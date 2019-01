Von: Björn Jahner | 31.01.19

Eine Woche lang wird im Wat Chalong wieder ausgelassen gefeiert. Foto: The Thaiger

PHUKET: Es ist soweit! Mit der „Wat Chalong Fair“ wird ab Montag, 4. Februar wieder das größte Tempelfest der Insel ausgerichtet.

Eine Woche lang verwandelt sich das Wat Chalong in der Chao Fah Tawan Tok Road in ein fröhliches Volksfest mit vielen Markt- und Essensständen, kulturellen und musikalischen Darbietungen sowie vielen weiteren Attraktionen, das auch in diesem Jahr Tausende Besucher anziehen wird. Zu den Höhepunkten zählt unter anderem ein traditionelles Schattentheater (nang talung). Abgerundet wird das Veranstaltungsprogramm mit Konzerten von bekannten thailändischen Bands – umsonst und draußen! Die Besucher erhalten auch die Möglichkeit, dem hochverehrten Mönch Luangpor Chaem Respekt zu zollen, von dem ein Abbild ausgestellt wird.