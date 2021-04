Das bringt der Sonntag

Papst Franziskus feiert Messe zum Ostersonntag

ROM: Papst Franziskus feiert am Ostersonntag im Petersdom den Gottesdienst zur Auferstehung Jesu Christi und spendet den Segen «Urbi et Orbi». Die Feierlichkeiten werden wegen der geltenden Corona-Beschränkungen und aus Vorsicht vor Ansteckungen in kleinerem Kreis abgehalten. Vor der Pandemie fand die Ostermesse meist auf dem Petersplatz vor Zehntausenden Pilgern statt. Mit der morgendlichen Messe am Sonntag (10.00 Uhr) muss Franziskus wie schon im Vorjahr wieder im Petersdom feiern.

Bulgarien wählt ein neues Parlament

SOFIA: In Bulgarien wird inmitten der dritten Corona-Welle an diesem Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die überwiegend orthodoxen Bulgaren feiern Ostern in diesem Jahr erst am 2. Mai. Die 6,7 Millionen Stimmberechtigten werden entscheiden, ob die proeuropäische bürgerliche Partei GERB von Ministerpräsident Boiko Borissow das ärmste EU-Land weiter regiert. Im Sommer 2020 gab es Proteste mit Korruptionsvorwürfen gegen die Koalitionsregierung der GERB mit Nationalisten als Juniorpartner.

Berliner Derby zum Abschluss - Union will Heimsieg gegen Hertha

BERLIN: Zum Abschluss des 27. Spieltags der Fußball-Bundesliga kommt es an diesem Sonntag (18.00 Uhr/Sky) zum brisanten Berliner Derby. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Hertha BSC will der 1. FC Union im Stadion An der Alten Försterei seine bisher starke Saison mit einem Sieg bestätigen. Die Köpenicker haben 14 Punkte mehr als die gegen den Abstieg kämpfende Hertha und damit sogar Chancen auf einen internationalen Startplatz in der nächsten Saison. Zuvor (15.30 Uhr/Sky) empfängt der VfB Stuttgart Werder Bremen.