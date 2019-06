Von: Björn Jahner | 21.06.19

Das beliebte Burger House zieht um und empfängt seine hungrigen Gäste ab dem 2. Juli an neuer Adresse. Foto Facebook/Burger House Pattaya

PATTAYA: Das Burger House in Pattayas „Dark Side“, bekannt für seine üppig belegten Burger, deftige Schweizer Küche und sein authentisches Thai Food, schließt am Montag, 24. Juni seine Filiale in der Nern Plub Wan Road, Ecke 47.

Doch keine Panik – Stammgäste, die ihre gerade erst erwiderte Liebe zu Burger-Buns und -Pattys schwinden sehen, können unbesorgt sein! Denn der Schweizer Burger-Brutzler eröffnet bereits am Dienstag, 2. Juli an neuer Adresse:

24/35 Mabtatoe Road, Nongmaikaen Soi 12 (GPS: 12.909917, 100.935928).

Das neue Burger House auch Schwiizerstübli genannt, hat dienstags bis sonntags von 11 bis 23 Uhr geöffnet und befindet sich in der Nähe zur Feuerwache in Nongprue (Pattaya „Dark Side“), gegenüber vom Udomsuk Village. Doch bis es soweit ist, kann man seinen Heißhunger auf „gutburgerliche“ Küche noch einige Tage am gewohnten Standort stillen. Kontakt, Tel.: 064-698.7705.