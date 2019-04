Das bringt der Tag

Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.19

Putin und Erdogan sprechen in Moskau über Syrien und Waffen

MOSKAU (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin trifft am Montag seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen über den Krieg in Syrien sowie den Ausbau von Handelskontakten.



Bei dem Treffen in Moskau dürfte es auch um den umstrittenen Verkauf russischer Flugabwehrsysteme vom Typ S-400 an die Türkei gehen. Die USA kritisieren, dass ein Nato-Land russische Waffen kauft. Erdogan hatte dies verteidigt, weil die Russen ein besseres Angebot gemacht hätten als USA für ihre Patriot-Systeme.

Neue Schicksalswoche im Brexit - Oberhaus debattiert über Aufschub

LONDON (dpa) - In der schier unendlichen Brexit-Saga steht eine neue Schicksalswoche an.



Mit Spannung wird erwartet, ob die Gespräche zwischen der Regierung und der Labour-Opposition über einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse am Montag erste Ergebnisse bringen. Premierministerin Theresa May wird am Mittwoch zum EU-Sondergipfel in Brüssel erwartet. Dort soll eine Entscheidung über die erneute Verschiebung des EU-Austritts fallen. May will Aufschub bis zum 30. Juni. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dagegen eine Verzögerung von bis zu zwölf Monaten vorgeschlagen.

CDU-Präsidium befasst sich mit vorgeburtlichen Gentests

BERLIN (dpa) - Die CDU-Spitze befasst sich am Montag (10.00 Uhr) mit dem umstrittenen Thema vorgeburtliche genetische Bluttests, mit denen etwa Hinweise auf das Down-Syndrom möglich sind.



CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer setzte das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung des Parteipräsidiums, wie die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf eine Parteisprecherin berichtete. Hintergrund ist demnach eine kontrovers verlaufene Sitzung der Unionsfraktion am vergangenen Mittwoch.

Söder und Altmaier eröffnen Bauma in München

MÜNCHEN (dpa) - Die Weltleitmesse für Baumaschinen, Bauma, öffnet am Montag (9.00 Uhr) ihre Tore in München.



Sie gilt als die flächenmäßig größte Messe der Welt und wird nur alle drei Jahre in der Landeshauptstadt organisiert. Über mehrere Wochen lieferten mehrere Tausend Lastwagen und mehr als 600 Schwertransporte die tonnenschweren Minenfahrzeuge, Raupenkräne und Hydraulikbagger an, die auf dem Gelände ausgestellt werden. Die Veranstalter erwarten eigenen Angaben zufolge mehr als 600 000 Besucher.

Syrischer Flüchtling getötet - Urteil gegen Trio in Bremen geplant

BREMEN (dpa) - Vor dem Landgericht Bremen werden am Montag (09.00 Uhr) die Urteile gegen zwei Brüder und ihren Neffen erwartet, die einen 15-jährigen syrischen Flüchtling zu Tode geprügelt haben sollen.



Die beiden Brüder sind Türken, ihr zur Tatzeit 16-jähriger Neffe hat die deutsche und die armenische Staatsangehörigkeit. Das Trio soll den jungen Syrer in der Silvesternacht 2016/2017 abwechselnd zunächst mit Fäusten geschlagen und dann auf ihn immer wieder eingetreten haben. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Der Jugendliche starb wenige Tage danach im Krankenhaus.

Siebenjähriger getötet - Urteil im Prozess gegen Kinderbetreuerin

HEILBRONN (dpa) - Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines siebenjährigen Jungen soll am Montag (10.00 Uhr) das Urteil gegen die Betreuerin des Kindes verkündet werden.



Der 70 Jahre alten «Pflegeoma» wird vor dem Landgericht Heilbronn vorgeworfen, den Jungen im April 2018 in Künzelsau (Baden-Württemberg) erwürgt zu haben. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten das Geschehen in ihren Schlussvorträgen sehr unterschiedlich bewertet. Der Staatsanwalt plädierte auf eine Verurteilung wegen Mordes und verlangte eine Haftstrafe von 13 Jahren. Für die Verteidigerin der Angeklagten handelte es sich hingegen um fahrlässige Tötung.

Rauschgift, Produktpiraterie, Artenschutz - Zoll präsentiert Bilanz

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mehr als 7000 Kilogramm Rauschgift und eine halbe Million Plagiate beschlagnahmten Zöllner im Jahr 2017 am Frankfurter Flughafen - wie viele es 2018 waren, berichtet das Hauptzollamt Frankfurt am Montag (10.30 Uhr).



Es geht dabei um Rauschgiftschmuggel, Produktpiraterie und Artenschutz. Für die Jahresbilanz am Flughafen haben die Zöllner die wichtigsten Aufgriffe des vergangenen Jahres noch mal aus den Asservaten geholt.

Deutsche Handballer zu Besuch bei Bundeskanzlerin Merkel

BERLIN (dpa) - Mit einem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmen sich die deutschen Handballer auf die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Polen ein.



Der WM-Vierte um Bundestrainer Christian Prokop trifft Merkel am Montag (15.00 Uhr) zu einem lockeren Gespräch im Bundeskanzleramt, wo die DHB-Auswahl schon vor drei Jahren nach dem sensationellen EM-Triumph zu Gast war. Prokop hat wegen des Treffens extra das Vorbereitungsprogramm auf die beiden Duelle mit Polen am Mittwoch in Gliwice und am Samstag in Halle/Westfalen angepasst.

Mit Heimsieg gegen Magdeburg: HSV will Aufstieg näher kommen

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV will am Montag (20.30 Uhr) der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ein gutes Stück näher kommen.



Nach dem erneuten Patzer von Verfolger Union Berlin beim 0:0 in Dresden kann der Tabellenzweite der 2. Liga seinen Vorsprung auf Platz drei auf sechs Punkte ausbauen. Voraussetzung ist ein Heimsieg für das Team von Trainer Hannes Wolf gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Offen ist beim HSV noch der Einsatz von Mittelfeldspieler Vasilije Janjicic. Dagegen sind die zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Rick van Drongelen und Gotoku Sakai wieder fit.