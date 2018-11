Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.18

Weltkriegsende: Steinmeier und Macron treffen sich in Straßburg

STRAßBURG (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der französische Staatschef Emmanuel Macron wollen am Sonntag (19.30 Uhr) im Straßburger Münster gemeinsam ein Konzert für den Frieden in Europa besuchen.

Anlass sind das Ende des Ersten Weltkrieges und die Rückgabe Elsass-Lothringens an Frankreich vor 100 Jahren. Der Waffenstillstand wurde am 11. November 1918 bei Compiègne nördlich von Paris unterschrieben.

Klausurtagungen bei CDU und SPD beginnen

BERLIN (dpa) - Die Bundesspitzen von CDU und SPD kommen am Sonntag in Berlin jeweils zu zweitägigen Klausurtagungen zusammen.

Bei der CDU geht es vor allem darum, den Parteitag im Dezember vorzubereiten - dort geht es um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel als Parteichefin. Maßgebliche Kandidaten für den Parteivorsitz sind Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz.

CSU und Freie Wähler wollen in Bayern Weg für Koalition freimachen

MÜNCHEN (dpa) - Drei Wochen nach der bayerischen Landtagswahl wollen CSU und Freie Wähler am Sonntag den Weg für die erste schwarz-orange Koalition in der Geschichte des Freistaats freimachen.

Dazu tagen am Sonntagnachmittag die Parteigremien: CSU-Vorstand und CSU-Landtagsfraktion auf der einen Seite und Freie-Wähler-Vorstand plus -Landtagsfraktion auf der anderen Seite. Die Zustimmung beider Parteien gilt als Formsache.

Neukaledonien stimmt über Unabhängigkeit von Frankreich ab

NOUMÉA (dpa) - Das französische Überseegebiet Neukaledonien entscheidet am Sonntag in einer Volksabstimmung über seine Unabhängigkeit von Frankreich.

Wahlberechtigkeit sind knapp 175 000 Bewohner der Inselgruppe im Pazifik. Falls die Mehrheit mit Ja stimmt, wird Neukaledonien nach mehr als eineinhalb Jahrhunderten ein eigener Staat. Die Umfragen lassen allerdings eine Mehrheit dagegen erwarten.

Regiepreis Metropolis für Margarethe von Trotta

MÜNCHEN (dpa) - Die Regisseurin Margarethe von Trotta wird am Sonntag (19.00 Uhr) mit dem deutschen Regiepreis Metropolis ausgezeichnet.

Sie erhält im Rahmen einer Gala in München den Ehrenpreis, wie der Bundesverband Regie mitteilte. Die Preise werden in sechs weiteren Kategorien vergeben. Regisseur Tom Tykwer ist beispielsweise für die historische ARD-Krimiserie «Babylon Berlin» in der Kategorie «Serie/TV-Mehrteiler» nominiert.

Judith Schalansky erhält Wilhelm-Raabe-Literaturpreis

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Für ihr Buch «Verzeichnis einiger Verluste» erhält die Schriftstellerin Judith Schalansky am Sonntag (11.30 Uhr) in Braunschweig den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis.

Die Autorin sei eine Grenzgängerin zwischen Natur und Poesie, zwischen Wissenswelten und Phantasiereichen, zwischen Zählen und Erzählen, heißt es in der Begründung der Jury. Der mit 30 000 Euro dotierte Preis gehört zu den angesehensten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.

MTV Europe Music Awards: Staraufgebot im spanischen Bilbao

BILBAO (dpa) - Die begehrten MTV Europe Music Awards werden am Sonntagabend (ab 21.00 Uhr) im spanischen Bilbao verliehen.

Die meisten Nominierungen heimste in diesem Jahr die kubanisch-amerikanische Sängerin und Songwriterin Camila Cabello ein, die in sechs Kategorien Chancen hat - darunter «Best Song» und «Best Video» für ihren Chart-Top-Hit «Havana».

West-Duell in Gladbach

BERLIN (dpa) - Vier Tage nach der herben 0:5-Klatsche im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen bekommt es Borussia Mönchengladbach am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit dem nächsten rheinischen Rivalen zu tun.

Das Team von Trainer Dieter Hecking empfängt den Tabellenvorletzten Fortuna Düsseldorf. Gladbach kann mit einem Sieg am FC Bayern München vorbeiziehen und Platz zwei erobern. Die Fortuna braucht dagegen jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg.