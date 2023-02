Von: Björn Jahner | 06.02.23

Dieter Jandt, Autor von German Cop, ein Thailand-Krimi mit Rezepten, meldet sich mit seinem neuesten Thailand-Roman – Das Haus an der Grenze – zurück.

Nach einigen Jahren, die sie in Deutschland verbracht hatte, kehrt Nok in ihre alte Heimat Thailand zurück, aus der sie einst vor der Vergangenheit – besonders aber vor ihren Eltern – geflohen war. Für ihren deutschen Ehemann Lehnert, der die ganze Zeit in der Grenzstadt Mae Sai auf sie gewartet hatte, geht dadurch sein Lebenswunsch in Erfüllung. Er fühlt sich nun am Ziel seiner Träume und sehnt sich nach einem glücklichen gemeinsamen Leben. Doch bald ereignet sich ein tragischer Unfall, bei dem Nok stirbt. Für Lehnert, der daraufhin von ihrer Familie verstoßen wird, beginnt eine Odyssee zwischen westlich geprägter Rationalität und Glaubensvorstellungen der Einheimischen…

Dieter Jandt, Jahrgang 1954, lebt als freier Autor und Journalist in Wuppertal, hält sich aber oft im Norden von Thailand auf. Er schreibt Hörspiele, Radio-Features und Reportagen, auch über Thailand, Laos und China, und arbeitete bis 2018 in der Redaktion der Literaturzeitschrift „Karussell“.

Das Haus an der Grenze (ISBN 978-3-906 082-86-8) ist 2022 im Schweizer KaMeRu Verlag erschienen und im deutschsprachigen Buchhandel erhältlich. Mehr erfahren Sie unter Kameru.ch/das-haus-an-der-grenze.