Das große Corona-ABC

Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.20

Ob Eurodance, Heiligenfigur, Autos oder Spionagesatelliten: Sie haben alle mit Corona zu tun – weil sie so heißen. Ein Überblick von A bis Z:

A wie Antike: Der Wort-Ursprung von Corona liegt im griechischen Ausdruck korṓnē und bezeichnet etwas „Gekrümmtes“. Im Lateinischen steht corōna für etwas „Ringförmiges“.

B wie Bier: Die Biermarke „Corona Extra“ wird seit 1925 in Mexiko City gebraut. Mittlerweile wird es in mehr als 180 Ländern getrunken. Zurzeit schwächelt aber der Absatz.

C wie Coronaviren: Sars-CoV-2 ist Teil der Familie der Coronaviren. Unter einem Elektronenmikroskop betrachtet, scheint ihre Hülle von einem Strahlenkranz umgeben zu sein, daher ihr Name.

D wie Disney: Im Film „Rapunzel – Neu verföhnt“ lebt Rapunzel einsam in einem Turm, denn laut ihrer Mutter ist es draußen, im Königreich Corona, schlicht zu gefährlich.

E wie Eurodance: „Rhythm of the Night“ aus dem Jahr 1993 ist der erfolgreichste Song der italienischen Eurodance-Band Corona – und sorgt selbst in der Quarantäne für gute Laune.

F wie Fußballclub: In Polen spielt der Fußball-Erstliga-Club Korona Kielce, in der rumänischen Eishockeyliga heißt der amtierende Meis­ter ASC Corona 2010 Brașov.

G wie Gedicht: Im Gedicht „Corona“ beschrieb Paul Celan 1948 wohl seine Zuneigung zu Ingeborg Bachmann. Ein Paar stellt darin seine Liebe zur Schau.

H wie Heilige: Der Legende nach hieß die Heilige Corona eigentlich Stephana. Doch als Patronin des Geldes brachte ihr dies den Namen Corona ein. Ironie der Geschichte: Heute gilt sie auch als Schutzpatronin gegen Seuchen.

I wie Insigne: „Corona real“ wird die Königskrone in Spanien genannt. Real ist daran allerdings kaum etwas: Diese Insigne findet sich lediglich noch im spanischen Wappen.

J wie Junge Leute: Feiern bis der Arzt kommt! Auf „Corona-Partys“ treffen sich gesunde, oft junge Menschen mit Infizierten, um sich anzustecken und so gegen Covid-19 immun zu werden. Das Robert Koch-Institut rät davon ab.

K wie Kranz: Im alten Rom trugen viele Corona auf dem Kopf. Kränze aus Metall, Blättern oder Blumen waren Auszeichnungen für Mut und Kampfgeist und symbolisierten Ehre.

L wie Lanzarote: Der Vulkan La Corona (609 m) ist der höchste Punkt der Insel Lanzarote.

M wie Mineral: „Coronadit“ ist ein Oxidmineral und setzt sich chemisch aus Blei, Mangan und Sauerstoff zusammen.

N wie Nördliche Krone: Die hellsten Sterne der „Corona Borealis“ bilden einen Halbkreisbogen. Daher wird das Sternbild auch „Nördliche Krone“ genannt. Auf der südlichen Himmelshalbkugel gibt es das Gegenstück „Corona Australis“.

O wie Orbit: In den 1960er Jahren begannen die USA, mit ersten Spionagesatelliten unter dem Decknamen „Corona“ die damalige UdSSR und die Volksrepublik China zu beobachten.

P wie Pusteln: „Corona veneris“ wird ein sekundärer Hautausschlag an der Stirn als Folge der Krankheit Syphilis genannt.

Q wie Qualle: Die Kranzquallen, lateinisch auch Coronatae genannt, sind eine Ordnung der Schirmquallen. Sie leben vor allem in größeren Tiefen der tropischen Meere.

R wie Riverside County: Anfang des 20. Jahrhunderts galt Corona im Riverside County östlich von Los Angeles als „Zitronenhauptstadt der Welt“, in der bis zu 1.000 Tonnen Zitronen am Tag verarbeitet wurden.

S wie Schreibmaschine: Die tragbare, schwarze „Corona 3“ war eine der meistverkauften Schreibmaschinen (ca. 600.000) der Geschichte.

T wie Tandem: Als „Coronabros“ mixten die Musikproduzenten Carlos Serrano del Rio und DJ Mike MD Anfang der 2000er Jahre House Musik mit Latin-Klängen.

U wie Uhr: Der französische Edel-Uhrenhersteller René Mouris führt eine Reihe von aktuell acht Herren-Modellen mit dem Titel „Corona“.

V wie Vorname: „Corona“ oder auch „Korona“ wurden in den vergangenen neun Jahren mehr als 20 neugeborene Mädchen in Deutschland genannt, in den Niederlanden zuletzt etwa 130.

W wie Weltraum: Im „Corona Magazine“ lesen Fans fantastischer Literatur Rezensionen und Kolumnen zu Star Trek, Star Wars und Co.

X wie X in Asterix: In der französischen Comic-Ausgabe von „Asterix in Italien“ (2017) hieß ein Gegner von Asterix und Obelix beim Wagenrennen „Coronavirus“. Für die deutsche Version erschien der Name eines Virus für eine Figur aber ungeeignet.

Y wie Yaris: So lautet ein aktuelles Automodell von Toyota. Doch fast 40 Jahre lief beim japanischen Autohersteller der „Toyota Corona“ vom Band.

Z wie Zigarrenformat: Unterschieden nach Länge, Dicke und Form ist die „Corona“ mit 130 bis 170 Millimetern Länge und 15 bis 18,5 Millimetern Durchmesser das gängigste Format.