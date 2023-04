Das Leben besteht aus vier Buchstaben

Von: Stefanie Paul, dpa | 09.04.23

BERLIN: Die DNS ist der Bauplan des Menschen. Das sagen Fachleute. Aber wie sieht dieser Bauplan aus? Das wollten Forscher vor über 20 Jahren herausfinden. Ihnen gelang es, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln. Heraus kam eine Buchstabenreihe.

– Es war eine kleine Anzeige in der Zeitung. Darin stand so etwas wie: Wer hat Lust, beim Humangenom-Projekt mitzumachen? Gesucht wurden 20 Leute, die eine kleine Blutprobe abgeben sollten. Klingt erst mal unspektakulär. Es war aber eines der größten Forschungsprojekte der Geschichte!

Nach elf Jahren hatten es die Forscher geschafft: Sie hatten das menschliche Erbgut entschlüsselt. Eine echte Sensation war das damals! Im April 2003 erklärten die Wissenschaftler, die Entschlüsselung sei abgeschlossen. Fachleute sprachen von einem Meilenstein der Wissenschaft, vergleichbar mit der ersten Reise zum Mond.

Aber was wurde da genau entschlüsselt? «Im Grunde hat man die Reihenfolge von Buchstaben herausgefunden», erklärt der Fachmann Stephan Lorenz. Er arbeitet in der Stadt Berlin in einem großen Forschungsinstitut. Die Buchstaben, um die es geht, sind A, T, C und G. Aus denen kann man zwar kein Wort bilden, aber einen ganzen Menschen!

Das funktioniert etwa so: Wir Menschen bestehen aus winzig kleinen Zellen. In jeder Zelle steckt etwas, das man DNS nennt. Diese Abkürzung steht für Des-oxy-ribo-nu-kle-in-säure. Wow, was für ein superschwieriges Wort! In der DNS sind alle Erbinformationen gespeichert. «Also das, was uns Menschen zum Menschen macht. Aber eben auch das, was uns Menschen voneinander unterscheidet», sagt Stephan Lorenz. Zum Beispiel die Haarfarbe oder die Körpergröße.

Die Forscher wollten diese DNS untersuchen und zwar komplett - von Anfang bis Ende. So etwas hatte es zuvor noch nie gegeben. Dafür arbeiteten damals Fachleute aus vielen Ländern zusammen.

Die DNS hat eine besondere Struktur. Sie sieht aus wie eine verdrehte Strickleiter. Und nun kommen die vier Buchstaben A, T, C und G wieder ins Spiel: Sie bilden die Sprossen dieser Strickleiter. Hinter den Buchstaben stecken besondere Stoffe. Sie heißen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Fachleute wie Stephan Lorenz benutzen dafür aber immer nur den Anfangsbuchstaben, weil das einfacher ist.

Die vier Stoffe verbinden sich miteinander. Aber, verrät der Experte: «A passt nur zu T und G passt nur mit C zusammen.» Bei der Entschlüsselung der DNS haben die Fachleute die Abfolge dieser Paare herausgefunden. Warum ist das nun spannend? Weil in genau dieser Reihenfolge wichtige Informationen gespeichert sind. Das ist wie eine Art Geheimcode.

Durch die Entschlüsselung konnten die Fachleute vieles herausfinden. Zum Beispiel, wie bestimmte Krankheiten entstehen. Außerdem konnte man neue Medikamente entwickeln, die besser wirken. Alles dank einer Reihe von Buchstaben.