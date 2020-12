Von: Björn Jahner | 14.12.20

Foto: The Museum Of Buddhist Art

PATTAYA: Unter vielen Residenten in Pattaya nahezu unbekannt ist The Museum of Buddhist Art Nongprue, das als Stätte der buddhistischen Kunst und Kultur das größte seiner Art in ganz Thailand ist.

Es wurde mit dem Ziel gegründet, die Schönheit der verschiedenen Kunstrichtungen des Buddhismus zu präsentieren und wird von der Thai Arts Promotion and Conservation Foundation geleitet. Aufgrund seiner großen Anzahl an Buddhastatuen wird es auch als Buddha-Statuen-Museum bezeichnet. Präsentiert werden Abbilder des Erleuchteten aus den unterschiedlichsten Kunst-Epochen und Stilrichtungen: Rattanakosin, Sukhothai, Perlen und Jade, Lan Xang, Ban Chiang, Srivichai, Christentum, Yao-Malereien, Myanmar und Tai Lue, Guan Yin und chinesische Gottheiten, Einsiedler, Dong Son und Vietnam, Davaravadi, Lanna, Lopburi, Ayutthaya, Guan-Yin-Schrein, Ganesha-Tempel.



The Museum of Buddhist Art Nongprue hat täglich von 08.00 bis 16.30 Uhr geöffnet und befindet sich in der 50/50 Soi Nong-Mai-Kaen 19, Nong-Mai-Kaen Road. GPS: 12.910347, 100.944277. Auskunft unter der Rufnummer 038-195.224 sowie per E-Mail. Mehr erfahren Sie hier.