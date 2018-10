Das bringt der Tag

Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.18

Anti-Brexit-Hundeversammlung in London am 8. Oktober, Archivbild: epa/ Neil Hall

Große Demonstration für zweites Brexit-Referendum

LONDON (dpa) - Mehr als 100 000 Teilnehmer erwarten die Veranstalter einer Anti-Brexit-Demonstration am Samstag in London.



Die Kampagne «People's Vote» fordert ein zweites Referendum zum EU-Austritt. Die Bürger sollen demnach das Recht erhalten, über ein finales Abkommen abzustimmen.

Kanzlerin Merkel beim Landesparteitag der Thüringer CDU

LEINEFELDE-WORBIS (dpa) - Knapp eine Woche nach der Wahlschlappe der CSU in Bayern will die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel am Samstag (9.30 Uhr) erste Wahlkampfhilfe für ihre Partei in Thüringen leisten.



Während eines Landesparteitags in Leinefelde-Worbis soll CDU-Landeschef Mike Mohring zum Spitzenkandidaten bestimmt werden. In Thüringen wird im Herbst 2019 ein neues Parlament gewählt.

Afghanistan wählt neues Parlament

KABUL (dpa) - Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen wird am Samstag (ab 4.30 Uhr MESZ) in Afghanistan ein neues Parlament gewählt.



Laut Unabhängiger Wahlkommission haben sich rund 8,8 Millionen Afghanen zur Wahl registriert.

Schnellstrecke Köln-Frankfurt wieder eingleisig befahrbar

SIEGBURG/MONTABAUR (dpa) - Gut eine Woche nach dem Brand eines ICE-Zuges auf der Schnellstrecke Köln-Frankfurt soll der Bahnverkehr an der Unglücksstelle wieder aufgenommen werden.



Vom frühen Samstagmorgen an will die Bahn zwischen Siegburg/Bonn und Montabaur wieder Züge rollen lassen, erstmal aber in dem betroffenen Abschnitt nur auf einem Gleis.

Start der europäisch-japanischen Merkur-Mission BepiColombo

DARMSTADT/KOUROU (dpa) - Die europäisch-japanische Raumsonde BepiColombo soll am Samstagfrüh zum Planeten Merkur starten.



Eine Trägerrakete Ariane 5 soll um 3.45 Uhr MESZ mit der Sonde vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana abheben.

Spitzenreiter Dortmund tritt in Stuttgart an - FC Bayern in Wolfsburg

BERLIN (dpa) - Borussia Dortmund will seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga am Samstag im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart verteidigen.



Der VfB wird am achten Spieltag erstmals vom neuen Trainer Markus Weinzierl betreut. Der Tabellenzweite RB Leipzig spielt beim FC Augsburg, die punktgleichen Bremer treten bei Schalke 04 an.

Hamilton will nächsten Schritt zur vorzeitigen Krönung machen

AUSTIN (dpa) - Lewis Hamilton will im WM-Duell mit Sebastian Vettel einen Schritt zur möglichen vorzeitigen Krönung beim Großen Preis der USA machen.



In der Qualifikation am Samstag (23.00 Uhr MESZ) hofft der britische Mercedes-Pilot mit der Pole auf die optimale Ausgangsposition für das Formel-1-Rennen am Sonntag (20.10 Uhr MESZ).