Das Finanzministerium schlägt Bargeld für Arbeitslose vor

BANGKOK: Das Finanzministerium will allen durch die Covid-19-Krise arbeitslosen Frauen und Männer sowie von der Schließung betroffenen Geschäftsleuten in Bangkok und in den Provinzen mit Bargeld unterstützen.

Laut dem Staatssekretär des Ministeriums, Prasong Poontaneat, soll das Hilfspaket am Dienstag vom Kabinett beschlossen werden. Sozial Versicherte werden vom Sozialversicherungsamt betreut, während diejenigen, die nicht versichert sind, vom Finanzministerium finanziell unterstützt werden.

Die Behörde will auf ein Notfallbudget von rund 20 Milliarden Baht zurückgreifen, um Menschen, die von der Covid-19-Krise betroffen sind, Bargeld zur Verfügung zu stellen. Jeder Antragsteller soll zwei Monate lang Bargeld in Höhe von 2.000 Baht pro Person erhalten, insgesamt also 4.000 Baht. „Wir gehen davon aus, dass rund fünf Millionen Menschen für die Geldausgabe in Frage kommen", fügte Prasong hinzu.