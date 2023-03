HAMBURG: Der blutige Amoklauf in Hamburg-Alsterdorf hätte noch mehr Menschen das Leben kosten können. Glücklicherweise sind am Donnerstagabend auf solche Lagen geschulte Beamte in der Nähe - sie stoppen den Täter.

Der Amoklauf in einem Hamburger Gemeindehaus der Zeugen Jehovas war nach Angaben der Polizei ein sehr dynamisches Geschehen. Die eigentliche Tat, bei der der Schütze mit seiner Pistole neun Magazine mit jeweils 15 Patronen verschoss, spielte sich am Donnerstagabend innerhalb von nur 20 Minuten ab.

19.00 Uhr - Die Gemeinde versammelt sich zu ihrem regulären Gottesdienst am Donnerstag. Laut einem Sprecher der Zeugen Jehovas sind es 36 Personen, weitere 25 sind über einen Live-Stream zugeschaltet.

20.45 Uhr - Der Gottesdienst endet. Die Teilnehmer führen noch Gespräche. Eine Besucherin verlässt das Gebäude, geht zu ihrem Auto auf dem Parkplatz. Sie wird zuerst angegriffen, kann aber leicht verletzt flüchten. Die Polizei stellt später zehn Einschüsse an ihrem Auto fest. Der Täter geht zu einem Fenster und feuert durch die Scheibe auf die noch im Saal Anwesenden, wie Einsatzleiter Matthias Tresp am Freitag berichtet. Dann dringt der Mann in das Gebäude ein und schießt weiter.

«Ich habe gegen zehn vor neun Uhr mehrfach Schüsse vernommen. Die klangen sehr metallisch», sagt Anwohnerin Lara Bauch. «Erst dachten wir, dass auf der Baustelle so spät noch Arbeiten sind. Es hat sich dann herausgestellt, dass das nicht der Fall ist.» Die 23-jährige Studentin wohnt mit ihrem Freund in einer Seitenstraße gegenüber und hat aus ihrer Dachwohnung direkte Sicht auf den Tatort an der viel befahrenen Straße Deelböge.

21.04 Uhr - Bei der Feuerwehr und der Polizei gehen 47 Notrufe ein. Die dramatische Lage sei sofort deutlich geworden, sagt Tresp. Die Anrufer melden Schüsse in dem Gemeindehaus. Gott sei Dank, so Tresp, sei eine Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) ganz in der Nähe gewesen.

21.09 Uhr - Die auf Amoklagen geschulten Beamten der USE sind vor Ort. Die Tür des Gemeindehauses ist verschlossen, die Beamten öffnen sie von innen nach einem Schuss in die Scheibe. Im Saal liegen Verletzte und Tote am Boden. Ein Mann flüchtet vor den Beamten ins Obergeschoss. Die Polizisten folgen ihm und hören einen Schuss. Sie finden den mutmaßlichen Täter mit einer Faustfeuerwaffe und neun leergeschossenen Magazine. Am Körper trägt er noch zwei gefüllte Magazine, in einem Rucksack hat er 20 weitere mit jeweils 15 Schuss, wie der Leiter der Staatsanwaltschaft, Ralf Peter Anders sagt.

21.11 Uhr - Die Polizei löst einen Großeinsatz aus, an dem sich fast 953 Beamte beteiligen. Die Frage, ob es einen zweiten Täter gibt, bleibt für die Einsatzkräfte in den nächsten Stunden eine große Herausforderung. Zeugenaussagen hätten darauf hingedeutet, dass es nur einen Täter gab, sagt Tresp. Aber es taucht ein Handyvideo eines Zeugen von der benachbarten Tankstelle auf. Die Aufnahme scheint eine zweite dunkle Person zu zeigen, die auf das Gebäude zugeht.

22.32 Uhr - Die Polizeiführung gibt eine Handy-Warnung für Bewohner des Stadtgebiets heraus. «Meiden Sie den Gefahrenbereich», werden die Empfänger aufgefordert. Dann ergibt die weitere Auswertung des Handyvideos, dass der mutmaßliche zweite Täter bloß der Schatten des einen Täters war, erklärt Tresp.

00.30 Uhr - Beamte durchsuchen die Wohnung von Philipp F. (35) in Altona. Sie stellen nach Angaben von Anders 15 volle Magazine jeweils 15 Patronen und vier Schachteln mit weiteren 200 Patronen sicher, zudem Laptops und Smartphones. «Nach jetzigen Erkenntnissen gibt es keinen weiteren Täter, die Gefahrenlage ist insoweit im Griff, und es gibt auch keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund», sagt Anders am Freitagmittag.