tiefere Risse bekommen.

Dabei sind es vielleicht noch nicht einmal die vier ihm angelasteten Fälle von Fehlverhalten, die seine Reputation am stärksten beschädigen dürften. Und auch nicht seine ständige Beteuerung, «keine Kenntnis» gehabt zu haben, auch wenn die Aktenlage etwas anderes sagt. Vielmehr belegt er mit seiner 82-seitigen Verteidigungsschrift höchstpersönlich, dass er den verbrecherischen Charakter des Missbrauchs, der Existenzen zerstört, bis heute nicht wirklich voll erfasst hat. Wenn Benedikt ausführt, Missbrauchstäter XY sei doch ein hervorragender Priester und Religionslehrer gewesen, der nur nach Dienstschluss als «Privatmann» übergriffig geworden sei, dann muss dies auf die Opfer wie eine Verhöhnung wirken.

Der umstrittene Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der zuletzt mit wirren Corona-Mythen für Aufregung sorgte, gibt zwar zu, das erschütternde Gutachten gar nicht zu kennen, nimmt Ratzinger aber dennoch in Schutz: «Sehen Sie, ich habe es nicht gelesen, aber für mich ist klar, dass er als Erzbischof Ratzinger nicht wissentlich etwas falsch gemacht hat», sagte der frühere Bischof von Regensburg der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» (Freitag).

«In Deutschland, und nicht nur dort, ist man daran interessiert, Joseph Ratzinger zu schaden», sagte Müller, der Gründer des 2008 eingerichteten Instituts Papst Benedikt XVI. Damals habe es nicht das Bewusstsein von heute gegeben, betonte der Kardinal. «Niemand wusste, was zu tun war.»

Viele Menschen haben Ratzinger aufgefordert, nach den schweren Vorwürfen Stellung zu beziehen. Auch einzelne Kirchenleute wie der Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck haben das angemahnt. Noch warten sie. Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein hat die Welt allerdings wissen lassen: Der ehemalige Papst wird die Opfer sexueller Gewalt in seine Gebete einschließen.