Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.19

Generaldebatte der UN-Vollversammlung geht in fünften Tag

NEW YORK (dpa) - Am fünften Tag der Generaldebatte der UN-Vollversammlung sind am Samstag (ab 15.00 Uhr MESZ) in New York Reden von Vertretern Syriens und des Jemens geplant.

Bis zum kommenden Montag, mit einer Pause am Sonntag, werden noch Vertreter weiterer Länder vor den Vereinten Nationen sprechen, außerdem sind zahlreiche Treffen vor und hinter den Kulissen geplant. Bei einem Konzert im Central Park wollten ab 23.00 Uhr MESZ Stars wie Alicia Keys und Pharrell Williams für die UN-Nachhaltigkeitsziele werben.

Afghanistan wählt neuen Präsidenten

KABUL (dpa) - In Afghanistan sind am Samstag mehr als 9,6 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen.

Die Abstimmung (ab 4.30 Uhr MESZ) läuft unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Fast ein Drittel der Wahllokale bleibt wegen Unsicherheit geschlossen. Die islamistisch-militanten Taliban kündigten an, Sicherheitskräfte und Wahlzentren anzugreifen. Von 18 Kandidaten auf dem Stimmzettel haben vier ihre Kandidatur mittlerweile zurückgezogen. Realistische Chancen auf einen Sieg haben Präsident Ghani und sein Regierungsgeschäftsführer Abdullah.

«Fest der Freiheit» erinnert in Prag an DDR-Flüchtlinge

PRAG (dpa) - Die deutsche Botschaft in Prag erinnert am Samstag mit einem «Fest der Freiheit» an eines der Schlüsselereignisse des Wendejahres 1989.

Der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hatte am 30. September 1989 Tausenden DDR-Flüchtlingen, die auf dem Botschaftsgelände ausharrten, ihre Ausreise in die Bundesrepublik verkündet. Sein Halbsatz - der Rest ging im Jubel unter - wurde legendär: «Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...»

Die Lochis in Dortmund - deutschlandweit letzter Auftritt

DORTMUND (dpa) - Die Lochis machen Schluss: Die Youtube-Stars kommen am Samstag (18.45 Uhr) zum Finale ihrer Abschiedstour nach Dortmund.

Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann hatten die Tour mit sieben Auftritten in Berlin begonnen, der Abschluss steigt nun in der Westfalenhalle in der Ruhrgebietsstadt. «Die Lochis waren eine megageile Zeit, wir sind dafür mega dankbar. Aber wir merken, dass wir uns weiterentwickeln und spüren den Drang nach Veränderung», hatte Roman Lochmann jüngst der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Südkoreanische Popstars und Tausende Fans kommen nach Mannheim

STUTTGART (dpa) - Von Seoul nach Mannheim - südkoreanische Popstars sind am Samstag (18.00 Uhr) bei einem Musikfestival in Mannheim zu hören.

Viele der singenden, rappenden und tanzenden Bands sind mittlerweile auch über die Grenzen Südkoreas hinaus bekannt - K-Pop heißt das Phänomen. In der SAP Arena werden die Gruppen Monsta X, Cosmic Girls und Kard erwartet - etwa 6000 Zuschauer sollen zum Finger Heart Festival kommen. Das Finger Heart (übersetzt Fingerherz) ist ein bekanntes Symbol unter K-Pop-Stars und ihren Fans.

Bundesliga-Spitzenreiter Leipzig gegen Schalke, Bayern in Paderborn

BERLIN (dpa) - RB Leipzig will die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga auch gegen den FC Schalke 04 verteidigen.

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann empfängt die von drei Siegen in Serie beflügelten Schalker am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Verfolger FC Bayern München muss zur gleichen Zeit beim Aufsteiger und Tabellenletzten SC Paderborn antreten. Im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) erwartet der Tabellendritte Borussia Dortmund dann Werder Bremen.

Vettel vor Qualifying zum Formel-1-Rennen in Russland unter Druck

SOTSCHI (dpa) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel steht vor der Qualifikation zum Großen Preis von Russland am Samstag (14.00 Uhr/RTL und Sky) unter Druck.

Im Training schaffte es der 32-jährige Hesse am Freitag nur auf Rang fünf, knapp eine Woche nach Vettels erstem Saisonsieg in Singapur war auch Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc wieder schneller. Vor dem Lauf am Sonntag (13.10 Uhr) führt Titelverteidiger Lewis Hamilton aus Großbritannien im Mercedes in der WM-Wertung mit 296 Punkten souverän. Vettel (194) ist Fünfter.

Coleman 100-Meter-Favorit bei der Leichtathletik-WM in Doha

DOHA (dpa) - Der schnellste Mann der Welt wird am zweiten Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha ermittelt.

Bei der ersten WM seit 2003 ohne Jamaikas nicht mehr aktiven Superstar und Weltrekordler Usain Bolt gilt der Amerikaner Christian Coleman als Favorit über die 100 Meter. Sein Landsmann Justin Gatlin ist bei dem Rennen (21.15 Uhr/ZDF) im Khalifa-Stadion Titelverteidiger, aber bereits 37 Jahre alt. In der Diskus-Qualifikation muss sich Olympiasieger Christoph Harting bewähren.