Von: Björn Jahner | 31.12.22

Aus Angst vor einem Omikron-Ausbruch hielt Thailand in Januar an der Quarantänepflicht für Besucher fest. Foto: epa/Rungroj Yongrit

JANUAR

Wir bereits im Vorjahr fing das neue Jahr für Pattayas Gastronomen gleich mit einer Hiobsbotschaft an. Denn in der Provinz Chonburi, zu der auch Pattaya gehört, wurde eine neue Notverordnung erlassen, die vorschrieb, dass alle Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben, einschließlich Musiker, Künstler, Entertainer usw., täglich einen Covid-19-Antigen-Schnelltest (ATK) durchführen müssen. Gäste wiederum mussten unabhängig ihres Impfstatus entweder direkt vor Ort einen Schnelltest absolvieren oder ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 72 Stunden war. Für Gäste drohte mit der Testpflicht vor dem Restaurantbesuch das Risiko, dass sie unfreiwillig in die staatliche, thailändische Quarantäne-Mühle gerieten, was für Urlauber das sichere Ende ihres unbeschwerten Urlaubs bedeutet hätte.

• • •

Ohnehin erwies sich der ersehnte Thailand-Urlaub als Hürdenlauf, nachdem das Urlaubsziel die vor Weihnachten verschärften Einreiseregeln mit Quarantänepflicht für Touristen als Kompromiss zwischen den benötigten Einnahmen aus dem Tourismus und der Angst vor einem neuen Corona-Ausbruch durch die Omikron-Variante beibehalten hatte. Damit war eine quarantänefreie Einreise unter dem sogenannten „Test &Go“-Modell nur noch für diejenigen möglich, die sich bereits dafür registriert hatten. Wer ohne eine solche Voranmeldung kam, musste nach Ankunft zwischen sieben oder zehn Tage in Quarantäne – je nach Herkunftsland und Impfstatus. Das sogenannte „Sandbox“-Modell auf der größten Insel Phuket, bei dem vollständig geimpfte Touristen unter bestimmten Auflagen quarantänefrei Ferien machen konnten, lief hingegen weiter.

• • •

In einer Januarnacht wurde Pattayas Polizei in die Sukhumvit Road gerufen, wo zu später Stunde eine Thai-Frau nahe dem Chonburi–Pattaya-Highway komplett nackt spazieren ging. Die 25- bis 30-jährige Frau schien nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert. Sie teilte den Beamten lediglich mit, dass es nicht verwerflich sei, dass sie in ihrem „Geburtstagsdress“ spazieren gehe. Es dauerte etwa 20 Minuten, bis sie einwilligte, Kleidung anzulegen. Die Polizei sah von der Anklageerhebung ab.

• • •

Wegen steigender Preise für Schweinefleisch wichen in Thailand immer mehr Menschen auf Krokodile als Alternative aus. Das Fleisch der Reptilien sei nicht nur billiger und schmackhafter, sondern auch relativ fettfrei und voller Proteine, zitierte die Zeitung „Bangkok Post“ den Besitzer einer Krokodilfarm in der zentralthailändischen Provinz Nakhon Pathom. Krokodilfleisch war im Januar für etwa 105 Baht (2,80 Euro) pro Kilo zu bekommen, ein Kilo Schweinefleisch kostete hingegen mit 200 Baht (5,30 Euro) fast das Doppelte.

• • •

Ende Januar stieg an der Ostküste des Golfs von Thailand die Sorge vor einer möglichen Ölpest, nachdem am 25. Januar in Rayong rund 160.000 Liter Rohöl aus einem Leck in einer Unterwasser-Pipeline der Star Petroleum Refining Company ins Meer gelaufen waren. Die Marine versuchte fieberhaft, den Ölteppich im Golf von Thailand einzudämmen. Die Behörden setzten zur Schadensminderung chemische Dispersionsmittel ein. Der Ölteppich hatte sich über eine 47 Quadratkilometer große Fläche erstreckt.

Drei Ölaustritte aus einer undichten Pipeline hielten die Behörden in Rayong mehrere Monate auf Trab. Foto: epa/Royal Thai Navy

FEBRUAR

Touristen, die den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze hatten, konnten ab dem 1. Februar wieder quarantänefrei mit dem „Test & Go“-Modell nach Thailand einreisen, nachdem die Viruszahlen nicht dramatisch gestiegen waren. Jedoch wurden die Regeln verschärft – und bei Zuwiderhandeln drohten Geldstrafen. Statt nur einen PCR-Test nach der Ankunft in Thailand machen zu müssen, war fortan ein weiterer PCR-Test am fünften Tag nach der Ankunft erforderlich. Während die Feriengäste auf das Testergebnis warteten, mussten sie sich in einem spezialisierten Hotel isolieren. Wer die Vorgaben der Behörden missachtete, musste mit einer Geldbuße von bis zu 20.000 Baht rechnen. Wer keine entsprechende Krankenversicherung hatte, musste zudem alle Kosten für eine eventuelle Covid-Behandlung und Quarantäne selbst tragen. Trotz der verschärften Regeln beantragten am ersten Tag der Wiederaufnahme des „Test & Go“-Modells 23.660 Reisende den für die Einreise obligatorischen „Thailand Pass“.

• • •

Currywürstchen und mystische Wesen, Neuschwanstein und eine Thai-Stupa, Windräder und Meereswellen: Die Außenmauer der deutschen Botschaft in Bangkok zierte seit Februar ein riesiges Graffiti. Hintergrund: Vor 160 Jahren – also im Jahr 1862 - nahmen Deutschland und Thailand diplomatische Beziehungen auf. Mit dem Wandbild sollte die Freundschaft, das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen gefeiert werden. Die Motive stammten von Kunststudenten der Silpakorn-Universität in Bangkok, die mit ihren Designvorschlägen an einer Ausschreibung der Botschaft teilgenommen hatten. Angesprochen wurden unter anderem Schlüsselbereiche in der künftigen Kooperation zwischen beiden Ländern, darunter Energie, nachhaltige Wirtschaft, Elektrofahrzeuge und Schienenverkehr. Natürlich fehlten auch nicht bekannte Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor oder die Bhumibol-Brücke sowie Speisen aus beiden Ländern.

• • •

Nach einem weiteren Ölaustritt in einer Unterwasserpipeline der Star Petroleum Refining Plc (SPRC) vor dem Industriegebiet Ma Ta Phut wurden am 18. Februar am beliebten Mae Ram Phueng Beach in der Provinz Rayong an der Ostküs­te des Landes lange schwarze Ölteppiche gesichtet. Beamte des Umweltschutzministeriums wurden zur Überwachung des Ölteppichs am Strand von Mae Ram Phueng in Rayong beauftragt. Sie stellten fest, dass der Ölteppich an den Strand gespült wurde und dunkle Fle­cken hinterließ. Die Behörden setzten eine Saugmaschine ein, die den Sandstrand reinigte.

• • •

Für großes Aufsehen in sozialen Netzwerken sorgten Berichte, dass Polizeibeamte ausländische Touristen in Patong in der Inselprovinz Phuket vorübergehend festnahmen, die sich E-Scooter gemietet hatten. Die Polizei beschuldigte sie der Nutzung nicht zugelassener Fahrzeuge im Straßenverkehr und beschlagnahmte die E-Scooter. Auch den Vermietern drohten rechtliche Schritte. Die Beamten begründeten ihr Vorgehen mit dem Argument, dass von den Fahrzeugen ein hohes Unfallrisiko mit anderen Verkehrsteilnehmern ausgehen würde.

• • •

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine am 24. Februar ordnete Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha die schnellstmögliche Evakuierung aller thailändischen Staatsbürger aus dem Kriegsgebiet an. Thai Airways International und die Königlich Thailändische Luftwaffe wurden zur Durchführung von Charterflügen angewiesen.

• • •

Das bei ausländischen Urlaubern äußerst unbeliebte – jedoch zu diesem Zeitpunkt noch obligatorische – Einreisesystem „Thailand Pass“ für die digitale Erfassung der Einreisedaten geriet erneut in Kritik, nachdem Hacker Datenlecks nutzten und Betrugsmails an viele Antragssteller verschickten.

MÄRZ

Ab dem 1. März brauchten ausländische Touristen, die mit dem „Test & Go“-Modell nach Thailand einreisten, am fünften Tag ihres Aufenthalts keinen zweiten RT-PCR-Test und auch kein SHA++-Hotelzimmer mehr zum Warten auf das Testergebnis buchen. Weiter wurde die Mindestdeckungssumme der erforderlichen Reisekrankenversicherung reduziert – von 50.000 US-Dollar auf 20.000 US-Dollar. Nach den gelockerten Regeln wurden der zweite RT-PCR-Test und die zweite SHA+-Hotelbuchung durch einen selbst durchgeführten Antigen-Schnelltest (ATK) ersetzt. Das Testergebnis mussten die Urlauber den Gesundheitsbehörden per App mitteilen.

• • •

Tausende in Thailand gestrandete Touristen aus der Ukraine und Russland durften ihre Visa kostenfrei verlängern. Anfang März hielten sich etwa 7.000 Ukrainer und Russen vor allem in den Urlaubsregionen Phuket, Koh Samui, Pattaya und Krabi auf. Zahlreiche Rückflüge in ihre Heimatländer wurden ausgesetzt. Viele Reisende kamen auch nicht mehr an ihr Geld, weil Transaktionen über russische Banken blockiert wurden. Die Regierung in Bangkok bot Gestrandeten deshalb touristische Unterkünfte als Obdach an.

• • •

Bei einem fatalen Brand im Luxusresort Soneva Khriri auf Koh Kood im äußersten Osten des Königreiches in der Provinz Trat, entkamen mehrere thailändische Prominente, die sich zum Zeitpunkt des Feuers in einer exklusiven Poolvilla des renommierten Resorts aufhielten, den Flammen in letzter Minute. In den Medien behaupteten sie, dass das namhafte Resort weder über Rauchmelder noch über ein Feueralarmsystem oder Sprinkleranlagen verfügt habe.

• • •

Am 8. März begrüßte Phuket die ersten Jacht-Touristen, die seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie auf dem Seeweg nach Thailand einreisten. Die malaysische Jacht „The Maggie“ kam aus Singapur und dockte in der Ao Por Grand Marina an. Der Jachthafen wurde mit einem sogenannten „Smart Pier“ ausgestattet, der automatische Tore, Videoüberwachung, Temperaturdetektoren und Pass-Scanner umfasste. Im Rahmen der „Test & Go“-Regelung musste jeder Besucher bei seiner Ankunft einen negativen RT-PCR-Covid-19-Test vorlegen und einen weiteren Test absolvieren. Während Flugreisende in einem zugelassenen Hotel oder Resort auf ihr Testergebnis warteten, konnten die Seereisenden die Wartezeit auf ihrer Jacht verbringen.

• • •

Lokale Barbetreiber beschwerten sich über gefälschte SHA+-Zertifikate, die ihnen angeblich für hohe Gebühren von Beamten der Stadt Pattaya ausgestellt wurden, sich jedoch als gefälscht und unzulässig herausstellten, als Beamte anderer Zuständigkeitsbereiche die betroffenen Unternehmen kontrollierten. Die Stadt Pattaya wies alle Anschuldigung zurück und ordnete Ermittlungen an.

• • •

Mitte März kämpfte das Unternehmen Star Petroleum Refining (SPRC) immer noch mit Problemen bei der Abdichtung von zwei Lecks in seiner Unterwasserpipeline vor Rayong, nachdem am 25. Januar mehr als 40.000 Liter Rohöl in den Golf von Thailand geflossen waren. Weitere 5.000 Liter Öl traten am 10. Februar bei fehlgeschlagenen Versuchen aus, das Rohr zu bewegen. Bis zu 400.000 Liter Öl sollen ins Meer geflossen sein. Der Ölkatastrophe folgten große Säuberungsaktionen, bei denen mehr als 85.000 Liter chemisches Dispersionsmittel zur Begrenzung der Schäden an den Korallenriffen und Fischbeständen eingesetzt wurden.

• • •

Das Gericht in Phuket hat einen Thailänder zum Tode verurteilt, der die Schweizer Touris­tin Nicole Sauvain-Weiss­kopf, 57, an einem lokalen Wasserfall ermordet hatte. Die Strafe wurde jedoch in lebenslange Haft umgewandelt, weil der Täter geständig war.

APRIL

Am 1. April hat Thailand die Einreiseregeln für zweifach geimpfte Touristen weiter gelo­ckert. Urlauber mussten fortan vor der Abreise in ihren Heimatländern keinen PCR-Test mehr machen. Die anderen Regeln blieben jedoch vorerst weiter bestehen. Im Vergleich zu anderen Ländern in Südost­asien waren diese recht kompliziert und mühsam. So mussten Reisende weiterhin einen PCR-Test nach der Ankunft machen und dann in einem im Voraus gebuchten Hotel auf das Ergebnis warten. Zudem sollten Feriengäste am fünften Tag selbst einen Antigen-Test machen und den Behörden das Ergebnis via App übermitteln. Weitere Voraussetzungen waren eine Krankenversicherung über 20.000 US-Dollar sowie die Beantragung des so genannten „Thailand Pass“ im Internet.

• • •

Das erste Mal seit zwei Jahren wurde am 1. April der thailändisch-malaysische Grenzübergang Sadao in der Provinz Songkhla wieder geöffnet. Am ersten Öffnungstag reisten 107 Personen aus Malaysia nach Thailand ein.

• • •

Im April trat das Einwegplas­tikverbot in thailändischen Nationalparks in Kraft. Die Abteilung für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz warnte Besucher vor Bußgeldern von bis zu 100.000 Baht, wenn sie sich dem Verbot widersetzen und Schaumstoff-Speisebehälter, Einwegplastiktüten, Plastikbecher etc. in Nationalparks bringen.

• • •

Das dritte Jahr in Folge sorgte Corona für ein trockenes Songkran-Fest in Thailand. Auch wenn keine Reisebeschränkungen erlassen wurden und das Praktizieren traditioneller Songkran-Riten erlaubt war, darunter das Besprenkeln von Buddha-Statuen und Übergießen der Hände älterer Menschen mit Wasser, blieben das Wasserspritzen, der Einsatz von Puder und Schaumpartys verboten. Sowohl in Bangkok als auch Phuket widersetzten sich Touristen dem Spritzverbot und lieferten sich in den Entertainmentgebieten ausgelassene Wasserschlachten.

• • •

Während der „sieben gefährlichen Tage“ des Songkran-Festes, als Tausende von Menschen aus den Städten in ihre Heimatprovinzen reisten, wurden dieses Jahr insgesamt 1.917 Verkehrsunfälle gemeldet und 278 Menschen getötet. Nach Aussage von Road Safety Thailand ereigneten sich weniger Unfälle als im Vorjahr, als 2.365 Verkehrsunfälle mit 277 Toten und 2.357 Verletzten verzeichnet wurden.

• • •

Nachdem es auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok in der Ankunftshalle zu Überfüllung und chaotischen Szenen kam, kündigten die zuständigen Behörden Verbesserungen bei der Abfertigung der ankommenden Touris­ten an. Da viele Hotelschalter mit zu wenig Personal besetzt waren und einige SHA+-Quartiere nicht über ausreichende Transportmittel verfügten, die den strengen SHA+-Auflagen entsprachen, kam es im April zu langen Warteschlangen im Airport.

Im April kam es an den Schaltern der Quarantäne-Hotels im Suvarnabhumi Airport zu langen Warteschlangen. Foto: epa/Rungroj Yongrit

• • •

Mit der Rückkehr der Touris­ten verzeichnete Pattayas Polizei einen Anstieg der Kleinkriminalität gegenüber ausländischen Besuchern. Hier der Klassiker: Am 21. April wurde die Polizei zur Second Road in Süd-Pattaya gerufen, wo eine Transgender-Person einem indischen Touris­ten eine Goldkette gestohlen hatte. Das Opfer erzählte den Beamten: „Eine thailändische Frau und ein Transgender, beide sexy gekleidet, standen am Straßenrand. Ich ging allein die Straße entlang und kehrte von einem nächtlichen Ausflug in mein Hotel zurück. Das Duo kam auf mich zu und versuchte, mich zu umarmen. Ich wehrte mich, als sie versuchten, mich zu überreden, mit ihnen Sex zu haben. Ich wies ihre Annäherungsversuche zurück und ging weg. Später entdeckte ich, dass meine etwa 33.000 Baht teure Goldkette weg war, die ich zum Tatzeitpunkt um den Hals trug.“ In den darauffolgenden Wochen nahmen die Goldketten-Diebstähle in Pattaya massiv zu. Opfer waren ausschließlich indische Touris­ten.

• • •

Ende April begannen in der weltberühmten Ruine der verlassenen „New World Mall“, die sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer inoffiziellen Touristenattraktion in Bangkok entwickelt hat, die Abrissarbeiten. Bezirkschef Vason Boonmuenwai, dessen Behörde den Besitzer zum Abriss der Ruine aufgefordert hatte, begründete die Entscheidung damit, dass die Baustruktur nicht stabil war und eine Gefahr für die Anwohner darstellte. Das 1983 eröffnete Einkaufszentrum war einst voller Kunden, musste aber 1994 geschlossen werden, nachdem die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) den Eigentümer wegen der illegalen Aufstockung des Gebäudes um sieben Stockwerke verklagt hatte. Im Jahr 1997 ordnete das Gericht den Rückbau der Stockwerke fünf bis elf an. Als 2004 bei einem Teileinsturz des Gebäudes ein Passant tödlich verletzt wurde, schlossen die Behörden das Einkaufszentrum für immer. Durch Löcher im Dach drang im Laufe der Jahre immer mehr Regen in das Gebäude ein, wodurch die unteren Stockwerke komplett überflutet wurden. Da sich das Gebäude zu einer Brutstätte für Moskitos entwickelte, setzen die Anwohner Fische ins Wasser ein. Die überflutete Ruine im Herzen von Bangkok wurde im Laufe der Jahre zu einer weltbekannten Touristenattraktion. Im Jahr 2014 wurde das einsturzgefährdete Bauwerk jedoch komplett abgesperrt und die Fische aus dem Wasser entfernt.

MAI

Am 1. Mai lockerte Thailand die Einreiseregeln für zweifach geimpfte Touristen weiter. Besucher mit Impfnachweis mussten weder einen Corona-Test vor der Abreise noch nach der Ankunft machen. Wenn die Visa-Formalitäten am Flughafen erledigt waren, konnten sie sich ab sofort wieder im ganzen Land frei bewegen. Die thailändische Tageszeitung „Bangkok Post“ sprach von einem „Meilenstein“ für den Neustart der wichtigen Tourismusbranche. Erforderlich blieben jedoch weiterhin die Registrierung im Internet für den „Thailand Pass“ sowie eine Krankenversicherung über 10.000 US-Dollar. Für Ungeimpfte galten andere Regeln. Im ersten Quartal waren die meis­ten Feriengäste – zumindest bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine – aus Russland, Deutschland und Großbritannien eingereist. Am ersten Tag der Aufhebung des „Test& Go“-Modells und des obligatorischen RT-PCR-Tests wurden mehr als 20.000 ankommende Passagiere gemeldet.

Am 1. Mai lockerte Thailand die Einreiseregeln deutlich. Auf der Khao San Road herrschte endlich wieder Leben! Foto: epa/Narong Sangnak

• • •

Ebenfalls am 1. Mai wurden drei thailändisch-laotische Grenzübergänge in der Provinz Nong Khai im Nordosten des Landes wieder geöffnet, mehr als zwei Jahre, nachdem sie im März 2020 zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung geschlossen wurden. Dabei handelte es sich um den Hauptkontrollpunkt an der ersten thailändisch-laotischen Freundschaftsbrücke im Bezirk Mueang (Nong-Khai-Stadt), die eine Direktverbindung zur laotischen Hauptstadt Vientiane darstellt. Die beiden anderen Grenzübergänge waren die am Pier und am Bahnhof von Nong Khai. Auch an den beiden thailändisch-myanmarischen Grenzübergängen in Mae Sot in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand wurden die Wiedereröffnungen vorbereitet, nachdem sich die Covid-19-Situation im Königreich verbessert hatte.

• • •

Parallel zur Lockerung der Corona-Beschränkungen kam auch in Pattayas Nachtleben-Branche Schwung. Immer mehr Diskotheken und Nachtclubs öffneten wieder ihre Tore und hießen Touristen und Residenten herzlich willkommen. Nachdem in Freiluft- oder halboffenen Locations wie Pattaya Beach Club (Pattaya Tree Town), Fin (Pattaya Third Road), iBar (Pattaya Walking Street) oder Candyshop (Pattaya Walking Street) durch die gesetzeskonforme Wiedereröffnung als „SHA+-Restaurant“ bereits seit mehreren Monaten gefeiert wurde wie eh und je, empfingen im Mai auch immer mehr Indoor-Clubs wieder Nachtschwärmer und Party-People, vor allem in der Pattaya Walking Street. Zu pumpenden House- und Techno- oder coolen Hip-Hop-Sounds wurde in Pattaya endlich wieder ausgelassen gefeiert wie in Vor-Corona-Zeiten – jedoch nur so lange, bis die Covid-19-bedingte gesetzliche Sperrstunde in Kraft trat.

Doch nicht nur in Bangkok, auch in Pattaya wurde im Mai wieder ausgelassen in den Nachtclubs gefeiert. Foto: Jahner

• • •

Ein bekanntgewordener Sper-ma-Vorfall brachte im Mai die Marine in Chonburi in Verruf. Nach Aussage der Marine wurde einer ihrer Ausbilder, der neue Rekruten gezwungen hatte, sein Sperma zu trinken, für 30 Tage inhaftiert und aus dem Dienst entlassen, weil er dem Ruf der Marine schweren Schaden zugefügt hatte. Die beiden Vorgesetzten des Ausbilders mussten sich unterdessen einer militärischen „thamrong winai“-Bestrafung unterziehen, zu der das Rasieren des Kopfes, die Verrichtung niederer Arbeiten und das Zurücklegen langer Strecken durch das Schleppen schwerer Gewichte oder das Laufen mit Gewichten gehören. Der unmittelbare Vorgesetzte des Beschuldigten erhielt eine 15-tägige Haftstrafe, der über ihm stehende Vorgesetzte eine siebentägige.

• • •

Die Pattaya Walking Street erfreute sich am ersten langen Mai-Wochenende (Tag der Arbeit und Ersatzfeiertag) hohe Besucherzahlen, nachdem die weltbekannte Rotlicht-Meile das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie wieder nachts für den Verkehr gesperrt und zur Fußgängerzone umgewandelt wurde.

• • •

Die Schweizer Botschafterin in Thailand Helene Budliger Artieda wurde vom Schweizer Bundesrat zur neuen Staatssekretärin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) gewählt. Viele Schweizer Thailand-Residenten waren geschockt über den Verlust ihrer Botschafterin, die sich durch ihre herzliche Bürgernähe und durch ihren aktiven Einsatz für die Bedürfnisse ihrer Landsleute im Königreich auszeichnete.

• • •

Im Zuge einer Razzia in einem Tempel einer Sekte im Bezirk Khon San in der Provinz Chaiyaphum im Nordosten des Landes machte die Polizei einen grausigen Fund: Die Ermittler entdeckten in dem Gebäude 11 Leichen in Särgen. Die Einsatzkräfte stürmten das strohgedeckte Haus, nachdem die Beamten mehrere Beschwerden erhalten hatten, dass die Sekte Aberglauben predigte und bizarre Behandlungsmethoden für eine Reihe von Krankheiten anbot. Dem Zugriff gingen Hinweisen von Jeeraphan Phetkhao, alias „Mor Pla“ voraus, einer lokalen Persönlichkeit, woraufhin mehrere Mönche festgenommen wurden, denen sexuelles und anderes Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Sektenführer, einen alten Mann mit langen weißen Haaren und Bart, fest. Er wurde später von Reportern als Tawee N., 75, aus dem Bezirk Nong Rua in Khon Kaen identifiziert. Die Anhänger des Kultes sagten, dass die Leichen für Rituale dorthin gebracht worden seien, um sie in den Himmel zu schicken. Als sie nach den Totenscheinen gefragt wurden, konnten sie nur fünf Papiere vorlegen. Der Sektenführer forderte seine Anhänger u.a. auf, seinen Urin, seine Exkremente, seinen Schleim und seinen Schorf zu trinken.

• • •

Der britische Milliardär Joe Lewis, 85, Eigentümer des Premier-League-Fußballteams Tottenham Hotspur, und seine Familie besuchten am 14. Mai mit ihrer 4,5 Milliarden Baht teuren Superjacht „Aviva“ Koh Samui im südlichen Golf von Thailand. Die „Aviva“ war die erste internationale Jacht, die die Kokosnussinsel nach der Abschaffung des „Test & Go“-Einreisemodells besucht hatte. Anschließend reiste die „Aviva“ weiter nach Pattaya.

• • •

Am 22. Mai gewann Poramet Ngampichet die Bürgermeisterwahl in Pattaya und sicherte der Partei „Rao Rak Pattaya“ den Machterhalt in der Hauptstadt der Ostküste des Landes, nachdem der vorherige Bürgermeister der Touristenmetropole – sein Mentor Sonthaya Khunpluem – nicht mehr angetreten war. Khun Sonthaya verlagert seinen Schwerpunkt stattdessen auf die Unterstützung der Politiker seiner Palang-Chon-Partei, die ihre Popularität vor den bevorstehenden Parlamentswahlen im Jahr 2023 wiedererlangen will. Bei den letzten Wahlen im Jahr 2019 wurde sie von den Wählern mit einem Paukenschlag gefeiert. Khun Sonthaya steht Khun Poramet jedoch als Chefstratege zur Seite.

Pattayas neuer Bürgermeister Poramet Ngampichet (r.) ist ein enger Vertrauter seines Vorgängers Sonthaya Khunpluem. Foto: PR Pattaya

JUNI

Das Ministerium für öffentliche Gesundheit gab am 1. Juni bekannt, dass die „Mor Chana“-App zur Personenrückverfolgung im Covid-19-Fall eingestellt wird. Das Ministerium hatte sich für die Abschaltung der entschieden, nachdem sich die Covid-19-Situation in Thailand entspannt hatte. Die App diente zur Erfassung der Standorte der Menschen und als Warninstrument, das Personen informierte, in deren Nähe Covid-19-Cluster aufgetreten waren. Darüber hinaus hatte das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) die tägliche Bekanntgabe der landesweiten Covid-19-Neuinfektionen gestrichen und sie fortan auf zweimal pro Monat reduziert. In den Updates berücksichtigt wurden nur noch kritische Fälle mit schweren Symptomen und solche, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Asymptomatische Fälle oder positive ATK-Selbsttestergebnisse wurden in der offiziellen Corona-Statistik nicht mehr aufgeführt.

• • •

Thailändische Medien berichteten über die unglücklich verlaufende Rückkehr eines deutschen Touristen nach Pattaya, der seine thailändische Freundin mit einem unangekündigten Besuch überraschen wollte und stattdessen selbst überrascht wurde – jedoch alles andere als positiv. Als er in seiner Wohnung auf dem Pratumnak-Hügel ankam, fehlten sowohl von seiner Herzallerliebsten als auch von seinem Ducati-Motorrad – inklusive Fahrzeugschein – jede Spur. Stattdessen fand er ein katastrophales Durcheinander vor: Überall verstreut lagen benutzte und unbenutzte Kondome, Gleitgel und Männerboxershorts herum. Der Safe der Wohnung war aufgebrochen und zwei Goldringe entwendet. Der 41-Jährige wandte sich schließlich an die Polizei und setzte eine Belohnung von 100.000 Baht aus.

• • •

Das Government Lottery Office (GLO) hat die staatliche Online-Lotterie eingeführt, bei der Thais über die „Paotang“-App Lotterielose zum offiziellen Preis von 80 Baht pro Los kaufen können. Die Ziehungen finden am 1. und 16. eines jeden Monats statt. Mit der neuen Online-Lotterie soll gegen den Handel mit überteuerten Lotterielosen vorgegangen werden.

• • •

Landesweit wurden mehr als 4.200 wegen Cannabis-Delikten verurteilte Häftlinge aus den Gefängnissen entlassen, nachdem Cannabis in Thailand am 9. Juni entkriminalisiert wurde. Mit der Gesetzesänderung wurde die Herstellung, die Einfuhr, die Ausfuhr, der Vertrieb, der Konsum und der Besitz von Cannabis zu gesundheitlichen und medizinischen Zwe­cken formell legalisiert.

Am 9. Juni entkriminalisierte Thailand Cannabis. Im ganzen Land schossen Coffee-Shops wie Pilze aus dem Boden. Foto: epa/Rungroj Yongrit

• • •

Die Wahlkommission hat am 13. Juni das Ergebnis der Kommunalwahlen vom 22. Mai in Pattaya bestätigt und damit die politische Macht der Khunpluem-Familie in der Touristenmetropole unterstrichen. Nach Aussage der Wahlkommission waren die Wahlen transparent und fair. Bei der Wahl wurde Poramet Ngamphichet von der Partei „Rao Rak Pattaya“ mit rund 14.000 Stimmen zum Bürgermeister der Stadt gewählt – rund 2.000 Stimmen mehr als sein engster Konkurrent Sinchai Watthasartsathorn von der Partei „Pattaya Ruam Chai“. Khun Poramet ist ein enger Vertrauter von Pattayas Ex-Bürger­meister Sonthaya Khunpluem.

• • •

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul verteidigte die von ihm vorangetriebene Cannabis-Legalisierung in Thailand, nachdem ein Thailänder an Herzversagen starb, der nach Aussage der Behörden eine „Überdosis Cannabis“ konsumiert hatte. Auch Bangkoks neuer Gouverneur Chadchart Sittipunt betonte, dass der Tod des Mannes nicht politisiert werden darf.

• • •

In Bangkok wurden im Schatten der Pandemie viele „Massagesalons“ – in Thailand ein Euphemismus für Bordelle – in Wohnhäuser, Büros oder Hotels umgewandelt, da die Covid-19-Krise entweder zur Beschlagnahmung von Immobilien durch die Behörden geführt oder die Betreiber zum Verkauf gezwungen hatte. Nach fast zweijähriger Schließung waren viele Besitzer bankrott, weshalb sie sich zum Verkauf ihrer Immobilien entschieden. Geschäftstüchtige Bauträger kauften daraufhin die Massagesalons auf und wandelten sie in Wohn- und Bürogebäude oder in Hotels um. Die Objekte waren für die Entwickler besonders attraktiv, da sie sich im Stadtzentrum befinden und leicht erreichbar sind.

• • •

Die Gemeinde Na Jomtien, der Marinestützpunkt Sattahip, der Bezirk Sattahip, die Polizeistation Na-Jomtien und das Hafenamt von Pattaya erklärten den Strand von Na-Jomtien am 27. Juni mit sofortiger Wirkung zur gewerbefreien Zone. Die Entscheidung fiel nach einer langen, hitzigen Diskussion über die illegale Landinbesitznahme durch Street-Food-Händler auf dem per kostspieliger Sandaufschüttung verbreiterten, öffentlichen Strand in Na-Jomtien. Mit dem Gewerbeverbot sollte der Strand vor weiteren Schäden und Verschmutzung geschützt sowie der Bevölkerung als öffentliches Erholungsgebiet zurückgegeben werden. Der beliebte jedoch laut Gesetz illegale Street-Food-Market hatte den seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie abends nur wenig belebten Na Jomtien Beach einen regelrechten Besucher-Boom beschert, der den Einheimischen Einnahmen ermöglichte und den Tourismus in Pattaya ankurbelte. Er war besonders bei Wochenendbesuchern aus dem Großraum Bangkok beliebt und erlangte durch Fotos und Videos in sozialen Netzwerken landesweite Bekanntheit.

Die Aufnahme verdeutlicht das Ausmaß des illegalen Nachtmarktes am Na-Jomtien-Beach. Er wurde geschlossen. Foto: Daily News

• • •

Das letzte Juni-Wochenende stand in Pattaya ganz im Zeichen des „Pride Month“. Mit Stolz feierte Pattayas LGBT-Community – Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender – die Liebe, die sexuelle Orientierung, die geschlechtliche Identität und die Vielfalt mit aufsehenerregenden Straßenparaden und unterhaltsamen Veranstaltungen. Auch in Bangkok wurde „queer“ gefeiert.

JULI

Am 1. Juli hatten Thailand-Urlauber Grund zur Freude: Abgeschafft wurde sowohl der bisher für die Einreise obligatorische, jedoch sehr unbeliebte „Thailand Pass“ als auch die vorgeschriebene Covid-19-Reisekrankenversicherung. Auch die Maskenpflicht wurde abgeschafft und galt nur noch an überfüllten Orten. Bars, Nachtclubs und andere Vergnügungslokale durften fortan wieder bis um 02.00 Uhr nachts geöffnet bleiben und Alkohol ausschenken.

• • •

Nachdem Thailand am 9. Juni als erster asiatischer Staat den Anbau und Besitz von Cannabis entkriminalisiert hatte, entschloss sich Björn Jahner, Redaktionsleiter des Magazins DER FARANG, zu einem journalistisch-investigativen Selbstversuch für seine Leserschaft. Denn auch wenn der Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC), die psychoaktive Substanz der Cannabis-Pflanze, 0,2 Prozent nicht übersteigen durfte, galt diese Regelung nur für Extrakte, aber nicht für die Cannabis-Blüte, die ein Teil der Pflanze ist, weshalb auf einem Schlag hochpotente Marihuana-Sorten im ganzen Land offen gehandelt wurden. Der Artikel mit dem Titel „Mary Jane in Pattaya“, in dem Jahner über den Gras-Kauf in Pattaya und im Internet berichtete, sorgte zum damaligen Zeitpunkt für einen kleinen Skandal, entwickelte sich jedoch zu einem der meistgelesenen Editorials des Jahres. Er kann hier nachgelesen werden: www.der-farang.com/de/pages/mary-jane-in-pattaya.

• • •

Ein anderes Kraut zog Reporter nach Tha Wang Kwai in der Provinz Phayao im Norden Thailands, das ansonsten nur schwer erhältlich ist und die Manneskraft stärken soll. Die Einheimischen nennen es „3-Tage-Gras“. Wenn die Blätter oder Wurzeln gegessen oder als Tee gekocht werden, garantieren sie angeblich, dass jeder Mann drei Tage lang erregt bleibt. Frauen können es auch versuchen. Es soll sie genauso lange munter machen. Mae Oui Saengduang, 74, sagte gegenüber den Reportern, dass sie auf das Kraut schwöre. Es sei sehr widerstandsfähig und werde – analog zu seinen aphrodisierenden Eigenschaften – wieder lebendig, wenn man auf es tritt, berichtete Mae Oui. „Es scheint, dass Thailand eine weitere Pflanze gefunden hat, die mit dem kürzlich legalisierten Marihuana konkurrieren oder es sogar übertreffen könnte“, scherzte die thailändische Presse.

In Phayao sorgte ein anderes Kraut für Aufsehen: Das „Drei-Tage-Gras“ soll die Manneskraft beflügeln. Foto: 77khaoded

• • •

Nachdem das Königreich das „Test and Go“-Programm und den „Thailand Pass“ abgeschafft hatte, reisten in der ersten Jahreshälfte 2,21 Millionen ausländische Touristen nach Thailand. Laut Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana kamen die meisten Besucher aus Indien (249.466), Malaysia (277.146), Singapur (137.739), dem Vereinigten Königreich (128.369) und den USA (112.791).

• • •

Bangkok Airways kündigte die Gründung des ersten thailändischen Airport Real Estate Investment Trust (BAREIT) an, der mit einer geschätzten Rendite von 8,46 Prozent im ersten Jahr warb. Das Unternehmen war davon überzeugt, dass Thailands vielversprechender Aufschwung im Tourismus seinen 14,3-Milliarden-Baht-REIT zu einem attraktiven Finanzprodukt für potenzielle Investoren entwickeln wird.

• • •

Achtzehn Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder wurden am 20. Juli verletzt, als der Motor eines Passagierbootes, das zwischen dem Festland in Chumphon und Koh Tao im südlichen Golf von Thailand unterwegs war, explodierte. Der Unfall ereignete sich fünf Kilometer vom Ufer in Thung Makham Noi in Chumphons Unterbezirk Hard Sai Ree entfernt. Vierzehn Krankenwagen aus der Umgebung trafen am Unfallort ein und fanden 20 Verletzte vor, die bereits zu einem nahegelegenen Strand gebracht wurden. Die meisten Passagiere und Crewmitglieder erlitten keine ernsthaften Verletzungen, einige jedoch Brandwunden. Nach Aussage der Polizei explodierte der Motor des Bootes des Unternehmens Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd., wo­raufhin ein Brand an Bord des Schiffes entfachte.

Am 20. Juli entfachte ein Brand auf einer Personenfähre von Lomprayah, nachdem der Bootsmotor explodierte. Foto: Chumphon Karnkusol Songkroh Rescue Foundation

• • •

Thailands Verkehrsminister Saksayam Chidchop genehmigte das geplante Projekt zum Bau einer Brücke zwischen Koh Samui und Khanom, die die Insel mit dem Festland der Provinz Nakhon Si Thammarat verbinden soll. Das Budget für die 17 km lange Brücke wurde mit 25 Milliarden beziffert. Mit dem Projekt soll den langen Wartezeiten an den Fähranlegern entgegengewirkt werden.

• • •

Am 21. Juli wurde auf Phuket im Süden des Landes der erste Affenpockenfall Thailands verzeichnet. Bei der infizierten Person handelte es sich um einen 27-jährigen Nigerianer, der aus seinem Heimatland auf die Insel gereist war.

• • •

Bei starkem Regen rutsche am 30. Juli in den Abendstunden eine Maschine der Billigfluggesellschaft Nok Air bei der Landung auf dem Flughafen Mae Fah Luang in Chiang Rai von der Landebahn. Es wurde niemand verletzt. Der Flughafen musste wegen der Evakuierung des verunglückten Flugzeugs mehrere Tage geschlossen bleiben, was der Tourismusindustrie der Provinz eine Stornierungswelle bescherte.

AUGUST

Mit der spektakulären Eröffnung des Grande Centre Point Space Pattaya an der Naklua Road Soi 20 wurde am 1. August das Hotelangebot der Stadt auf ein intergalaktisches Level katapultiert. Thailands erstes „Space“-Hotel umfasst 490 Weltraum-Themenzimmer und bietet eine innovative Mischung aus hochmodernen Einrichtungen mit verblüffender Spaceshuttle-Atmosphäre, innovativen Technologien und unvergleichlichen Meerblick. Zu den Höhepunkten des Hotels gehört der 10.000 qm große Space Water Park.

Naklua hebt ab! Das spacige Grande Centre Point Space Pattaya ist Thailands erstes „Weltraum“-Hotel. Foto: Grande Centre Point Space

• • •

Die Regenzeit sorgte im August nicht nur für großflächige Überschwemmungen und hohe Ernteverluste, sondern auch für viele Unfälle auf den Straßen. So stürzte am 1. August das Dach der Mautstation Bang Pakong auf dem Highway 7 (Bangkok–Pattaya) in Fahrtrichtung Pattaya bei starkem Regen zusammen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

• • •

Pedro Zwahlen, zuvor Missionschef in Canberra, wurde zum außerordentlichen und bevollmächtigten Schweizer Botschafter im Königreich Thailand, im Königreich Kambodscha sowie in der Demokratischen Volksrepublik Laos, mit Sitz in Bangkok, ernannt.

• • •

Am 2. August bestätigte Thailands Generalstaatsanwaltschaft, dass die Verjährungsfrist für die Anklage gegen den Red-Bull-Erben Vorayuth „Boss“ Yoovidhya wegen Kokainmissbrauchs abgelaufen war. „Boss“ hatte im Jahr 2012 bei einem Unfall unter Drogeneinfluss einen Polizisten getötet und wird bis heute wegen Fahrerflucht gesucht, nachdem er sich ins Ausland abgesetzt hatte. Die Klage würde sich nun ausschließlich auf den Vorwurf des rücksichtslosen Fahrens mit Todesfolge beziehen, aber auch hier läuft die Verjährungsfrist im September 2027 ab, so die Generalstaatsanwaltschaft.

• • •

Thailands Top-Cop Sura­chate Hakpan, bekannt unter seinem Spitznamen „Big Joke“, besuchte Pattaya und stellte fest, dass die Polizeistation Pattaya City völlig verdreckt war. Der einst entlassene Chef der Einwanderungsbehörde, der jetzt ein hochrangiger Berater ist, besucht in der Regel die örtlichen Polizeidienststellen, sagt ein paar nette Worte und lobt die örtlichen Einsatzkräfte, bevor er wieder nach Bangkok zurückkehrt. In Pattaya hingegen fand er bei einem Treffen mit allen örtlichen Spitzenbeamten und Vertretern führender Medien scharfe Worte. In Anwesenheit des stellvertretenden Regionalleiters, des Provinzleiters und des Leiters des Polizeireviers Pol. Col. Kulachart Kulachai kritisierte Big Joke die Polizei von Pattaya scharf. „Ich komme schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren nach Pattaya. Die Polizeistation hier ist so schmutzig wie eh und je. Das können Sie wirklich viel besser machen. Ihr müsst effizienter arbeiten“, mahnte Big Joke. Lokale Medien merkten diesbezüglich an, dass seine scharfe Kritik in einem breiteren Kontext gesehen werden und sich auf die gesamte Polizeiarbeit in Pattaya beziehen könnte.

• • •

Kurz nach Mitternacht brach am 5. August in einem beliebten Pub in Sattahip ein Feuer aus. Der Nachtclub wurde für viele zum tödlichen Gefängnis. 13 Menschen kamen bei dem Flammen-Inferno ums Leben. Mehr als 40 wurden bei dem Feuer verletzt. Die meisten Opfer wurden in den Toilettenräumen und in der Nähe des Eingangs gefunden. Bei allen Opfern – neun Männer und vier Frauen – handelte es sich um Thailänder. In Videos auf sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Besucher versuchten, den Flammen im „Mountain B Pub“ durch nur eine einzige offene Tür zu entkommen. Menschen mit brennender Kleidung flohen auf die Straße und schrien, während im Hintergrund das ganze Gebäude lichterloh brannte. Der Innenraum des Lokals wurde komplett zerstört. Die Tragödie erinnerte an den Brand im Nachtlokal „Santika Club“ in Bangkok am Neujahrstag 2009, bei dem 66 Menschen starben, schrieben thailändische Medien. Mehr als 200 wurden damals verletzt. Die Zahl der Mountain-B-Todesopfer ist zwischenzeitlich auf 25 gestiegen.

Der Brand in dem Nachtclub „Mountain B“ in Sattahip kostete insgesamt 25 Menschen das Leben. Foto: epa/Sawang Rojana Thammasathan Rescue Foundation

• • •

Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Jugendbanden in Ubon Ratchathani im Nordosten des Landes entfachte während eines belebten Nachtmarktes eine wilde Schießerei, bei der zwei Personen getötet und fünf verletzt wurden. Bei der Auseinandersetzung waren Mitglieder zweier Banden beteiligt – der Kham Yai Gang und der Hat Wat Tai Gang. Beide Gruppen hatten sich ursprünglich zur Streitschlichtung in einem BBQ-Lokal getroffen. Als sie sich nicht einigen konnten brach ein lauter Streit aus. Nachdem beide Gangs das Lokal verließen, kam es laut Augenzeugen auf dem Parkplatz zu der Schießerei.

• • •

In Narathiwat im tiefen Süden des Landes feuerten muslimische Separatis­ten mehrere Schüsse auf die Lokomotive des Schnellzugs Nummer 171 von Bangkok nach Sungai Kolok ab. Wie durch ein Wunder blieben der Lokführer und der Ingenieur in der beschädigten Lokomotive unversehrt, keiner der Fahrgäste wurde verletzt. Die Bahn leitete daraufhin alle Züge nach Yala um.

• • •

In den muslimisch geprägten Provinzen Pattani, Yala und Narathiwat im tiefen Süden des Landes wurden innerhalb von einer Woche mehr als 11 weitere separatistische Anschläge verübt, darunter Brandstiftungen und kleinere Bombenanschläge. Ziele der Anschläge waren Minimarkt-Filialen von 7-Eleven und Mini Big C sowie Tankstellen. „Die Schuldigen müssen mit der vollen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden“, kündigte Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha an. Die Separatistengruppe Barisan Revolusi Nasional (BRN) bekannte sich kurz darauf zu der Anschlagsreihe und erklärte, dass die angegriffenen Franchise-Filialen den Handel der lokalen Gemeinschaften zerstören würden.

• • •

Ein thailändisch-amerikanischer Tourist wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, nachdem er zu nächtlicher Stunde in einem Baht-Bus in Süd-Pattaya von einer Thailänderin ins Ohr gebissen wurde. Laut Augenzeugen sprang die Frau in das Songthaew und biss den Mann ohne Vorwarnung in sein Ohr. Während der Tourist mit einer schweren Bisswunde im Krankenhaus behandelt wurde, nahm die Polizei die hochgradig aggressive, 28-jährige Täterin fest. Da sie auch die Polizei angriff, wurde sie gefesselt und auf der Ladefläche des Polizei-Pick-ups festgeschnallt. Opfer und Täter waren sich zuvor noch nie begegnet.

• • •

Am 24. August hatte Thailands Verfassungsgericht Premierminister Prayut Chan-o-cha von seinem Amt suspendiert. Damit reagierte das Gericht zunächst auf einen von der Parlamentsopposition eingereichten Antrag, zu klären, ob Prayut die maximal erlaubte Länge seiner Amtszeit als Regierungschef von acht Jahren überschritten habe. Vize-Premier Prawit Wong­suwan übernahm daraufhin vorübergehend die Amtsgeschäfte. Fünf Wochen später (30. September) entschied das Verfassungsgericht, dass Prayut im Amt bleiben darf.

SEPTEMBER

Am 1. September wurde das Notstandsdekrets aufgehoben und das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) aufgelöst.

• • •

Die deutschsprachige katholische Gemeinde in Bangkok begrüßte am 1. September ihren neuen Pfarrer – Pater Andreas. Er übernimmt für die nächsten vier Jahre die Seelsorge in Thailand, Kambod­scha, Laos und Myanmar.

• • •

Malaysische Touristen hatten indische Urlauber in Thailand zahlenmäßig überholt, während vom Jahresanfang bis zum 27. August knapp fünf Millionen Touristen Thailand besuchten, meldete die thailändische Tourismusbehörde (TAT). An dritter Stelle lagen Laoten und an vierter Stelle Singapurer. Dass Laoten jedoch in den meisten Fällen auf Jobsuche nach Thailand reisten, wurde von der TAT nicht kommentiert.

• • •

Anfang September waren in den Flusseinzugsgebieten Zentral-Thailands mehr als 740.000 Rai von starken Überschwemmungen betroffen. Nach Behördenangaben waren 749.396 Rai entlang der Flüsse Chao Phraya, Pa Sak, Bang Pakong und Mun von den Überschwemmungen betroffen, insbesondere Gebiete in Sukhothai, Phitsanulok, Phichit, Phetchabun, Nakhon Sawan, Chai Nat, Sing Buri, Suphan Buri, Ang Thong, Ayutthaya, Nakhon Nayok, Prachinburi und Nakhon Ratchasima. Doch auch andere Landesteile, u.a. Bangkok, Pattaya und Phuket, wurden regelmäßig von schweren Überschwemmungen heimgesucht.

• • •

Das Unternehmen Thai CBD Co. gab bekannt, dass es in behördlicher Zusammenarbeit den Cannabisanbau im Großraum Pattaya fördern will. Vor allem einkommensschwache Einwohner sollen von der Maßnahme profitieren, betonte das Unternehmen. Das angebaute Cannabis dürfe jedoch nur als Inhaltsstoff, Kosmetik und Medizin genutzt werden, so die Thai CBC Co.

• • •

Alle Jahre wieder! Wie bereits in den Vorjahren wurde der kostspielig per Sandaufschüttung verbreiterte Pattaya Beach im September mehrere Male nach Starkregenfällen von den ins Meer fließenden Wassermassen schwer beschädigt. Das Wasser floss auch diesmal wieder aus den höherliegenden Stadtgebieten an der Railway Road hinunter zur Soi Paniad Chang, wo sich zwar eine Pumpstation befindet, die jedoch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einsatzfähig war, weshalb die Fluten ungehindert zum Strand strömten und den Sand ins Meer spülten. Unter den Einheimischen machte sich zunehmend Kritik laut. Sie warfen die Frage auf, weshalb die neue Pumpstation nicht pünktlich bis zum Beginn der Regenzeit fertiggestellt wurde. Auch wenn Pattayas neuer Bürgermeister Khun Poramet erst seit drei Monaten im Dienst und nicht in die Projekte seines Vorgängers involviert war, warfen Netizen ihm vor, dass er zumindest mehr Druck auf die betroffenen Behörden hätte ausüben können. Die zerstörten Strandbereiche wurden daraufhin – wie bereits so etliche Male zuvor – mit neuem Sand aufgefüllt. Somit war das Problem bis zum nächsten Stark­regen behoben.

• • •

Was vor einem Jahr noch undenkbar war, erwies sich im September in Thailand als die neue Normalität: Im Central Festival fand die nach Aussage der Veranstalter größte Cannabismesse des Königreichs statt und erwies sich als Besuchermagnet. Im Erdgeschoss des bekannten Einkaufszentrums lud eine buntgemischte Marktmeile die Besucher zum Schauen, Shoppen, Staunen und Informieren ein. So breit gefächert wie die noch junge, jedoch boomende thailändische Cannabis-Branche, präsentierte sich auch das Ausstellerangebot. Plantagenbesitzer präsentierten stolz ihre Pflanzenpracht und Cannabis-Erzeugnisse. Wer schon immer mal Gras in einer Shopping Mall kaufen wollte, bekam dazu hier die Gelegenheit!

OKTOBER

Thailand kehrte zur Normalität zurück, nachdem das Königreich Covid-19 am 1. Oktober offiziell von einer gefährlichen übertragbaren Krankheit zu einer übertragbaren Krankheit unter Überwachung herabstufte und für ausländische Reisende alle Covid-19-Auflagen aufhob. Urlauber benötigen seitdem für die Einreise nach Thailand keinen Covid-19-Impfnachweis und kein negatives Covid-19-Testergebnis mehr. Parallel zur Covid-19-Herabstufung wurde in Bangkok das zentrale Impfzentrum in der Bang Sue Grand Station geschlossen.

• • •

In der ersten Oktober-Woche wurden in Bangkok stationierte Soldaten in acht Provinzen in der Zentralregion des Landes entsandt, die die Bevölkerung beim Kampf gegen das Hochwasser halfen, nachdem der Tropensturm Noru Thailand mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht hatte. In Kanchanaburi musste der Sri-Nakarin-Damm-Nationalpark für Touristen gesperrt werden, nachdem tagelange Starkregenfälle Sturzfluten und Überschwemmungen in der Nähe eines Wasserfalls und in mehreren Teilen des Parks ausgelöst hatten. Durch das häufige Zusammentreffen des Monsuns mit Tropenstürmen waren im Oktober insgesamt 3,28 Millionen Hektar in 25 Provinzen des Nordens, des Nordostens, der Zentralregion und des Ostens von Überschwemmungen betroffen. Die Regierung genehmigte 23 Milliarden Baht Fluthilfe.

• • •

Schock und Entsetzen in Thailand: Ein ehemaliger Polizist stürmte am 6. Oktober in eine Kita in Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes und richtete ein Massaker an. Der Mann war mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet. Unter den 37 Toten waren 24 Kinder. Das ganze Land fragte sich: Warum? Der 34-jährige Täter war wegen des Besitzes von Methamphetamin-Pillen im Juni aus dem Polizeidienst entlassen worden. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Am Tag des Massakers sollte das Urteil verkündet werden. Nach Angaben des Vize-Polizeichefs Torsak Sukwimol fand vor der Tat eine Anhörung zu dem Fall statt. Nachdem der Angeklagte das Gericht verlassen hatte, habe er gestresst gewirkt und einige Beruhigungsmittel eingenommen, zitierte Sukwimol die Mutter des Täters. Anschließend habe er eine Paranoia entwickelt. Er habe zu seiner Waffe gegriffen und sei in die Kindertagesstätte gefahren. Nach dem Angriff war der Täter zunächst in einem weißen Pick-up auf der Flucht und tötete dabei offenbar weitere Menschen. Die Einsatzkräfte schrieben eine Fahndung aus. Als sie sein Haus umstellten, erschoss er zunächst seine Frau und seinen Sohn (3) und dann sich selbst. Das Massaker war eine der schlimmsten Gewalttaten in der jüngeren Geschichte Thailands und sorgte für weltweite Anteilnahme. Die Polizei kündigte nach dem Massaker ein hartes Vorgehen gegen drogensüchtige Cops an, während Schulen und Kitas im ganzen Land ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärften.

Das Kita-Massaker in Nong Bua Lamphu am 6. Oktober mit 37 Toten, darunter 24 Kleinkinder, schockte die Welt. Foto: epa/efe/Ruamkatanyu Foundation

• • •

The Seahorse Ferry Co., Ltd. nahm ihren Linienbetrieb zwischen dem Chuksamed-Pier in Sattahip nahe Pattaya und Koh Samui im südlichen Golf von Thailand auf. Die Autofähre mit dem Namen „Blue Dolphin“ startete in Sattahip um 17.00 Uhr und erreichte Koh Samui um 07.30 Uhr des Folgetags. Die Fähre umfasste neben verschiedenen Sitzmöglichkeiten, die von einem Liegesitz wie im Flugzeug über ein Kapselbett bis hin zu einer hotelzimmerähnlichen Suite reichten, auch ein Restaurant, ein Wellness- und Massage-Center sowie mehrere Bars und eine Diskothek. Der Fährbetrieb wurde nur drei Wochen nach seiner Lancierung aufgrund „interner Probleme“ bis auf Weiteres eingestellt.

• • •

Das viertägige lange Wochenende zu Ehren des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej sorgte in Pattaya für hohe Touristenzahlen, jedoch auch für Chaos auf den Straßen. Touristiker betrachteten die Reisewelle als einen Testlauf für die nahende Hochsaison und freuten sich über gute Einnahmen. Allerdings gab es auch Beschwerden. Dazu gehörten vor allem die Verkehrsprobleme, von denen viele durch Bauarbeiten auf der Second Road verursacht wurden, die nicht nur für Touristen, sondern auch für Geschäftsinhaber ein Ärgernis waren. Viele Urlauber beschwerten sich zudem über die frühzeitige Schließung des Nachtlebens um 02.00 Uhr.

• • •

Bangkoks neuer Hauptbahnhof – Bang Sue Grand Station – wurde in Krung Thep Aphiwat Central Terminal Station umbenannt.

• • •

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) umwarb im Oktober Europäer, die von den enorm gestiegenen Heizkosten betroffen waren. Nach Aussage der TAT sollten die betroffenen Ausländer ihre Heizung ausschalten und den kalten Winter in Thailand verbringen, anstatt ihr Geld für hohe Energierechnungen zu verschwenden. Westler sollten das so eingesparte Geld besser im Land des Lächelns ausgeben, riet die TAT.

• • •

Auf Phuket stürzte am 19. Oktober in den Nachmittagsstunden die Hauptverbindungsstraße zwischen Kathu und Patong während eines Erdrutsches in Folge langanhaltender Regenfälle ein. Die Straße über den Patong Hill wurde für zwei Monate gesperrt und im Dezember nach erfolgreicher Reparatur wieder für den Verkehr freigegeben.

Monsun-Schäden in Phuket: Am 19. Oktober stürzte die Straße über den Patong Hill bei einem Erdrutsch ein. Foto: The Phuket News/Vinnie Modell

• • •

Vor den Toren Pattayas wurde der Wasserpark „Columbia Pictures Aquaverse“ eröffnet. Der weltweit erste Filmthemenwasserpark von Columbia Pictures befindet sich in der Gegend von Bang Saray, nur 20 Minuten von Pattaya-City entfernt. Er hat täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und heißt Kunden aller Altersgruppen willkommen.

• • •

Nach mehreren Monaten Baustellenchaos wurde es Ende Oktober in der Pattaya Walking Street richtig bunt! Mit viel Farbe und Talent wurde das neue Verbundpflaster auf dem südlichen Abschnitt der Kiez-Straße in eine begehbare Street-Art-Installation verwandelt, die insbesondere tagsüber Selfie-Touristen anziehen soll, die vom Hafen nach Koh Larn übersetzen.

Im Oktober erhielt das neue Pflaster in Pattayas Walking Street einen coolen Street-Art-Look. Foto: PR Pattaya

• • •

Eine außer Kontrolle geratene Drogenrazzia im bekannten Nachtclub „Top One Pattaya“ (ehemals „Bone Pattaya“) im Norden der Stadt schlug Wellen und entfachte eine Diskussion über Schmiergeldzahlungen an die Polizei sowie den Einfluss chinesischer Drogenbarone im thailändischen Nachtleben. Die Diskussion wurde durch ein in sozialen Netzwerken veröffentlichtes Foto angeheizt, das einen Zettel zeigte, auf dem bekannte Namen von Nachtclubs sowie Zahlen standen, von denen Netizen behaupteten, dass es sich um die Beträge handelte, die die einzelnen Lokalitäten an die Polizei zahlten. Die Polizei und die Vergnügungsstätten wiesen den Schmiergeldvorwurf zurück und beteuerten, dass es sich um eine Fälschung handelte. Der Vorfall in Pattaya zog eine Razzien-Welle in Lokalitäten in Bangkok nach sich, die von einflussreichen chinesischen Unterweltgrößen betrieben wurden. Der chinesische Besitzer des „Club One Pattaya“ wurde kurz darauf mit einem gefälschten thailändischen Pass verhaftet.

NOVEMBER

Nach dem ersten Besuch des Kreuzfahrtschiffes „Spectrum of the Seas“ in Phuket teilte die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean mit, dass das Schiff Thailands Inselprovinz in der Andamanensee in den kommenden Monaten einmal wöchentlich ansteuern wird. Phuket gehört neben Penang und Port Klang in Malaysia zu den „Kernzielen“ der vier- bis siebennächtigen Südostasien-Kreuzfahrten von Royal Caribbean.

• • •

Am Wat Phra That Pha Ngao im Bezirk Chiang Saen wurde mit dem „Pha Ngao Skywalk“ die neueste Touristenattraktion der Nordprovinz Chiang Rai eröffnet. Das Ausflugsziel in luftiger Höhe mit seinen Glasbodenbrücken bietet einen atemberaubenden 360-Grad-Blick auf das Dreiländereck Thailand, Laos, Myanmar.

Der neue „Pha Ngao Skywalk“ in der Provinz Chiang Rai bietet einen Superausblick auf das Goldene Dreieck. Foto: วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

• • •

Ein geplantes Brückenbauprojekt über den Songkhla-See im Süden Thailands hat im November Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen, insbesondere die dort beheimateten, gefährdeten Irrawaddy-Delfine, aufgeworfen. Kritiker warfen der Regierung vor, dass ein solches Mega-Projekt in dieser Region, z.B. im Hinblick auf das geringe Verkehrsaufkommen, weder benötigt wird noch Sinn macht. Böse Zungen behaupteten, dass es lediglich die Taschen einflussreicher Mächte füllen, anstatt die Lebensqualität der Bevölkerung erhöhen würde.

• • •

Während europäische Länder seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine unter Flüchtlingsströmen ächzten, drehte Thailand den Spieß um und profitierte von dem anhaltenden Konflikt. So begrüßte Phuket im November viele russische Touristen mit offenen Armen, die seit Putins Mobilmachung in großer Zahl das ehemalige Zarenreich verlassen hatten und sich in wärmeren Gefilden niederließen. Neben der Türkei ist Thailands größte Insel eines der populärsten Ziele der russischen Reisenden.

• • •

In Pattaya wollte sich ein Deutscher mit „overstay“ seiner Festnahme widersetzen und verbarrikadierte sich in seinem Haus in der Soi Panya Nimit, das von Beamten der Polizei und Einwanderungsbehörde umstellt wurde. Der 47-Jährige wurde in einem wütenden und unberechenbaren mentalen Zustand vorgefunden und rief telefonisch seine Frau um Hilfe, während er sich ein Messer an den Hals hielt. Er zündete dann einen 15 kg schweren Gastank an und wollte nach Aussage der Beamten das Haus in Brand setzen, was die Einsatzkräfte jedoch verhindern konnten. Er kletterte dann auf das Dach seines Hauses und saß dort eine Weile, bevor er probierte, die Hochspannungsleitungen in der Nähe des Hauses herunterzureißen und die Beamten mit Flaschen zu bewerfen. Da sich in dem Haus auch drei Hunde aufhielten, darunter zwei Rottweiler, die den Deutschen beschützten, gelang den Einsatzkräften die Festnahme erst, als die Frau des Mannes herbeieilte und der Polizei ihre Unterstützung zusicherte.

• • •

Es bleibt ein heißes Eisen in Thailand: Der Landbesitz für Ausländer, der seit Jahrzehnten heißblütig diskutiert wird, aber bis heute verboten ist. Daran wird sich wohl auch in naher Zukunft nichts ändern, nachdem die Regierung den jüngsten Richtlinienentwurf, der wohlhabenden Ausländern den Erwerb von Grundstücken ermöglichen sollte, im November überraschend zurückgezogen hatte. Da innerhalb der Bevölkerung der Aufschrei immer größer wurde und eine neue Welle des Nationalstolzes entfachte, entschied sich die Regierung zu diesem Schritt.

• • •

Das Kabinett gab bekannt, dass es beim Finanzministerium ein Budget in Höhe von sieben Milliarden Baht für die Entschädigung der Flutopfer im ganzen Land beantragt hat.

• • •

Thailändische Forscher und Wissenschaftler der Mahidol-Universität haben gemeinsam mit Partnern das erste Anti-Covid-19-Nasenspray Thailands entwickelt, das seit November unter dem Markennamen „Besuto Qlears“ in thailändischen Apotheken erhältlich ist. Das Spray beruht auf der Basis von Zitrus-Extrakten und hat sich als wirksam bei der Hemmung von Viren erwiesen, die Infektionen der Atemwege verursachen, u.a. Covid-19, H1N1 (saisonales Grippevirus) und das Respiratory Syncytial Virus (RSV).

• • •

Bei einer Razzia im Anwesen eines chinesischen Staatsbürgers im Bezirk Lam Luk Ka in der Provinz Pathum Thani, der im Besitz eines gefälschten thailändischen Passes war, haben die Ermittler eine High-Speed-Lok entdeckt. Daraufhin stellte die Staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) klar, dass der Fund nichts mit dem thailändisch-chinesischen Eisenbahnprojekt zu tun hat. In dem Gebäude wurden auch eine in China hergestellte Limousine mit Flaggen auf der Motorhaube, ein BMW-Polizeibegleitmotorrad sowie eine Militär- und Polizeiuniform mit dem Namen des Verdächtigen gefunden. Der 33-Jährige wurde kurz darauf verhaftet.

• • •

Im November wurde eine neue Verordnung für die Kontrolle der Verwendung von Cannabisblüten für medizinische und industrielle Zwecke erlassen. Die „Verordnung über kontrollierte Heilkräuter (Cannabis) 2565 (2022)“ sieht vor, dass jeder, der Marihuana für Studienzwecke, für den Export, für den Verkauf oder für die Verarbeitung für den Verkauf nutzen möchte, eine Genehmigung der zuständigen Behörden einholen muss. Darüber hinaus dürfen Cannabisblüten nicht an Personen unter 20 Jahren, schwangere Frauen oder stillende Mütter und Schüler verkauft werden. Ebenfalls verboten ist der Verkauf von Marihuana über Automaten sowie online, in Tempeln, in Wohnheimen, in öffentlichen Parks, in Zoos und in Vergnügungsparks. Die Verordnung verbietet auch jegliche kommerzielle Cannabis-Werbung und das Marihuana-Rauchen in Cannabis-Shops, es sei denn, sie fallen unter die Zuständigkeit und Autorität eines zugelassenen Mediziners, Arztes oder traditionellen Mediziners. Kritiker wiesen auf die vielen Grauzonen hin, die die neuen Vorschriften enthielten. So stellten viele Cannabis-Cafés kurzerhand einfach einen traditionellen Mediziner ein und erlaubten ihren Gästen das Kiffen in ihren Geschäften.

• • •

Die Agenda in Thailand sah eigentlich anders aus. Beim APEC-Gipfel in Bangkok (18. bis 19. November) sollte es vor allem um Wirtschaft und Klima gehen. Aber dann feuerte Nordkorea wieder eine Rakete ab, die die USA hätte treffen können. Und auch auf den Straßen von Bangkok blieb es nicht friedlich. Wenige Stunden vor Beginn des zweitägigen Treffens der Staats- und Regierungschefs feuerte Nordkorea erneut eine atomwaffenfähige Rakete ab, die theoretisch US-Territorium erreichen konnte. Die Vertreter aus den USA, Südkorea, Japan, Australien, Kanada und Neuseeland kamen daraufhin umgehend am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Während die Politiker im streng abgeriegelten Queen Sirikit Convention Center um den Weltfrieden diskutierten, lieferten sich zahlreiche Protestler auf den Straßen der Millionen-Metropole teils heftige Zusammenstöße mit der Polizei. Die Demokratiebewegung forderte unter anderem Neuwahlen, eine Verfassungsänderung und eine Reform der Monarchie. Trotz großer Meinungsunterschiede zum Ukraine-Krieg hatten die APEC-Staaten in Bangkok eine gemeinsame Abschluss­erklärung angenommen. In der Erklärung verurteilte die große Mehrheit der Länder den Ukraine-Krieg. Zugleich hieß es aber darin, dass es „andere Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen der Situation und Sanktionen“ gebe.

Chinas Präsident Xi Jinping (r.) und Thailands Premier Prayut Chan-o-cha (l.) auf dem APEC-Gipfel in Bangkok. Foto: epa-efe/Athit Perawongmetha

• • •

Auch im November brach die neue Welle der Gewalt im tiefen Süden des Landes nicht ab. In Narathiwat explodierte am 22. November in den Nachmittagsstunden eine massive Autobombe in der vermeintlich „sicheren grünen Zone“ der Innenstadt. Bei dem Anschlag wurden ein Polizist getötet und 16 weitere Beamte verletzt. Die Explosion ereignete sich um 12.50 Uhr auf dem Gelände von Wohnhäusern der Polizei in Narathiwat. Die selbstgebastelte Bombe war in einem Pickup versteckt, der von muslimischen Aufständischen, die seit zwei Jahrzehnten für die Autonomie im tiefen Süden des Landes kämpfen, in der Mitte des Komplexes abgestellt wurde. Der Verkehrspolizist Capt. Sutthirak Phanthaniyom wurde an Ort und Stelle getötet, während 16 weitere Personen – zumeist Mitglieder von Polizeifamilien, die in den Wohnungen wohnten – verletzt wurden. Ein Bombenentschärfungsteam entdeckte später eine weitere, nicht explodierte Bombe, die gegenüber den Wohnungen, vor dem Kindergarten Nara Sikhalai, platziert war. Sogenannte „Double-Tap“-Anschläge, bei denen Sicherheitskräfte, die auf eine Explosion reagieren, von einer zweiten, oft größeren Bombe getroffen werden, sind ein Markenzeichen der muslimischen Aufständischen im tiefen Süden.

• • •

Ein chinesischer Geschäftsmann, der nach der Heirat mit einer ranghohen thailändischen Polizistin eingebürgert wurde, stellte sich am 23. November in Bangkok einem Spezialteam der Polizei und bestritt energisch, der Chef eines Drogenrings zu sein. Chainat Kornchayanan, der von dem ehemaligen Massagesalon-Tycoon und Whistleblower Chuwit Kamolvisit „Tuhao“ genannt wird, stellte sich in den Mittagsstunden im Polizeiclub in der Vibhavadi Rangsit Road der Polizeieinheit, die für die Bekämpfung chinesischer Mafiabosse zuständig ist. Das Strafgericht Süd-Bangkok hatte zuvor einen Haftbefehl gegen Tuhao in zwei Fällen erlassen: 1. Angebliche Zusammenarbeit mit mehr als zwei Komplizen bei der Begehung von Drogendelikten. 2. Angebliche Zusammenarbeit mit weiteren Komplizen beim Verkauf von Drogen und Besitz von Betäubungsmitteln in der Absicht, sie zu verkaufen. Die Polizei war verstärkt gegen mutmaßliche chinesische Mafia­bosse vorgegangen, nachdem am 25. Oktober mehr als 200 chinesische Staatsangehörige bei einer Drogen- und Glücksspielparty im Stadtteil Sathon festgenommen wurden. Vizepolizeichef „Big Joke“ kündigte an, dass die Polizei den Fall „geradlinig und ohne Angst vor Beeinflussung“ weiterverfolgen werde, obwohl es hieß, dass Tuhao eine einflussreiche Person mit dem Rückhalt und der Unterstützung bestimmter Politiker an der Macht sei.

• • •

In Pattaya begann die Hochsaison mit einem Paukenschlag, wovon sich die Besucher des „Pattaya International Fireworks Festival“ am 25. und 26. November überzeugen konnten, als die Stadt aus allen Nähten platzte. Auf der gesamten Beach Road, vom Delfin-Kreisverkehr in Naklua bis zum Eingang zur Walking Street, drängten sich die Menschenmassen dicht an dicht, um das farbenprächtige Spektakel am nächtlichen Himmel zu verfolgen. Besonders den Restaurants und Bars an der Beach Road bescherte das Feuerwerkfestival volle Kassen. Autofahrer hingegen mussten viel Geduld aufbringen, denn das ganze Wochenende lang herrschten sowohl in der Stadt als auch auf der Autobahn von Bangkok nach Pattaya kilometerlange Staus. Nach Aussage der Stadtverwaltung bescherte das Feuerwerksfestival dem lokalen Handel Einnahmen in Höhe von zwei Milliarden Baht.

DEZEMBER

Pattayas Polizei hat ein Kopfgeld von 50.000 Baht auf einen Räuber ausgesetzt, der am 9. November das Aurora-Goldgeschäft im Einkaufszentrum Tesco Lotus in Süd-Pattaya überfallen und Goldketten im Wert von fast einer Million Baht erbeutet hatte. Laut Polizei war der Verdächtige ein etwa 170 cm großer einheimischer Mann. Er fuhr ein schwarzes Honda-Wave-125i-Motorrad ohne Seitenspiegel und Nummernschild. Die Polizei sagte, dass Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Festnahme des Verdächtigen führen, mit 50.000 Baht belohnt werden.

• • •

Am 3. Dezember ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Pattaya Walking Street eine Straßenschlacht, nachdem zwei weibliche A-Go-Go-Angestellte in eine verbale Auseinandersetzung gerieten, die sich auf eine größere Gruppe von Menschen und Passanten ausweitete, darunter auch die Freunde der Kontrahenten und Sicherheitskräfte eines bekannten A-Go-Go-Clubs. Eine nicht identifizierte Person wurde bei dem Vorfall niedergestochen und verletzt. Der Messerstecher stellte sich noch am selben Tag der Polizei und behauptete, er habe in Notwehr gehandelt.

• • •

Während der Handel auf einen starken Aufschwung im Dezember hoffte, der sich auf lebhafte Einkaufsaktivitäten, Unterhaltungsveranstaltungen und einen lebhaften Tourismus stützte, verzeichnete Thailand einen neuen Omikron-Ausbruch mit einer steigenden Zahl von Todesopfern, der die Besorgnis über die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stimmung neu entfachte. Die neue Welle wurde im November deutlich. Vom 30. Oktober bis zum 5. November wurden in Thailand 2.759 Covid-19-Krankenhausaufenthalte und 40 Todesfälle verzeichnet. Zwischen dem 20. und 26. November stiegen die Zahlen auf 4.914 Krankenhauseinweisungen und 74 Todesfälle.

• • •

In der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Landes wurde am 3. Dezember der Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Thailand und Malaysia nach einem separatistischen Bombenanschlag eingestellt, der einen Güterzug zum Entgleisen brachte. Die Explosion im Bezirk Sadao riss 11 der 20 Waggons von den Gleisen und beschädigte das Gleisbett schwer. Es wurde niemand verletzt. Dies änderte sich jedoch schlagartig, als während der Bergungsarbeiten am 6. Dezember eine weitere Bombe explodierte. Bei dem Folgeanschlag wurden drei Bahnarbeiter getötet und vier weitere verletzt. Die Strecke wird seitdem per Schienenersatzverkehr bedient.

Eine Bombe ließ in Songkhla einen Güterzug entgleisen. Bei einem Folgeanschlag starben drei Bahnarbeiter. Foto: The Nation

• • •

Drei ehemalige Abteilungsleiter des Immigration Bureau (IB) haben Bestechungsgelder im Gegenzug für die Genehmigung von Non-Immigrant-Visa-Anträgen von mehr als 3.325 chinesischen Staatsangehörigen angenommen, die mit einem Touristenvisum nach Thailand eingereist waren, behauptete der ehemalige Politiker und Massagesalon-Magnat Chuwit Kamolvisit. Die Genehmigungen für diese Non-Immigrant-Visa Typ B (Business) und Typ O (andere Zwecke) wurden zwischen 2020 und dem letzten Jahr von den drei Polizeigeneraldirektoren erteilt, informierte der Whistleblower die Presse. Ihm zufolge lagen die Kosten für die Genehmigung eines solchen Antrags durch die drei ehemaligen Kommandeure zwischen 100.000 und 300.000 Baht pro Person.

• • •

Obwohl die Razzien in Pattayas Nachtleben bei den Touris­ten sehr unbeliebt waren, setzte die Polizei ihre intensiven Kontrollen auch im Dezember fort. Die Beamten wollten mit verstärkter Präsenz Verstößen gegen das Gesetz und gewalttätigen Konflikten entgegenwirken. Gleichzeitig führte die Einwanderungsbehörde stichprobenartige Passkontrollen bei Ausländern in der ganzen Stadt durch. Aufgespürt werden sollten Personen ohne gültiges Visum.

• • •

Premierminister Prayut Chan-o-cha begrüßte am 10. Dezember auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die zehnmillions­ten Touristen in Thailand in diesem Jahr – Hetham Almdlj und Njood Alkhuwaiter. Das Paar war mit dem Flug SV846 der Saudi Airlines in Bangkok gelandet.

• • •

Am 10. Dezember erreichten 600 russische Touristen mit zwei separaten Flüge aus dem ehemaligen Zarenreich den U-Tapao Airport nahe Pattaya. Da russische Touristen aufgrund der anhaltenden Sanktionen und Beschränkungen, die auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zurückzuführen sind, in ihren internationalen Reisezielen eingeschränkt sind, gilt Thailand als eines der beliebtes­ten Reiseziele von russischen Urlaubern. Pattaya erlebte im Dezember einen regelrechten „Russen-Boom“, nachdem russische Chartermaschinen U-Tapao wie in Vor-Corona-Zeiten wieder direkt anfliegen.