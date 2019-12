Von: Björn Jahner | 28.12.19

Januar

Zum Jahresanfang traten neue Regeln für Bootsführer und Touristen auf den Inseln Samui, Phangan und Tao in Kraft: Boote dürfen in Meeresgebieten mit Korallenriffen keine Anker werfen. Strengs­tens verboten sind die Entsorgung von Müll, Abwasser etc. auf See, ebenso das Füttern von Fischen oder anderen Meerestieren in Korallenriffgebieten sowie Seawalking und andere Aktivitäten, die Korallenriffe beschädigen. Verstöße werden mit Freiheits- und/ oder Geldstrafen geahndet.

• • •

Was einige schon immer vermutet haben, wurde im Januar durch eine Umfrage von „Thaivisa“ bestätigt: Fast ein Drittel der Pattaya-Expats trinkt täglich Bier. Befragt wurden 629 Expats. Und während 64 Prozent der Befragten dreimal pro Woche Bier trinken, sagten 7 Prozent, sie würden jede Woche 50 Flaschen konsumieren.

Februar

Der Siamesische Kampffisch bzw. Betta splendens wurde im Februar zu Thailands nationalem Wassertier erkoren. Foto: johannes / Adobe Stock

Im Februar trat das Betäubungsmittelgesetz B.E. 2562 zur medizinischen Anwendung von Cannabis in Kraft. Die Freigabe von Cannabis zur Behandlung von Patienten, zur Forschung und Entwicklung sowie für landwirtschaftliche, kommerzielle und industrielle Zwecke ist seitdem gesetzlich erlaubt.

• • •

Der siamesische Kampffisch („Betta splendens“) wurde zu Thailands nationalem Wassertier erkoren, um die weltberühmten bunten Fische zu erhalten. Durch den wachsenden Handel mit dem siamesischen Kampffisch werden weltweit jährlich rund eine Milliarde Baht erzielt.

• • •

Eine große Zahl von Ausländern sah ihren Aufenthalt in Thailand wegen der Verschärfung der Visa-Regeln in Gefahr. Nachdem die Immigration angekündigt hatte, dass nicht nur vor und beim Antrag eines Rentner-Visums 800.000 Baht auf einem thailändischen Bankkonto nachgewiesen werden müssen, sondern auch nach der Visumserteilung, startete „Thaivisa“ zwei Online-Umfragen. Auf die Frage, ob die finanziellen Anforderungen zum Verlassen des Königsreichs führen werden, antworteten 7,9 Prozent der 461 Umfrageteilnehmer mit Ja, 22,72 Prozent mit Nein. 69,38 Prozent gaben an, dass die Neuregelung für sie nicht problematisch sei. Auf die Frage einer zweiten Umfrage, ob Ausländer, die die Anforderungen nicht erfüllen, das Land verlassen müssten, antworteten 49 Prozent der 968 Befragten Ja, 51 Prozent nein.

März

Zum ersten Mal seit fast 70 Jahren krönt Thailand am 4. Mai wieder einen König. Rama X. ist nun voll im Amt. Foto: epa/Royal Household Bureau

Chiang Mai wurde am 12. März in den Morgenstunden auf „airvisual.com“ mit einem Luftqualitätsindex (AQI) von 209 auf Platz 1 der luftverschmutzten Städte weltweit eingestuft. Gegen Mittag verschlechterte sich der Index sogar auf 234. Die thailändische Sicherheitsgrenze für PM 2,5 beträgt 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, während die Sicherheitsgrenze für AQI 100 beträgt.

• • •

Fünf Jahre nach dem jüngsten Militärputsch fand in Thailand am 24. März erstmals wieder eine Parlamentswahl statt. Dabei geriet die Wahlkommission (EC) wegen weitverbreiteter Irrtümer und regelmäßiger Stimmrechtsverletzungen unter Beschuss. Berichte über Unstimmigkeiten verbreiteten sich in den sozialen Medien, noch bevor die Wahllokale geschlossen wurden. Netizens erzählten von Beamten, die Stimmzettel für falsche Wahlkreise austeilten, Mitarbeiter, die Stimmzettel für falsche Parteien ausgaben, und sogar von einem Soldaten, der einen Blick darauf erhob, wie seine Mitstreiter abstimmten. Einige Bürger waren zudem verwirrt von der Anzahl der Stimmzettel, die in einigen Gegenden die Wählerzahl überschritten hatten.

April

Kein Thema bestimmte Anfang April die Schlagzeilen der Medien und das Interesse der Öffentlichkeit mehr als die Entbindung von Lt. Gen. Surachate Hakparn alias „Big Joke“ von seiner Position als Immigration-Chef. Das Schweigen über den Grund, schuf Raum für die wildesten Spekulationen, eine Antwort blieb bis heute aus. Surachate dient seitdem als Sonderberater im Büro des Premierminis­ters. Zu seinem Nachfolger wurde Mitte April der ehemalige Befehlshaber einer Grenzschutzeinheit, Generalmajor Sompong „Big Oud“ Chingduangs, ernannt.

• • •

Akuter Wassernotstand auf Phuket sorgte dafür, dass Tankwagen die Haushalte und Geschäfte gegen Bezahlung Tag und Nacht mit Wasser versorgten. In sozialen Netzwerken wurde daraufhin das Wassermanagement der Insel heftig kritisiert.

• • •

Weniger Verkehrsunfälle, Tote und Verletzte an Songkran meldete das Road Safety Directing Center. An den „sieben gefährlichen Tagen“ vom 11. bis 17. April ereigneten sich landesweit 3.338 Unfälle, ein Rückgang um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es gab 386 Verkehrstote (-7,7%) und 3.442 Verletzte (-11,7%). Alkohol am Steuer war die häufigste Unfallursache, gefolgt von überhöhter Geschwindigkeit.

• • •

Für internationales Aufsehen sorgte die Vergewaltigung und Ermordung einer 26-jährigen deutschen Urlauberin auf Koh Si Chang in der Provinz Chonburi. Kurz nachdem die Frauenleiche unter einem Steinhaufen entdeckt wurde, fasste die Polizei den Täter. Der 24-jährige Thai stand zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss. Die Halswirbelsäule der Touristin war mit einem harten Gegenstand gebrochen worden. Der geständige Täter hatte die Frau angesprochen. Als sie darauf nicht reagierte, verfolgte und vergewaltigte er sie. Weil er Angst hatte, dass die Frau die Polizei rufen könnte, entschloss er sich, sie zu töten.

Mai

Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn ernannte am 1. Mai seine Gemahlin Generalin Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya zur Königin Suthida. Die Eheschließung nach Gesetz und Tradition fand vor der offiziellen Krönung des Majestäten statt.

• • •

Ein geschichtsträchtiges Ereignis war die offizielle Krönung von König Maha Vajiralongkorn am 4. Mai im Großen Palast in Bangkok. Damit hatte der 66-Jährige nun alle Würden und Vollmachten eines thailändischen Monarchen. Der Palast war während der Feier streng abgeriegelt. Trotzdem waren Zehntausende Schaulustige unterwegs. Der König erschien im Oldtimer, zusammen mit seiner neuen Frau, Königin Suthida (40) und seinem jüngs­ten Sohn, Prinz Dipangkorn Rasmijoti. Der 14-Jährige gilt als mutmaßlicher Thronfolger.

• • •

Prem Tinsulanonda verstarb am 26. Mai im Alter von 98 Jahren. Der Präsident des Kronrats war eine prägende Persönlichkeit der thailändischen Politik. Von 1980 bis 1988 war er Thailands 16. Premierminister, im August 1988 wurde Prem zum Mitglied des Kronrats ernannt. Im September 1998 wurde er Präsident der königlichen Berater. Nach seinem Tod wurde eine landesweite, dreiwöchige Staatstrauer verhängt.

Juni

Beim Festival „King of Durian 2019“ wurde eine Durianfrucht für 1,5 Millionen Baht versteigert. Für die Kanyao-Sorte, die teuerste weltweit, boten Dutzende wohlhabende Obstliebhaber astronomische Beträge. Ganze Durians verkaufen sich in Thailand normalerweise für rund 500 Baht.

• • •

Prayut Chan-o-cha wurde am 11. Juni als Premierminister bestätigt. Die königliche Billigung erfolgte in einer feierlichen Zeremonie im Regierungssitz. Prayut dankte Seiner Majestät und versprach, hohe ethische Standards aufrechtzuerhalten.

• • •

Somchai Khunpluem (82) starb am 17. Juni nach jahrelanger Krankheit. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Saensuk und ehemals einflussreichster Politiker der Ostküste hatte der Touristenstadt Bang Saen bei Chonburi Wohlstand und Entwicklung gebracht, war jedoch auch in illegale Aktivitäten verwickelt. Er wurde zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis wegen Korruption bei der Schaffung einer Mülldeponie bei Pattaya verurteilt und zu weiteren 25 Jahren Haft, da er einen politischen Rivalen ermorden ließ. Er floh aus Thailand, wurde aber am 30. Januar 2013 in Bangkok geschnappt.

Juli

Der als Jet-Set- und Luxus-Mönch Phra Nen Kham weithin bekannte Wirapol Sukphol hatte Anfang Juli nach seiner Verurteilung wegen wiederholter Vergewaltigung eines minderjährigen Mädchens und Betrugs seine Berufung gegen eine 20-jährige Haftstrafe zurückgezogen. Der Strafgerichtshof hatte Wirapol am 9. August 2018 zu insgesamt 114 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 29 Personen getäuscht hatte, für Hilfsprojekte und den Bau des angeblich größten Buddha-Bildnisses der Welt zu spenden. Stattdessen kaufte er mit dem Geld einen Privatjet und Luxusautos. Die Gesamtstrafe unterteilt sich in eine 87-jährige Haftstrafe wegen öffentlichen Betrugs, drei Jahre wegen Computerkriminalität und 24 Jahre wegen Geldwäsche. Wirapol war zuvor Mönch im Wat Pa Khantitham im Bezirk Kanthararom in der Provinz Sisaket.

• • •

Nach den Rekordzahlen für Besucher und Übernachtungen der letzten Jahre meldet Pattayas Tourismusbranche ein Ende des Booms. Der Präsident der Pattaya Business and Tourism Association bezeichnete den chinesischen Markt als „eher ruhig“ und den Konkurrenten Vietnam als beängstigend. Offizielle Statistiken zu den Urlauberzahlen wurden von vielen Experten als geschönt angesehen. Vor allem Urlauber aus Ozeanien, Europa und dem Nahen Osten mieden das Königreich und suchten andere Länder in Südostasien auf.

August

Mit dem Aquaria Phuket ist im Einkaufszentrum Central Floresta Thailands größtes Aquarium eröffnet worden. In den Süß- und Salzwassertanks sind 51.000 Wassertiere von 300 Spezies zu sehen. Sie leben in unterschiedlichen Zonen, rund sieben Millionen Liter Wasser füllen die Tanks. Ein Highlight des Aquariums ist die Zone „River Giants“ mit großen Flussfischen. Das 10.000 Quadratmeter große Aquarium soll 600 Millionen Baht gekostet haben.

• • •

Das am 1. Juli in der südlichen Provinz Krabi gestrandete Seekuh-Baby Yamil ist am 22. August gestorben. Das Dugong-Baby erlag einem Schock und Herzstillstand, nachdem es in den letzten Tagen vor seinem Tod an Verdauungsstörungen gelitten hatte. Tierärzte fanden später mehrere Plastikteile im Magen. Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sirivannavari gab dem Dugong den Namen „Yamil“, als er von Krabi nach Phuket verlegt wurde, um dort von Tierärzten behandelt zu werden. Yamil bedeutet im Yawi-Dialekt „hübscher junger Mann des Meeres“.

• • •

Der Oberste Gerichtshof hat am 29. August in der Berufungsverhandlung das Todesurteil gegen die beiden Migranten Zaw Lin und Wai Phyo aus Myanmar im Mordfall Koh Tao bestätigt. Die beiden Männer wurden am 15. September 2014 wegen Mordes an den britischen Touristen Hannah Witheridge und David Miller zum Tode verurteilt. Zunächst legten die Mütter der beiden Männer beim Gericht von Koh Samui Berufung gegen die Todesurteile ein. Es wurden Bedenken hinsichtlich der Urteile, insbesondere der in der Untersuchung verwendeten DNA-Beweise, geltend gemacht. Die Berufung wurde im März 2017 abgewiesen. Die letzte Berufung, die 319 Seiten umfasste, wurde am 21. August letzten Jahres vom Thailand Lawyers Council beim Obers­ten Gerichtshof eingereicht. Der Rat wies darauf hin, dass Win und Zaw während des gesamten Verfahrens „Gerechtigkeit und Fairness verweigert“ wurden und unschuldig sind. Die Polizei habe bei der Erhebung von DNA-Beweisen und telefonischen Aufzeichnungen während der Ermittlungen gegen das Standardverfahren der Polizei verstoßen. Der Rat sagte weiter, die Polizei habe bei der Suche nach DNA-Beweisen keine ordnungsgemäßen Verfahren eingeleitet und die beiden Migranten gezwungen, den Mord zuzugeben.

• • •

Am 31. August hat mit dem Central Village das nach Aussage des Betreibers Central Pattana erste internationale Luxus-Outlet Thailands in der Nähe des Suvarnabhumi Airport eröffnet. Zur Eröffnung führten die Boutiquen der Fünf-Milliarden-Baht-Shopping-Welt rund 130 bekannte internationale Luxus- sowie Lifestyle-Marken. Geworben wurde mit Preisnachlässen von 35 bis 70 Prozent.

September

Das Zusammentreffen der Tropenstürme „Podul“ und „Kajiki“ sorgte im Nordosten für verheerende Überschwemmungen. Foto: epa/Royal Thai Army

Die Tropenstürme „Podul“ und „Kajiki“ verursachten in mehreren Provinzen schwere Schäden. Sturzfluten hatten 6.382 Dörfer im Norden, Nordosten und Osten des Landes getroffen. In einigen Teilen der Provinz Khon Kaen stand das Wasser bis zu drei Meter hoch. Laut der betroffenen Bevölkerung war es die größte Sintflut seit 40 Jahren. So warteten am 9. September über 16.000 Menschen in sieben Provinzen auf ihre Evakuierung. Besonders kritisch war die Situation auch in den Provinzen Phitsanulok, Phichit, Amnat Charoen, Yasothon, Ubon Ratchathani, Roi Et und Sisaket.

• • •

Seit September müssen Touristen, die ein Motorrad mieten möchten, eine in Thailand gültige Fahrlizenz vorweisen können. Foto: JRP Studio / Fotolia.com

Touristen, die ein Motorrad mieten möchten, müssen seit September neben ihrem Reisepass einen für Thailand gültigen Führerschein vorweisen. Neben der thailändischen Fahrlizenz - Pflicht bei Aufenthalten über drei Monate - wird auch der internationale Führerschein - für Deutsche und Österreicher nach dem Internationalen Abkommen über Kraftfahrzeugverkehr von 1926 / für Schweizer nach dem Internationalen Abkommen über Kraftfahrzeugverkehr von 1949 - in Kombination mit dem Führerschein des Heimatlandes von der Polizei anerkannt. Der internationale Führerschein ist nur in Verbindung mit dem nationalen Führerschein gültig. Die Fahrerlaubnis des Heimatlandes allein wird in Thailand offiziell nicht anerkannt.

• • •

Die Einwanderungsbehörde gab bekannt, das Ankunfts- und Abflugformular TM6 abzuschaffen, das Touristen bei der Einreise in den Reisepass geheftet wird. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass die TM6-Formulare zu Lagerproblemen geführt hätten.

• • •

Der Konkurs des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook traf den thailändischen Tourismus und wirkte sich auf die Zahl der britischen und skandinavischen Urlauber aus. Empfindlich traf der Konkurs die Agentur Asian Trails, die Briten in Phuket, Phang-nga und Koh Samui betreut, sowie die auf britische Gäste eingestellten Hotels wie Dusit Thani, Anantara und Mandara.

• • •

Die Regierung hat drei geplante Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken von Bangkok nach Chiang Mai, von Bangkok nach Surat Thani und von Rayong nach Trat mangels privater Beteiligungen auf Eis gelegt. So zeigten private Investoren kein Interesse am Bau dieser High-Speed-Trassen. Der Grund: Den enormen Kosten bei Routen über 600 Kilometern stehen keine ausreichenden Einnahmen gegenüber.

• • •

Verkehrspolizisten können seit dem 20. September nicht mehr den Führerschein einziehen, wenn Auto- und Motorradfahrer wegen Verkehrsverstößen ein Bußgeld bezahlen müssen. Sie sind jedoch weiterhin befugt, Strafzettel vor Ort bei einem Verstoß gegen die Verkehrsregeln auszustellen. Wenn der Fahrer nicht anwesend ist, wird das Ticket an dem Fahrzeug befestigt oder per Einschreiben an den Fahrer mit dem Nachweis des Verstoßes zugestellt.

Oktober

Am 1. Oktober trat die Steuer­erhöhung auf zuckerhaltige Getränke in Thailand in Kraft. Sie nahm die Hersteller in die Pflicht, dass Getränke mit einer maximalen Zuckermenge von 6 Gramm pro 100 Milliliter hergestellt werden. So sollen chronische Krankheiten und Zahnprobleme reduziert werden.

• • •

Die im Frühjahr vom Kabinett genehmigte Krankenversicherungspflicht für ausländische Rentner, die bei einer thailändischen Botschaft oder bei einem thailändischen Konsulat im Ausland ein Non Immigrant Visa O-A beantragen möchten, trat im Oktober in Kraft. Die Krankenversicherung muss für die gesamte beabsichtigte Aufenthaltsdauer in Thailand gelten sowie eine Deckungssumme von 400.000 Baht („inpatient“) und 40.000 Baht („outpatient“) aufweisen.

• • •

Der Tod von sechs wilden Elefanten schockierte das Land. Sie waren am 5. Oktober in den Wasserfall Haew Narok im Nationalpark Khao Yai gestürzt und ertrunken. Ranger wurden auf das Brüllen der Tiere aufmerksam und kümmerten sich zuerst um zwei überlebende Dickhäuter, die auf einem Felsvorsprung standen. Darunter war die Mutter eines jungen Elefanten. Offenbar hatten sie vergeblich versucht, in das fließende Wasser vorzudringen, um ihre Artgenossen zu retten. Dann entdeckten die Parkranger die sechs toten Dickhäuter im Wasserfall, darunter ein Elefantenbaby im Alter von drei Jahren.

• • •

Wegen der starken Baht-Währung bleiben viele Touristen Thailand fern. Sie reisen in Länder mit günstigerem Wechselkurs. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Die Bank of Thailand (BOT) stellte am 10. Oktober drei neue Maßnahmen vor, um die Stärke der Baht-Währung einzudämmen: Erstens die Liberalisierung des Kapitalabflusses, damit Einzelinvestoren und institutionellen Anlegern ermöglicht wird, mehr Geld für Investitionen im Ausland aus dem Land herauszunehmen. Zweitens die Überprüfung des Imports und Exports von Gold, um sicherzustellen, dass der Goldhandel den Wert des Baht nicht stark beeinflusst. Drittens die Untersuchung der Struktur des Leis­tungsbilanzüberschusses.

• • •

Die für den 24. Oktober geplante Barkenprozession mit Seiner Majestät König Vajiralongkorn wurde wegen der starken Gezeiten im Fluss Chao Phraya auf den 12. Dezember verschoben.

• • •

Mit Highspeed an die Ostküste: Am 24. Oktober wurde dafür mit der Vertragsunterzeichnung der Grundstein gelegt. Foto: Chonburi Index

Am 24. Oktober erfolgte die Unterzeichnung einer staatlich-privaten Partnerschaft (PPP) zwischen der staatlichen Eisenbahngesellschaft (SRT) und dem von der Charoen-Pokphand-Gruppe geführten Konsortium für den Bau der mit 224 Milliarden Baht veranschlagten Hochgeschwindigkeitsstrecke. Sie wird die internationalen Flughäfen Don Mueang und Suvarnabhumi in Bangkok mit dem Flughafen U-Tapao in Rayong verbinden.

• • •

Der Pegel des Flusses Mekong war Ende Oktober auf ein kritisches Niveau gefallen. Am 29. Oktober war der Wasserstand mit nur 1,50 Metern niedriger als in den Vorjahren. Wegen unzureichender Niederschläge führten viele Stauseen in der Provinz nur 20 bis 30 Prozent ihrer Speicherkapazität. Und aus den Nebenflüssen floss kaum Wasser in den Mekong. In vielen Abschnitten ragten Sandinseln aus dem Fluss, was die Navigation für Frachtschiffe und Fischerboote erschwerte.

November

Am 1. November wurde die Höhle Tham Luang in der Nordprovinz Chiang Rai für Besucher geöffnet. In der Höhle wurden fast 18 Monate zuvor zwölf Spieler einer örtlichen Jugend-Fußballmannschaft mit ihrem Co-Trainer eingeschlossen, nachdem heftige Regenfälle die Höhle überfluteten. In einer dramatischen Rettungsaktion, die tagelang weltweit verfolgt wurde, wurden die Jugendlichen und ihr Trainer von Tauchern aus der Höhle geholt.

• • •

Mit dem geplanten „Double Tourist Visa“ will die Regierung mehr ausländische Urlauber nach Thailand holen. Foto: Евгений Шемякин / Adobe Stock

Ende November gab die Regierung bekannt, dass sie die Einführung von Double Tourist Visa mit zeitlicher Begrenzung planen würde, um mehr ausländische Touris­ten ins Land zu holen. Mit einem Double Tourist Visa könnten Thailand-Urlauber in benachbarte Länder wie Kambodscha, Laos oder Malaysia reisen und anschließend wieder in das Königreich zurückkehren, ohne ein neues Visum beantragen zu müssen. Es sollen auch mehr Touristen die Möglichkeit erhalten, ihr Visum online zu beantragen.

• • •

Am 20. November wurde Thanathorn Juangroongruangkit wegen eines Verstoßes gegen das Wahlgesetz verurteilt. Foto: epa/Narong Sangnak

Das Verfassungsgericht verurteilte am 20. November den Oppositionsführer Thanathorn Juangroongruangkit wegen eines Verstoßes gegen das Wahlgesetz und disqualifizierte ihn als Parlamentsabgeordneten. Thanathorn, der die Partei Future Forward leitet, wurde für schuldig befunden, Anteile an einer Medienfirma zu besitzen, als er sich für die Parlamentswahl am 24. März registrieren ließ. Das Gericht verbot dem 40-jährigen Politiker jedoch nicht, künftig für ein politisches Amt zu kandidieren, und verkündete auch keine Haftstrafe, wie Anhänger befürchtet hatten. Obwohl Thanathorn vor Gericht aussagte, dass er die Anteile an der Firma V-Luck Media bereits am 8. Januar verkauft hatte, urteilten die Richter, dass es keine konkreten Beweise für die Übertragung gab.

• • •

Asset World Corp. (AWC), Immobilienarm der TCC Group des Magnaten Charoen Sirivadhanabhakdi, gab Mitte November bekannt, 20 Milliarden Baht in ein Einkaufszentrum mit zwei Hotels in Pattaya investieren zu wollen. Der 60-stöckige Komplex entsteht auf einem 16 Rai großen Areal und soll in fünf Jahren fertiggestellt werden. In der ersten Phase wird nach vier Jahren die Shopping Mall eröffnet, später die beiden Hotels JW Marriott The Pattaya Beach Resort & Spa sowie das Pattaya Marriott Marquis Hotel mit insgesamt 1.298 Zimmern und 10.000 Quadratmetern für Kongresse und Messen (Mice).

• • •

Rund 60.000 Menschen nahmen an der Papstmesse am 21. November im Bangkoker National Stadium teil. Foto: epa/Narong Sangnak

Vom 20. bis 23. November war Papst Franziskus in Bangkok. Bei einer Messe im National Stadium vor rund 60.000 Menschen sprach das Katholiken-Oberhaupt von „Jungen, Mädchen und Frauen, die der Prostitution und dem Menschenhandel ausgesetzt sind und in ihrer ureigentlichen Würde gedemütigt werden“. Vor Minis­terpräsident Prayut Chan-o-cha lobte Franziskus „Anstrengungen“ der Regierung, die „Plage“ der Ausbeutung von Frauen und Kindern „auszurotten“. Er appellierte an die Regierung, „dieses Übel auszumerzen und einen Weg anzubieten, ihnen ihre Würde zurückzugeben“.

Dezember

Am U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport wurde am 4. Dezember das zweite Terminal offiziell eröffnet. Mit der neuen Abflug- und Ankunftshalle soll die Kapazität auf über zwei Millionen Passagiere pro Jahr und später auf fünf Millionen erhöht werden.

• • •

Der Leiter der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang, hat seine Beamten aufgefordert, gegen ausländische Touristen nicht zu streng vorzugehen und mehr Menschlichkeit und Mitgefühl zu zeigen. Gemäß Sompong würde übermäßige Strenge Ausländer davon abhalten, erneut im Königreich zu urlauben. Thailand brauche das Geld der Touristen.

• • •

Vertreter der Tourismusindus­trie haben Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchaktiprakarn bei seinem Besuch auf Koh Samui Mitte Dezember den Wunsch nach einer 18 Kilometer langen Brücke zwischen Koh Samui und dem Festland in Nakhon Si Thammarat vorgetragen. Die Baukosten werden auf etwa 30 Milliarden Baht geschätzt. Derzeit können Touristen die Insel nur mit dem Flugzeug oder der Fähre erreichen. Eine Brücke würde den Tourismus ankurbeln, weil die zeitaufwendige Anreise mit der Fähre entfiele, ebenso die langen Warteschlangen an den Fährterminals.