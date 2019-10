Das bringt der Tag

Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.19

Leipzig feiert 30 Jahre Friedliche Revolution

LEIPZIG (dpa) - Zahlreiche Veranstaltungen erinnern am Mittwoch an die Großdemonstration vor 30 Jahren in Leipzig. Mit dem Ruf «Wir sind das Volk» hatten dort am 9. Oktober 1989 rund 70.000 Menschen für Freiheit und Demokratie demonstriert. Die gewaltfreien Proteste gelten als Durchbruch für die Friedliche Revolution in der DDR.

Kabinett soll Klimaschutzplan für das Jahr 2030 beschließen

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett will am Mittwoch (9.30 Uhr) das Klimaschutzprogramm für das Jahr 2030 beschließen. Darin erklärt die Regierung, was Deutschland im Kampf gegen die Erderwärmung bis zum Jahr 2030 konkret tun will. Die Grundsatzbeschlüsse des Klimakabinetts aus dem September werden konkretisiert und für einzelne Bereiche wie die Energiewirtschaft, den Gebäudesektor und die Landwirtschaft ausbuchstabiert.

Chemie-Nobelpreisträger wird bekanntgegeben

STOCKHOLM (dpa) - Nobelpreis-Bekanntgabe Nummer drei: Nach den Auszeichnungen in Medizin und Physik wird am Mittwoch der Preisträger in der Kategorie Chemie gekürt. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm will ihre diesjährige Auswahl frühestens um 11.45 Uhr bekanntgeben. Wie im Vorjahr ist der Nobelpreis mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert.

Verkehrsminister beraten über Klimaschutz, Bahn und Mobilität

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Verkehrsminister der Länder kommen am Mittwoch (12.45 Uhr) in Frankfurt zu ihrer zweitägigen Herbstkonferenz zusammen. Als Gast ist auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dabei. Ein wichtiges Thema wird die Bahnpolitik sein - und dabei vor allem die Frage, wie der Fern- und Nahverkehr auf der Schiene gestärkt werden kann.

Euro-Finanzminister beraten über Eurozonenbudget

LUXEMBURG (dpa) - Die Euro-Finanzminister beraten am Mittwoch (13.00 Uhr) in Luxemburg über das umstrittene Eurozonenbudget. Bei dem Treffen, zu dem auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erwartet wird, sollen weitgehende Fortschritte erreicht werden.

Weitere Verhandlung gegen Menschenrechtler Steudtner in Türkei

ISTANBUL (dpa) - Im Prozess gegen den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner stehen am Mittwoch das Plädoyer der Staatsanwaltschaft und möglicherweise Strafforderungen an. Steudtner, der sich in Deutschland aufhält, wird nicht zum Prozesstermin in Istanbul anreisen.

Haus modernisiert - BGH prüft Mieterhöhung für Hartz-IV-Empfänger

KARLSRUHE (dpa) - Ein Hartz-IV-Empfänger aus Berlin und seine Vermieterin streiten am Mittwoch (11.00 Uhr) vor dem Bundesgerichtshof (BGH) um eine deutliche Mieterhöhung. Dem Mann droht nach einer Modernisierung der Verlust der Wohnung, in der er seit seiner Kindheit lebt. Er soll im Monat 240 Euro mehr zahlen.

Nach Wahlschlappe: IG-Metall-Chef hält Grundsatzrede

NÜRNBERG (dpa) - Nach seiner Wahlschlappe will IG-Metall-Chef Jörg Hofmann seine Gewerkschaft wieder geschlossen hinter sich bringen. Der 63-Jährige hält am Mittwoch beim Gewerkschaftstag in Nürnberg ein «Zukunftsreferat» und bringt zudem einen Leitantrag zur künftigen Strategie ein. Dieser soll die Arbeit in den Betrieben stärker in den Mittelpunkt gewerkschaftlichen Handelns stellen.

Automanager tauschen sich über Zukunftsstrategien aus

NÜRTINGEN (dpa) - Über die Erfolgschancen ihrer Zukunftsstrategien tauschen sich Spitzenvertreter der Autoindustrie am Mittwoch (9.00 Uhr) beim «Branchengipfel» in Nürtingen bei Stuttgart aus. Gastgeber ist das Institut für Automobilwirtschaft (IfA), als Redner vor den gut 600 Gästen haben sich unter anderem Daimler-Chef Ola Källenius und Opel-Chef Michael Lohscheller sowie VW-Vorstandsmitglied Jürgen Stackmann und sein BMW-Kollege Peter Schwarzenbauer angekündigt.

BGH urteilt im Fall des Münchner Ex-Musikhochschulpräsidenten

KARLSRUHE (dpa) - Im Fall des wegen sexueller Nötigung verurteilten Ex-Präsidenten der Musikhochschule München verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch (10.10 Uhr) sein Urteil. Das Landgericht München I hatte Siegfried Mauser im Mai 2018 wegen sexueller Nötigung in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Er hatte demnach eine Sängerin, die sich um eine Stelle beworben hatte, in seinem Büro auf das Sofa gestoßen und trotz Gegenwehr sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen (Az: 1 StR 39/19).

Macron fordert 14 Milliarden Dollar im Kampf gegen Krankheiten

LYON (dpa) - Im Kampf gegen die tödlichen Krankheiten Malaria, Tuberkulose und Aids will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem großen Gebertreffen 14 Milliarden US-Dollar (rund 12,7 Milliarden Euro) einsammeln. Die zweitägige Konferenz des Globalen Fonds zur Bekämpfung der drei Krankheiten wird am Mittwoch (15.00 Uhr) in der südostfranzösischen Stadt Lyon beginnen.

Ersatzgeschwächte Fußball-Nationalelf testet gegen Argentinien

DORTMUND (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss am Mittwoch (20.45 Uhr) in Dortmund mit einer stark ersatzgeschwächten Elf das Kräftemessen mit dem zweimaligen Weltmeister Argentinien bestreiten. Bundestrainer Joachim Löw sprach wegen des Ausfalls von zahlreichen Topkräften wie Toni Kroos oder Ilkay Gündogan von «einer unerfreulichen Gesamtlage».