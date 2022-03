BERLIN: Um menschliches Leid im Krieg zu verringern, hat die internationale Gemeinschaft das humanitäre Völkerrecht ins Leben gerufen. Es legt die Regeln in Zeiten von bewaffneten Konflikten fest und will vor allem Menschen schützen, die nicht direkt an den Kämpfen beteiligt sind - wie Zivilisten oder Gefangene. Zu seinen Kernstücken gehören neben der Haager Landkriegsordnung von 1907 die vier Genfer Konventionen von 1949 mit ihren Zusatzprotokollen von 1977 und 2005.

Sie regeln unter anderem den Umgang mit verwundeten und gefallenen Soldaten, die Behandlung Kriegsgefangener oder den Schutz der Zivilbevölkerung unter Fremdherrschaft und in besetzten Gebieten. Die Genfer Konventionen sind heute fast weltweit bindend.

Als Folge des Holocaust hatte die Vollversammlung der Vereinten Nationen 1948 schon das «Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes» verabschiedet, das 1951 in Kraft trat - ein weiteres Schlüsselelement des humanitären Völkerrechts. Gemäß Artikel 2 der UN-Konvention geht es dabei um Handlungen, «begangen in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören».

Erstmals seit der Invasion in die Ukraine muss sich Russland nun vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag - dem höchsten UN-Gericht - wegen der Verletzung der Völkermord-Konvention von 1948 verantworten. Der Gerichtshof soll Konflikte zwischen Staaten lösen.

Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgt seit 2002 der Internationale Strafgerichtshof - ebenfalls in Den Haag. Vertragliche Grundlage dafür ist das 1998 in Rom verabschiedete und 2002 in Kraft getretene Römische Statut.

Anders als das UN-Gericht verfolgt der Strafgerichtshof nicht Staaten, sondern Individuen und hat angesichts des russischen Angriffs bereits Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet.