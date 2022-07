Von: Björn Jahner | 21.07.22

BANGKOK: Die Gallup Organization, eines der weltweit führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitute mit Sitz in Washington, D.C. (US), hat die Ergebnisse ihres jährlichen „Global Emotions Report“ präsentiert, mit dem die positiven und negativen Erfahrungen von Reisenden weltweit gemessen werden.

Ausgerechnet Thailand, das international den Ruf als „Land des Lächelns“ genießt, belegte in der Teilstudie „A Southeast Asian Country That Treats People With a smile“ den neunten – bzw. letzten – Platz.

Die Statistik wurde zwischen 2021 und Anfang 2022 unter 1.000 Befragten im Alter von 15 Jahren und älter aus mehr als 100 Ländern durchgeführt. Die Umfrage ergab, dass die ASEAN-Länder, die am freundlichsten sind und die Menschen am meisten mit einem Lächeln begegnen, Indonesien, Kambodscha und Laos sind, während Thailand mit 72 Prozent den neunten Platz in der Studie belegte.

Die Ergebnisse der Umfrage lauten wie folgt: