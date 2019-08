Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.19

OTTENSHEIM (dpa) - Drei deutsche Boote haben am ersten Finaltag der Ruder-WM Chancen, erst am Sonntag fallen die Entscheidungen im Achter sowie im Einer mit Shootingstar Oliver Zeidler.

Für die deutschen Ruderer beginnt der finale Kampf um WM-Medaillen. An diesem Samstag stehen bei den Titelkämpfen in Österreich acht Entscheidungen in den 14 olympischen Wettkampfklassen an. Die Deutsche Presse-Agentur bewertet die Chancen der DRV-Boote.

Leichter Männer-Doppelzweier (13.54 Uhr):

Jonathan Rommelmann und Jason Osborne gelten am Samstag als aussichtsreichste deutsche Medaillenkandidaten. Obwohl sie im Halbfinale gegen Irland erstmals in dieser Saison ein Rennen verloren, geht das Duo aus Krefeld und Mainz mit Zuversicht in den Endlauf. Schließlich betrug der Rückstand auf die Iren nur eine Zehntelsekunde. «Es wird wieder sehr eng werden», kündigte Rommelmann an.

Frauen-Doppelvierer (15.14 Uhr):

Im Vorlauf reichte es nur zu Rang drei hinter der Konkurrenz aus den Niederlanden und Polen. Doch nach dem Sieg im Hoffnungslauf wähnt sich die Crew um Schlagfrau Frieda Hämmerling (Kiel) zurück auf Kurs. «Die Olympia-Quali zu holen, war das erste Ziel, das haben wir souverän gemeistert. Das nächste Ziel ist es, im Finale vorne mitzufahren», sagte Teammitglied Michaela Staelberg (Krefeld).

Männer-Doppelvierer (15:30 Uhr):

Die Crew um Schlagmann Hans Gruhne (Potsdam) geht zusammen mit Australien als viertschnellstes Boot der beiden Halbfinals in den Endlauf. Eine Medaille erscheint deshalb nicht illusorisch. Allerdings sah Trainer Marcus Schwarzrock nach dem zweiten Rang im Halbfinale noch Luft nach oben: «Drei Sekunden hinter den Niederlanden ist zu viel. Im Finale müssen wir dann Vollgas geben.»