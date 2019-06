Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

Konfliktbeladener G20-Gipfel beginnt

OSAKA (dpa) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Kriegsgefahr in der Golfregion werden die Hauptthemen des G20-Gipfels sein, der am Freitag im japanischen Osaka beginnt.



Neben den gemeinsamen Beratungen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsmächte wird es auch zahlreiche Einzelgespräche von großer Bedeutung geben. So trifft US-Präsident Donald Trump am ersten Gipfeltag unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Letzter Rettungsversuch des Atomabkommens mit dem Iran

WIEN (dpa) - Die Partner des Atomabkommens mit dem Iran beraten am Freitag in Wien erneut darüber, wie ein Scheitern der Vereinbarung abgewendet werden kann.



Zentraler Punkt der Beratungen dürfte die Enttäuschung Teherans über die wirtschaftlichen Beziehungen und fehlende Umsetzung von Zusagen sein. Spitzendiplomaten aus Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland kommen gegen Mittag mit Irans Vizeaußenminister Abbas Araghchi zusammen.

Missbrauchsprozess Lügde: Erste Opfer sagen aus

DETMOLD (dpa) - Im Prozess um den hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz bei Lügde in Nordrhein-Westfalen sollen am Freitag (12.00 Uhr) Kinder als Zeugen aussagen.



Nachdem am Donnerstag zum Auftakt vor dem Detmolder Landgericht alle Angeklagten Geständnisse abgelegt hatten, sollen die Opfer nach Aussage ihrer Anwälte aber nicht mehr im Detail zu den Taten befragt werden. Die zwei Hauptangeklagten sind ein 56-Jähriger aus Lügde und ein 34-Jähriger aus Steinheim in Nordrhein-Westfalen.

Bundesrat befasst sich mit Migrationspaket

BERLIN (dpa) - Der Bundesrat befasst sich am Freitag (9.30 Uhr) mit dem Migrationspaket der Bundesregierung.



Es umfasst sieben Vorlagen - darunter ist der Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, das Fachkräftezuwanderungsgesetz, das Asylbewerberleistungsgesetz und das Gesetz zur Beschäftigungs- und Ausbildungsduldung.

Bundestag verlängert Mandate für Auslandseinsätze der Bundeswehr

BERLIN (dpa) - Der Bundestag will am Freitag (ab 9.00 Uhr) die Auslandseinsätze der Bundeswehr im Libanon (Unifil) und Kosovo (KFOR) um jeweils ein Jahr verlängern.



Beides war bereits vom Kabinett beschlossen werden, muss aber, da die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, auch vom Bundestag abgesegnet werden.

Unglücksbrücke in Genua: Pfeiler werden abgerissen

GENUA (dpa) - Zehn Monate nach dem verheerenden Einsturz der Autobahnbrücke in Genua werden am Freitag (9.00 Uhr) die zwei noch stehenden Pfeiler gesprengt.



Für die Großaktion, die nach der Tragödie im vergangenen Sommer für Genua auch von symbolischer Bedeutung ist, müssen mehr als 3.000 Anwohner ihre Häuser verlassen. Mehrere Straßen werden gesperrt. Die Abrissarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Metro- und Bahnverkehr.

Endspurt für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen in Bremen

BREMEN (dpa) - SPD, Grüne und Linke kommen am Freitag (10.30 Uhr) planmäßig das vorletzte Mal zu Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition in Bremen zusammen.



Auf der Tagesordnung stehen die Themen Finanzen, Bildung und Umwelt. Nach der sechsten und letzten Verhandlungsrunde am Samstag soll das Bündnis im kleinsten deutschen Bundesland stehen.

Spielpläne für Bundesliga und 2. Liga werden veröffentlicht

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga veröffentlicht am Freitag (12.00 Uhr) die Spielpläne für die neue Bundesliga-Saison sowie für die Spielzeit 2019/20 der 2. Liga.



Der erste Spieltag in der Beletage findet vom 16. bis zum 18. August statt. Die Zweitliga-Clubs starten bereits vom 26. bis zum 29. Juli in die Saison.

Traton geht an die Börse - Erster Handelstag für VW-Lastwagensparte

WOLFSBURG/FRANKFURT (dpa) - Nach einer Verzögerung will VW mit seiner Lkw- und Bustochter Traton am Freitag in Frankfurt (9.00 Uhr) an die Börse gehen.



Die Aktien sollen in Frankfurt und in Stockholm gehandelt werden, da die schwedische Marke Scania neben MAN einen großen Teil der VW-Tochter ausmacht. Zum Unternehmen gehört auch die brasilianische Nutzfahrzeugtochter Volkswagen Caminhões e Ônibus. Der Ausgabepreis für die insgesamt 57,5 Millionen Aktien aus dem eigenen Bestand sei auf 27 Euro je Stück festgesetzt worden, teilten die Wolfsburger am Donnerstagabend mit.

Plädoyers im Prozess um jahrelang verschwundene Maria geplant

FREIBURG (dpa) - Im Prozess um die jahrelang verschwundene Maria plant das Landgericht Freiburg für Freitag die Plädoyers.



Am Vormittag (9.00 Uhr) sollen Zeugen gehört werden, danach soll die Beweisaufnahme enden. Da weite Teile des Prozesses zum Schutz von Persönlichkeitsrechten bereits nichtöffentlich gewesen seien, gelte dies zwingend auch für die Plädoyers sowie für das letzte Wort des Angeklagten vor dem Urteil, heißt es zur Begründung.

Urteil über Sicherungsverwahrung für Kindermörder erwartet

POTSDAM (dpa) - Im Revisionsprozess gegen den verurteilten Kindermörder Silvio S. will das Landgericht Potsdam am Freitag (13.00 Uhr) über eine Sicherungsverwahrung für den 36-Jährigen entscheiden.



Der Mann war nach den Morden an den beiden Jungen Elias (6) und Mohamed (5) bereits vor drei Jahren zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden.

Boxer kämpfen bei Europaspielen um den Finaleinzug

MINSK (dpa) - Drei deutsche Boxer kämpfen am Freitag bei den Europaspielen in Minsk in unterschiedlichen Gewichtsklassen um den Finaleinzug.



Die Kölnerinnen Nadine Apetz und Nelvie Tiafack sowie Sharafa Raman aus Eichstätt treten im Halbfinale an und haben damit Bronze bereits sicher.

Partien für Wimbledon werden ausgelost

LONDON (dpa) - Titelverteidigerin Angelique Kerber erfährt am Freitag (ab 11.00 Uhr), wer in der ersten Runde von Wimbledon ihre Gegnerin ist.



In London werden die Hauptfeld-Erstrundenpartien für das dritte Grand-Slam-Tennisturnier der Saison ausgelost. Die Spiele beginnen am Montag. Bei den Herren wird das deutsche Aufgebot vom Hamburger Alexander Zverev angeführt.