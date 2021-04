Das bringt der Sonntag

Weiter Ringen um einheitliche Regeln gegen dritte Corona-Welle

BERLIN: Das Ringen um bundesweit einheitliche Regelungen im Kampf gegen das Coronavirus geht in eine wichtige Phase. Nachdem die Bundesregierung einen Vorschlag zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt hat, soll dieser nun mit den Fraktionen im Bundestag und mit den Ländern abgestimmt werden. Das Bundesgesundheitsministerium hat die Fraktionen nach dpa-Informationen um Anregungen bis Sonntag, 12.00 Uhr, gebeten.

Laschet und Söder bei Klausur der Unionsfraktion - K-Frage Thema

BERLIN: Schaulaufen der möglichen Kanzlerkandidaten der Union: CDU-Chef Armin Laschet und sein CSU-Kollege Markus Söder wollen am Sonntag (13.00 Uhr) bei einer Klausur der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag unter dem Motto «Wie gestalten wir die Zukunft?» mit den Abgeordneten diskutieren. Dabei dürfte auch die bis spätestens Pfingsten anstehende Entscheidung zur Sprache kommen, wer besser geeignet ist, bei der Bundestagswahl im September das Kanzleramt für die Union zu verteidigen. Gegen 15.00 Uhr wollen Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU), CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie Laschet und Söder über die Ergebnisse der Beratungen informieren.

AfD setzt Bundesparteitag fort - Leitantrag und Satzungsänderungen

DRESDEN: Die AfD will am Sonntag (ab 10.00 Uhr) auf ihrem Bundesparteitag in Dresden ihre Debatte zum Wahlprogramm für die Bundestagswahl am 26. September abschließen. Nachdem der Parteitag am Samstag bis in die Abendstunden über das Wahlprogramm diskutierte, soll es am Sonntag auch noch um Satzungsänderungen gehen. Dabei steht unter anderem ein Antrag des Landesvorstandes von Sachsen-Anhalt zur Begrenzung von Amtszeiten zur Abstimmung. Demnach soll ein Mitglied des Bundesvorstandes höchstens zweimal unmittelbar in dasselbe Parteiamt wiedergewählt werden können.

Steinmeier und Ramelow gedenken der Befreiung des KZ Buchenwald

WEIMAR: Zum 76. Jahrestag werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Sonntag (11.00 Uhr) an die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora erinnern. Steinmeier soll bei der Veranstaltung im Deutschen Nationaltheater in Weimar die Gedenkrede halten und auch an der anschließenden Kranzniederlegung in der Gedenkstätte Buchenwald teilnehmen - ebenso Überlebende des Konzentrationslagers.

Präsidentenwahl: 18 Kandidaten wollen Peru aus der Krise führen

LIMA: Mehr als ein Dutzend Kandidaten bewerben sich bei der Präsidentenwahl in Peru um das höchste Staatsamt. Dabei kommt vor der Abstimmung am Sonntag keiner der Bewerber auf mehr als zehn Prozent der Stimmen; der größte Wählerblock sind die Unentschiedenen. In der ersten Runde dürfte sich deshalb keiner der Kandidaten durchsetzen.

Wahl im Tschad: Präsident Deby strebt sechste Amtszeit an

N'DJAMÉNA: Nach Wochen der Anspannung wählen die Bürger des Tschads am Sonntag einen Präsidenten. Staatschef Idriss Déby Itno, der seit 30 Jahren an der Macht ist, will sich eine sechste Amtszeit sichern. Déby wird gegen sechs weitere Kandidaten antreten, doch nur ein ihm Verbündeter, der ehemalige Ministerpräsident Pahimi Padacké Albert, 54, gilt als echter Rivale.

Linkskandidat gegen rechten Banker: Ecuador wählt neuen Staatschef

QUITO: Inmitten der Corona-Pandemie und einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Ecuadorianer einen neuen Präsidenten. In der zweiten Runde der Präsidentenwahl treten der konservative Banker Guillermo Lasso und der Linkskandidat Andrés Arauz gegeneinander an. In den jüngsten Umfragen liegen beide Kandidaten fast gleichauf bei etwa 50 Prozent der Stimmen.

Bafta-Verleihung: Vier Regisseurinnen hoffen auf Auszeichnung

LONDON: Bei der Verleihung der als Baftas bekannten Britischen Filmpreise in London können am Sonntag erstmals vier Frauen auf den Preis für die beste Regie hoffen. Die besten Chancen werden der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao eingeräumt. Zhaos Roadmovie «Nomadland» erhielt insgesamt sechs Nominierungen, darunter in der Kategorie «Bester Film», und zählt zu den Favoriten des Abends.

Bundesliga-Trio im Abstiegskampf am Sonntag gefordert

BERLIN: Der Abstiegskampf steht in der Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag im Fokus. Drei der vier Clubs, die dann gefordert sind, brauchen dringend Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Der seit sieben Spielen erfolglose 1. FC Köln empfängt den seit vier Spielen unbezwungenen FSV Mainz 05 (18.00 Uhr/Sky). Die Mainzer würden die Abstiegszone mit einem Sieg wieder verlassen, Köln immerhin den direkten Konkurrenten überholen. Schlusslicht FC Schalke 04 ist bei 15 Punkten Rückstand zum Relegationsplatz vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) kaum noch zu retten.